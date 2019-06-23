جريمة

«مش عايزة أبقى أم»: دعوى خلع حيرت المحكمة والمحامين

الزوج: كنت أعلم بظروفها ومستعد لتحمل المزيد.. محاميها تعاطف مع زوجها وحالتهم الإنسانية وعرض عليها الصلح والتراجع عن الدعوى لكنها أصرت على موقفها بالحصول على الخلع
تحرير:سماح عوض الله ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ ص
اكتئاب زوجة- أرشيفية
اكتئاب زوجة- أرشيفية
متزوجة منذ عام واحد فقط، ومتفقة مع زوجها على تأجيل الإنجاب أول ثلاث سنوات فى الزواج، لكنها خلال 12 شهرًا جربت كل وسائل منع الحمل، حتى أصيبت باكتئاب إلى درجة كراهية حياتها الزوجية، وإعلانها الرغبة فى الانفصال عن زوجها جراء الحالة النفسية التى ألمت بها، ولما اعتبر الزوج طلبها ضربًا من الجنون، قررت مقاضاته فى المحكمة، وإقامة دعوى خلع ضده، مؤكدة للقاضى أنها تخشى ألا تقيم حدود الله، وتبغي إنهاء حياتها الزوجية بطلقة بائنة بالخلع، وأبدت استعدادها للتنازل عن كل مستحقاتها، ورد قيمة المهر الذى أهداه لها زوجها عند عقد القران وقيمته 100 جنيه.
أشارت الزوجة إلى أنها مريضة حساسية جيوب أنفية، وأصيبت بحمى روماتيزمية وهي طفلة، ومن كثرة منحها أدوية وحقنا وتناولها جرعات دواء، باتت تعاني كراهية نفسية جراء الأدوية، بل والمستحضرات والأجهزة الطبية على وجه العموم، حتى إنها فى أزماتها المرضية منذ الشباب وهى على استعداد تام لتحمل أقصى درجات الألم، دون
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فلوس (2)

ربنا يغنيها بالحلال.. مجند يعيد 93 ألف جنيه لصاحبها

«أهم حاجة الستر والحرام مابينفعش وربنا يغنيها بالحلال» كانت تلك المبادئ التي تربى عليها مجند فرد أمن بمحطة مترو أنفاق العتبة، فلم يغرِه زهو المال ولا ظروف المعيشة، وقرر إعادة حقيبة بها 93 ألف جنيه لصاحبها الذي فقد الأمل في استرجاعها نظرا لكون المبلغ كبيرا. تم العثور على صاحب الحقيبة الذي أدلى بأوصافها وقيمة المبلغ وهيئته، وقدم الشكر والامتنان للمجند الأمين، الذي يعكس الوجه المشرف للشرطة المصرية، كما قدم الشكر لقيادات أمن المحطة على جهودهم ويقظتهم.
محاكمة لجين

رفض دعوى وقف بث قناة «LTC» واستمرار غلقها

عدم قبول الدعوى المقامة من سميرة الدغيدي، رئيسة مجلس إدارة قناة "Ltc"، والمطالبة بوقف القرار الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث القناة، لزوال شرط المصلحة، كان قرار الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد. سبق أن أصدر المجلس الأعلى للإعلام بيانا يفيد قيام قناة "LTC" الفضائية بخروقات تسيء للإعلام وتستغل الحريات الممنوحة للإعلاميين في ارتكاب جرائم إعلامية بشكل سافر، وتمثل إهانة لمهنة الإعلام واستخفافا بالقوانين والدستور، وإهانة للمشاهدين لمخالفتها المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
حريق (2)

حريق يلتهم 3 منازل بسوهاج ولا خسائر في الأرواح

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج، اليوم الأحد، فى السيطرة على حريق كبير نشب فى منزل من طابق واحد ومسقوف بالبوص وأجزاع النخيل، وارتفعت ألسنة اللهب لتنال من ثلاثة منازل بمركز دار السلام جنوبى المحافظة، ولم تنتج عن الحريق أى خسائر أو إصابات فى الأرواح البشرية، وطبقًا للتحريات وشهادة أصحاب المنازل المتضررة، فقد تبين أن الحريق سببه حدوث ماس كهربائى في المنزل الأول دون وجود أى شبهة جنائية، فيما تم إخطار النيابة العام لمباشرة التحقيقات فى أسباب الواقعة.
عنف طلاب

المتهم بتشويه «طفل المطرية»: «مقصدتش أعوره في وشه»

استكملت نيابة المطرية، اليوم الأحد، تحقيقاتها في واقعة تشويه وجه طفل لم يتخطَّ الـ13 عاما، على يد عاطل بواسطة «كاتر»، وخلال التحقيقات أنكر المتهم الاتهامات الموجهة إليه بالتعدي بالضرب بالسلاح على المجني عليه، وتهديده والاستيلاء منه على مبلغ كرها عنه، وأكد المتهم: "مقصدتش أجرحه في وشه، أنا كنت بخوّفه بس»، بينما طلبت النيابة العامة استعجال التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الحادث، ليأمر قاضي المعارضات بتجديد حبسه 15 يوما جديدا.
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ندم-حزن-امرأة

زوجة في دعوى خلع: «كرهني في ضحكتي وجابلي كآبة»

أقامت زوجة دعوى خلع ضد زوجها، مطالبة فيها بالتفريق بينهما، وتطليقها طلقة بائنة بالخلع، مبدية استعدادها لرد المهر إليه وقدره جنيه واحد، والتنازل عن مؤخر صداقها وقيمته 20 ألف جنيه، وأكدت استحالة العشرة بينهما، وخشيتها ألا تقيم حدود الله. هذا ما سطرته فى عريضة الدعوى، أما عن الدافع الحقيقي وراء كل هذا، فاتهمت الزوجة مقيمة دعوى الخلع زوجها بالكآبة، وكراهيته للضحك والمزاح، حتى إنه بات يسخر منها ويطفئ فرحتها إذا ضحكت، ويوبخها بنقد لاذع إذا كان ضحكها ومزاحها أمام أحد، حتى إن كانوا أشقاءها.
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (4)

«ملقتش منه رجا».. هيام تستنجد بقاضي الأسرة لخلعها

صارحته بقلة اهتمامه بها، وإهماله لها حتى فى الأعياد والمناسبات، وتجاهلها حينما يحب أن يهادي ويعايد من حوله، ففى حال إذا كان ميسورا ومعه أموال يعايد شقيقاته وأقاربه، وتقف الزوجة موقف المتفرجة، دون أن يفكر فى منحها أي شيء، ولو حتى شراء ملابس لها للعيد، وإذا كان معسرًا اعتذر لأقاربه عن تعسر ظروفه بما منعه عن معايدتهم، ولا يهتم بمراعاة مشاعر زوجته والاعتذار منها أيضًا، ويدخر المال للمناسبة اللاحقة من أجل أقاربه ومعايدتهم، ولا يتذكر زوجته وهو ما دفعها لمعاتبته ففوجئت به يهينها ويحط من كرامتها ويسخر من أسرتها، وهو ما دفعها لإقامة دعوى خلع ضده.
تعذيب-طفلة-حزن-ندم

«دي خلقة ربنا».. مأساة زوجة في شهر العسل

أقامت زوجة دعوى خلع ضد زوجها بمحكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بتطليقها من زوجها طلقة بائنة بالخلع، مبدية استعدادها للتنازل عن كل مستحقاتها نظير الطلاق، وأكدت استحالة العشرة بينها وبين زوجها، وخشيتها ألا تقيم حدود الله حال إكراهها على البقاء على ذمته، وجاءت الدعوى على خلفية إهانة الزوج لزوجته ووصفها بأن "شكلها وحش يشبه الشياطين"، إذ لم ير الزوج زوجته دون حجاب قبل عقد القران، وبعد الزواج صارحها بأن مظهرها سيئ دون حجاب، وذلك بسبب جبهتها الكبيرة، وبات يصمها بصفات تحزنها من وقت إلى آخر.
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (1)

اللي هيكلم مراتي هخصمله.. قصة خلع الزوجة لمديرها

أقامت مندوبة مبيعات، دعوى خلع ضد زوجها، بعد عامين من الزواج، مطالبة فيها بالتفريق بينها وبين زوجها بطلقة بائنة بالخلع، وذلك لخشيتها ألا تقيم حدود الله، فى حين أكدت الزوجة لدفاعها أن خلافاتها مع زوجها لا تنتهي، وجميعها ليس لها علاقة بالمنزل، وإنما بسبب قسوته فى العمل، وحدته مع زملائه، وكثرة توقيع الخصومات والجزاءات عليهم، ولأنها صديقة وزميلة مشتركة لكثير من معارفه فى العمل، كانت تتدخل لدى زوجها، لتصحيح قراراته التى تعتبرها قاسية وظالمة، وهو ما كان يقابله زوجها باستنكار وصل فى إحدى المرات إلى اشتباك بالأيدي مع أحد أصدقائهما.
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