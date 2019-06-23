رياضة

الأرجنتين تخشى الوداع المبكر اليوم في كوبا أمريكا

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
تتواصل اليوم الأحد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية في كوبا أمريكا المقامة حاليا في البرازيل، وذلك عندما تواجه كولومبيا نظيرتها باراجواي الساعة التاسعة مساءً على ملعب أرينا فونتي نوفا، بينما تواجه قطر نظيرتها الأرجنتين في نفس التوقيت على ملعب جريميو أرينا، وتحتل كولومبيا صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، وضمنت التأهل لربع النهائي في صدارة المجموعة، بينما تحتل باراجواي المركز الثاني برصيد نقطتين، مقابل نقطة وحيدة لقطر في المركز الثالث متفوقة بفارق هدف على الأرجنتين متذيلة المجموعة.
وتخشى الأرجنتين الخروج من دور المجموعات للمرة الأولى منذ نسخة 1983، ولا بديل عن الفوز لتحقيق ذلك، أما في حالة التعادل، فستنتظر خسارة باراجواي أمام كولومبيا بفارق أكثر من هدفين، مع انتظار احتمالية التأهل ضمن أفضل ثوالث، أما الخسارة فستطيح بها مباشرة من البطولة. وعن حسابات تأهل باراجواي، فالانتصار يمنحها
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مدير المنتخب يكشف كيف يستعد الفراعنة لمواجهة الكونغو

كشف إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، عن أن أحد أعضاء الجهاز الفني للفريق وُجد في استاد القاهرة عصر أمس السبت، لمتابعة مباراة أوغندا والكونغو الديمقراطية، وقال لهيطة في تصريحات إذاعية عبر قناة «أون سبورت»، إن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، يعمل حاليا على تحليل ودراسة الفريقين استعدادا لمواجهتهما في كأس أمم إفريقيا، موضحًا: «نقوم حاليا بتجهيز كل شيء يخص التحليل الفني لهما من أجل دراستهما استعدادا لمواجهتهما في كأس أمم إفريقيا».
داني-ألفيس (3)

ألفيس يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان

أعلن قائد المنتخب البرازيلي داني ألفيس عن رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعد ساعات قليلة من مشاركته في فوز منتخب بلاده على بيرو بخماسية نظيفة في كوبا أمريكا وتسجيله هدفًا في تلك المواجهة. وانضم ألفيس للفريق الفرنسي في عام 2017 بعد مسيرة لعب خلالها في صفوف أندية إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس، ليقرر الرحيل دون الكشف عن الجهة المقبلة، التي ربما يحددها عقب نهاية مشاركته في كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل، والتي يسعى خلالها للفوز باللقب الأول بها كقائد للسليساو.
منتخب-المغرب

الجزائر والمغرب يستهلان اليوم مشوارهما بالكان

تتواصل اليوم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، حيث تواجه المغرب نظيرتها ناميبيا الساعة 4:30 عصرًا على ملعب السلام ضمن مباريات المجموعة الرابعة، وتشارك المغرب في البطولة للمرة الـ16 في تاريخها وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب في عام 1976، بينما تشارك ناميبيا في البطولة للمرة الثالثة في تاريخها ولم تتمكن من قبل من تجاوز دور المجموعات، وتواجه المنتخبان 5 مرات من قبل، حققت خلالها المغرب الانتصار في 4 لقاءات وتعادلت في مباراة وحيدة، وتواجها في كان 2008 بغانا، وحينها فازت المغرب بنتيجة 5-1.
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سيناريوهات تأهل الأرجنتين لربع نهائي كوبا أمريكا

تعاني الأرجنتين كثيرًا في نسخة كوبا أمريكا المقامة حاليا في البرازيل، حيث تتذيل ترتيب المجموعة الثانية بعد جولتين، بعد أن خسرت في المباراة الأولى أمام كولومبيا بهدفين دون رد، وتعادلت في الجولة الثانية أمام باراجواي 1-1، لتنتظرها مباراة مصيرية في الجولة الأخيرة أمام قطر يوم الأحد المقبل، وتحتاج إلى الانتصار بشدة من أجل تعزيز حظوظها في التأهل إلى ربع النهائي وتفادي الخروج المبكر من دور المجموعات، خاصة أن كولومبيا ضمنت التأهل في صدارة المجموعة حيث تملك في رصيدها 6 نقاط، مقابل نقطتين لباراجواي في المركز الثاني ونقطة وحيدة لكل من قطر والأرجنتين.
قطر وكولومبيا

كولومبيا تغتال أحلام قطر بهدف قاتل في كوبا أمريكا

انتهت مواجهة منتخبي قطر وكولومبيا، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين في الساعات الأولى من صباح الخميس، على ملعب المورومبي، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا، المقامة حاليًا بالبرازيل حتى 7 يوليو المقبل، بفوز منتخب كولومبيا بنتيجة 1 - 0. بدأ اللقاء بشكل قوي بين الفريقين، قبل أن ينحصر اللعب في منطقة نصف الملعب، وسجل ييري مينا، هدفًا للمنتخب الكولومبي في الدقيقة 12 تم إلغاؤه بداعي التسلل، قبل أن يحكم المنتخب الأصفر قبضته على المباراة.
ميسى

الأرجنتين تسعى لتصحيح المسار أمام باراجواي

تتواصل اليوم الأربعاء مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في البرازيل، وذلك من خلال المجموعة الثانية والتي ستشهد مواجهة كولومبيا وقطر على ملعب المورمبي في تمام الساعة 11:30 مساء، وتحتل كولومبيا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى على الأرجنتين بهدفين دون رد، بينما تحتل قطر المركز الثاني بعد تعادلها في الجولة الأولى مع باراجواي 2-2، وتتطلع قطر لمواصلة المفاجآت والخروج بنقاط من مباراة اليوم لتعزيز حظوظها في التأهل إلى ربع النهائي، بينما يكفي كولومبيا الانتصار لضمان التأهل رسميًا.
قطر‎ (2)

قطر تفلت من السقوط الأول في كوبا أمريكا

حقق منتخب قطر تعادلا ثمينًا أمام نظيره باراجواي، بهدفين لكل منهما، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين مساء اليوم الأحد، على ملعب «ماراكاتا»، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًّا بالبرازيل. بدأت المباراة قوية بين الفريقين، قبل أن يتمكن أوسكار كاردوزو، من إحراز هدف التقدم مبكرًا لصالح باراجواي في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء، وتبادل بعدها المنتخبان السيطرة على مجريات اللعب، وفشل المنتخب القطري في إدراك التعادل لينتهي الشوط الأول بتقدم باراجواي بهدف دون رد.
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