ألفيس يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ ص

داني ألفيس

أعلن قائد المنتخب البرازيلي داني ألفيس عن رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعد ساعات قليلة من مشاركته في فوز منتخب بلاده على بيرو بخماسية نظيفة في كوبا أمريكا وتسجيله هدفًا في تلك المواجهة. وانضم ألفيس للفريق الفرنسي في عام 2017 بعد مسيرة لعب خلالها في صفوف أندية إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس، ليقرر الرحيل دون الكشف عن الجهة المقبلة، التي ربما يحددها عقب نهاية مشاركته في كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل، والتي يسعى خلالها للفوز باللقب الأول بها كقائد للسليساو.

وكتب ألفيس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "انتهت دورة أخرى في حياتي اليوم، دورة حافلة بالانتصارات، دورة تعلمت منها الكثير واكتسبت منها الخبرات، أرغب في شكر عائلة باريس سان جيرمان على الفرصة التي حظينا بها معًا لكتابة صفحة في تاريخ النادي". وتوج ألفيس رفقة باريس سان جيرمان بلقبين في