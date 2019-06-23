الأرجنتين تخشى الوداع المبكر اليوم في كوبا أمريكا

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص

ليونيل ميسي

تتواصل اليوم الأحد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية في كوبا أمريكا المقامة حاليا في البرازيل، وذلك عندما تواجه كولومبيا نظيرتها باراجواي الساعة التاسعة مساءً على ملعب أرينا فونتي نوفا، بينما تواجه قطر نظيرتها الأرجنتين في نفس التوقيت على ملعب جريميو أرينا، وتحتل كولومبيا صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، وضمنت التأهل لربع النهائي في صدارة المجموعة، بينما تحتل باراجواي المركز الثاني برصيد نقطتين، مقابل نقطة وحيدة لقطر في المركز الثالث متفوقة بفارق هدف على الأرجنتين متذيلة المجموعة.

وتخشى الأرجنتين الخروج من دور المجموعات للمرة الأولى منذ نسخة 1983، ولا بديل عن الفوز لتحقيق ذلك، أما في حالة التعادل، فستنتظر خسارة باراجواي أمام كولومبيا بفارق أكثر من هدفين، مع انتظار احتمالية التأهل ضمن أفضل ثوالث، أما الخسارة فستطيح بها مباشرة من البطولة. وعن حسابات تأهل باراجواي، فالانتصار يمنحها