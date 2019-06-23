الجزائر والمغرب يستهلان اليوم مشوارهما بالكان

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ ص

المغرب

تتواصل اليوم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، حيث تواجه المغرب نظيرتها ناميبيا الساعة 4:30 عصرًا على ملعب السلام ضمن مباريات المجموعة الرابعة، وتشارك المغرب في البطولة للمرة الـ16 في تاريخها وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب في عام 1976، بينما تشارك ناميبيا في البطولة للمرة الثالثة في تاريخها ولم تتمكن من قبل من تجاوز دور المجموعات، وتواجه المنتخبان 5 مرات من قبل، حققت خلالها المغرب الانتصار في 4 لقاءات وتعادلت في مباراة وحيدة، وتواجها في كان 2008 بغانا، وحينها فازت المغرب بنتيجة 5-1.

وفي المجموعة الثالثة، تواجه السنغال نظيرتها تنزانيا الساعة 7:00 مساءً، وتشارك السنغال في البطولة للمرة الـ14، وحققت أفضل نتائجها بالوصول إلى النهائي عام 2002، بينما تشارك تنزانيا للمرة الثانية، وخرجت من الدور الأول في نسخة 1980. وتواجه المنتخبان من قبل مرتين في التصفيات المؤهلة لكان 2008، وفازت السنغال