رياضة

الجزائر والمغرب يستهلان اليوم مشوارهما بالكان

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ ص
المغرب
المغرب
تتواصل اليوم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، حيث تواجه المغرب نظيرتها ناميبيا الساعة 4:30 عصرًا على ملعب السلام ضمن مباريات المجموعة الرابعة، وتشارك المغرب في البطولة للمرة الـ16 في تاريخها وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب في عام 1976، بينما تشارك ناميبيا في البطولة للمرة الثالثة في تاريخها ولم تتمكن من قبل من تجاوز دور المجموعات، وتواجه المنتخبان 5 مرات من قبل، حققت خلالها المغرب الانتصار في 4 لقاءات وتعادلت في مباراة وحيدة، وتواجها في كان 2008 بغانا، وحينها فازت المغرب بنتيجة 5-1.
وفي المجموعة الثالثة، تواجه السنغال نظيرتها تنزانيا الساعة 7:00 مساءً، وتشارك السنغال في البطولة للمرة الـ14، وحققت أفضل نتائجها بالوصول إلى النهائي عام 2002، بينما تشارك تنزانيا للمرة الثانية، وخرجت من الدور الأول في نسخة 1980. وتواجه المنتخبان من قبل مرتين في التصفيات المؤهلة لكان 2008، وفازت السنغال
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مدير المنتخب يكشف كيف يستعد الفراعنة لمواجهة الكونغو

كشف إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، عن أن أحد أعضاء الجهاز الفني للفريق وُجد في استاد القاهرة عصر أمس السبت، لمتابعة مباراة أوغندا والكونغو الديمقراطية، وقال لهيطة في تصريحات إذاعية عبر قناة «أون سبورت»، إن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، يعمل حاليا على تحليل ودراسة الفريقين استعدادا لمواجهتهما في كأس أمم إفريقيا، موضحًا: «نقوم حاليا بتجهيز كل شيء يخص التحليل الفني لهما من أجل دراستهما استعدادا لمواجهتهما في كأس أمم إفريقيا».
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الأرجنتين تخشى الوداع المبكر اليوم في كوبا أمريكا

تتواصل اليوم الأحد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية في كوبا أمريكا المقامة حاليا في البرازيل، وذلك عندما تواجه كولومبيا نظيرتها باراجواي الساعة التاسعة مساءً على ملعب أرينا فونتي نوفا، بينما تواجه قطر نظيرتها الأرجنتين في نفس التوقيت على ملعب جريميو أرينا، وتحتل كولومبيا صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، وضمنت التأهل لربع النهائي في صدارة المجموعة، بينما تحتل باراجواي المركز الثاني برصيد نقطتين، مقابل نقطة وحيدة لقطر في المركز الثالث متفوقة بفارق هدف على الأرجنتين متذيلة المجموعة.
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ألفيس يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان

أعلن قائد المنتخب البرازيلي داني ألفيس عن رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعد ساعات قليلة من مشاركته في فوز منتخب بلاده على بيرو بخماسية نظيفة في كوبا أمريكا وتسجيله هدفًا في تلك المواجهة. وانضم ألفيس للفريق الفرنسي في عام 2017 بعد مسيرة لعب خلالها في صفوف أندية إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس، ليقرر الرحيل دون الكشف عن الجهة المقبلة، التي ربما يحددها عقب نهاية مشاركته في كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل، والتي يسعى خلالها للفوز باللقب الأول بها كقائد للسليساو.
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رينارد: زياش إضافة للمغرب وجاهزون للقاء ناميبيا

أكد هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب المغربي، أنه كان يفضل عدم إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا، في الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وقال رينارد، في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة المغرب وناميبيا، المقررة غدا الأحد في افتتاح مشوارهما بأمم إفريقيا: "حكيم زياش لاعب كبير للغاية، ويمكنه صناعة الفارق، ويمكننا أن نتخيل معه أننا نذهب بعيدا في البطولة حال استخدام قدراته بشكل جيد". وأضاف: "سيلعب الكان لأول مرة في مشواره وهو منبهر بالأجواء ومتحمس، وأنا سعيد بما قدمه خلال الموسم المنصرم".
منتخب-الجزائر-2010

بوقرة: بلماضي الشخص المناسب لمنتخب الجزائر

صرح الدولي الجزائري السابق مجيد بوقرة أن الدولي المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني يعد من أفضل 10 لاعبين في العالم وأن جميع الأنظار ستتجه إليه خلال مشوار الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستنطلق غدًا الجمعة بمباراة مصر وزيمبابوي، حيث قال بوقرة في تصريحات صحفية إن الأنظار ستكون على بطولة إفريقيا بسبب محمد صلاح الفائز بدوري أبطال أوروبا. وأكد بوقرة أن رياض محرز سيكون مثل محمد صلاح محط أنظار عشاق كرة القدم في العالم وإفريقيا وأن خط هجوم ثعالب الصحراء هو أقوى الخطوط بسبب تميزه بوجود ثلاثة لاعبين من طراز عال.
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كأس الأمم في مصر = نتائج باهتة لشمال إفريقيا

تستعد مصر لاستضافة منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، من بينها 3 دول من شمال إفريقيا، وهي الجزائر التي تقع في المجموعة الثالثة إلى جانب السنغال وكينيا وتنزانيا، والمغرب التي تقع في المجموعة الرابعة إلى جانب ساحل العاج وجنوب إفريقيا ونامبيبا، وتونس التي تقع في المجموعة الخامسة إلى جانب مالي وموريتانيا وأنجولا.
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قبل كان 2019.. صدامات عربية تاريخية في كأس الأمم

يتجدد الصراع العربي في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر هذا الصيف، من خلال مواجهة تونس لنظيرتها موريتانيا ضمن مباريات المجموعة الخامسة، تلك المباراة التي تعيد للأذهان الكثير من الصدامات العربية طوال تاريخ البطولة، وأقيمت أول بطولة للكان في عام 1957، وأتت أول مواجهة في تاريخ البطولة بين مصر والسودان في الخرطوم وحينها فاز الفراعنة بنتيجة 2-1 في طريقهم للفوز باللقب الأول، ومن الصدامات العربية الشهيرة أيضًا فوز تونس على المنتخب الوطني بهدف نظيف في ربع نهائي كان 2000، وحينها كانت مصر حاملة لقب البطولة.
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