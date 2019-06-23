«مش عايزة أبقى أم»: دعوى خلع حيرت المحكمة والمحامين
الزوج: كنت أعلم بظروفها ومستعد لتحمل المزيد.. محاميها تعاطف مع زوجها وحالتهم الإنسانية وعرض عليها الصلح والتراجع عن الدعوى لكنها أصرت على موقفها بالحصول على الخلع
تحرير:سماح عوض الله
٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ ص
اكتئاب زوجة- أرشيفية
متزوجة منذ عام واحد فقط، ومتفقة مع زوجها على تأجيل الإنجاب أول ثلاث سنوات فى الزواج، لكنها خلال 12 شهرًا جربت كل وسائل منع الحمل، حتى أصيبت باكتئاب إلى درجة كراهية حياتها الزوجية، وإعلانها الرغبة فى الانفصال عن زوجها جراء الحالة النفسية التى ألمت بها، ولما اعتبر الزوج طلبها ضربًا من الجنون، قررت مقاضاته فى المحكمة، وإقامة دعوى خلع ضده، مؤكدة للقاضى أنها تخشى ألا تقيم حدود الله، وتبغي إنهاء حياتها الزوجية بطلقة بائنة بالخلع، وأبدت استعدادها للتنازل عن كل مستحقاتها، ورد قيمة المهر الذى أهداه لها زوجها عند عقد القران وقيمته 100 جنيه.
أشارت الزوجة إلى أنها مريضة حساسية جيوب أنفية، وأصيبت بحمى روماتيزمية وهي طفلة، ومن كثرة منحها أدوية وحقنا وتناولها جرعات دواء، باتت تعاني كراهية نفسية جراء الأدوية، بل والمستحضرات والأجهزة الطبية على وجه العموم، حتى إنها فى أزماتها المرضية منذ الشباب وهى على استعداد تام لتحمل أقصى درجات الألم، دون
أشارت الزوجة إلى أنها مريضة حساسية جيوب أنفية، وأصيبت بحمى روماتيزمية وهي طفلة، ومن كثرة منحها أدوية وحقنا وتناولها جرعات دواء، باتت تعاني كراهية نفسية جراء الأدوية، بل والمستحضرات والأجهزة الطبية على وجه العموم، حتى إنها فى أزماتها المرضية منذ الشباب وهى على استعداد تام لتحمل أقصى درجات الألم، دون تعاطي أية عقاقير طبية، إذ إنها كانت قد استنفدت فيما مضى من حياتها كل أنواع المسكنات التى لم تعد تجدي معها نفعًا، حتى قررت الاستغناء عنها تمامًا.
بكت الزوجة إلى محاميها الذى نصحها باستشارة طبيب نفسي وليس رجل قانون، لكنها أصرت على إقامة دعوى الخلع وأكدت أنها ستحقق مرادها على كل الأحوال وإن ذهبت إلى محام آخر، وأكدت أن صحتها لا تمكنها مطلقًا من تحمل أعباء الإنجاب، وتعاطي أدوية وفيتامينات على مدار سنوات خلال الحمل والرضاعة، وأكدت أن زوجها يعلم ذلك، واتفق معها على عدم التفكير فى الإنجاب إلا بعد ثلاث سنوات من الزواج، وهو ابن وحيد لأسرته، التى تفضل تنظيم الأسرة والاكتفاء بطفل واحد أو اثنين على أقصى تقدير، لتوفير حياة كريمة لأبناء الأسرة.
استشار الزوجان طبيبة نساء للبحث عن حل أمثل لتفادي الإنجاب، وبدأت الزوجة تعاطي الأقراص كوسيلة لمنع الحمل، وتسبب ذلك فى اضطرابات هرمونية للعروس، بجانب كراهيتها الالتزام بتعاطي الأقراص ولو لمرة واحدة فى اليوم كما أمرت الطبيبة، هذا بجانب الالتزام بتوقيت ثابت، وتعويض الجرعة الفائتة وغير ذلك من الضوابط، وبالكاد تحملت الزوجة أول شهر حتى أخبرت زوجها بالامتناع عن تعاطي الأقراص، وضرورة مراجعة الطبيبة للبحث عن وسيلة أخرى.
كل الحلول المطروحة كانت تثير حنق الزوجة وذعرها، إذ أبدت تخوفها من كبسولة الكتف والمخاطر التى تسمع عنها، علاوة على سماعها عن حالات حمل سيدات استخدمن وسائل أخرى، وتشككت فى وجود وسيلة آمنة ومرضية بالنسبة لها، خاصة لرعبها من الحقن، ورفضها المطلق استخدام حقن منع الحمل كل ثلاثة أشهر، إذ تبكي الزوجة كلما تتذكر حقن البنسلين طويل المفعول التى كانت تجبر على أخذها وهى طفلة، جراء إصابتها بالحمى الروماتيزمية، وتروي بتأثر أن والدتها وشقيقتها الكبرى كانتا تكبلانها لتتمكن الممرضة من منحها الحقنة، التى كانت كافية لشل حركة قدمها لمدة ثلاثة أيام بسبب ثقل تركيبة الدواء التى كانت تكرهها.
ومع الرعب النفسي من الأدوية، وطبيعة الحالة الصحية للزوجة، علاوة على رعبها من الأمومة وهى بتلك الحالة، قررت اختيار الانفصال عن زوجها، فوجئ المحامي بتواصل زوجة المدعية معه، ومطالبته بترك الدعوى وعدم الخوض فيها، مؤكدًا أن زوجته مريضة نفسيا، ولا تعقل ما فى صالحها بسبب حالتها النفسية، مؤكدًا أنه يحبها وتزوجها وهو يعلم كل ظروفها وأزماتها، ويتفهم ما تمر به، وأنه متمسك بها ومستعد لفعل أي شيء لإرضائها، ورفضت الزوجة توسط المحامي وأصرت على موقفها، مؤكدة أنها حريصة على الدعوى محبة فى صون زوجها من أزماتها، وأن خطأها الوحيد كان الاستجابة لإلحاحه فى الزواج منها، مؤكدة أن استمرار الزيجة يزيد من إحساسها بالذنب ويدفعها إلى مزيد من الاكتئاب، وأنها مصرة على موقفها بطلب الخلع.
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