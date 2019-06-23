فلوس وجنس وسوشيال ميديا.. احذر حيل الدجالين والسحرة

رمزي: بوزع إعلانات فى الشوارع لقدرتي على حل المشكلات الزوجية والناس ما بتصدق تحكي همومها لحد وأنا معالج روحاني.. ودجال الجيزة اختار طريق السوشيال ميديا

تحرير:يونس محمد ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص

حيلهم ماكرة، تبدأ بإعلان عبر وسائل الإعلام المختلفة عن فك جميع أنواع السحر والربط والعنوسة والأعمال، وبعدها يبدأ الدجالون أو النصابون، إن صح التعبير، في استقبال ضحاياهم بالمئات ممّن يبحثون عن علاج لأوهامهم، دون أن يدروا أن أرجلهم ساقتهم إلى فخ محكم يقعون فيه فريسة تحت يد دجال يمارس هوايته في استغلالهم ماديا، وفي أحيان أخرى يصل الأمر إلى الاعتداء الجنسي على السيدات بحجة إخراج الأرواح الشريرة من أجسادهن. وحينما يكتشف المجني عليهم ما حدث لهم يكون الأوان قد فات. نستعرض الطرق والحيل التى يلجأ إليها الدجالون لإقناع ضحاياهم، وكان آخرهم دجال الغردقة.

ليلة سقوط رمزي كانت عقارب الساعة تشير إلى الواحدة بعد منتصف الليل، عندما رن هاتف مكتب اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، وكان المتصل الرائد إسلام مقبل رئيس مباحث قسم ثان الغردقة، إذ أراد إبلاغ مدير الأمن بسقوط "رمزى. ح. م"، عاطل ومقيم بثان الغردقة وهو الشهير بـ"الشيخ رمزي" والسابق اتهامه فى 12

ليلة سقوط رمزي

كانت عقارب الساعة تشير إلى الواحدة بعد منتصف الليل، عندما رن هاتف مكتب اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، وكان المتصل الرائد إسلام مقبل رئيس مباحث قسم ثان الغردقة، إذ أراد إبلاغ مدير الأمن بسقوط "رمزى. ح. م"، عاطل ومقيم بثان الغردقة وهو الشهير بـ"الشيخ رمزي" والسابق اتهامه فى 12 قضية متنوعة، وبحوزته 86 ورقة مدونا عليها عبارات للدجل والشعوذة.

وقف المتهم أمام رئيس المباحث عقب القبض عليه واعترف بعمله بالدجل والشعوذة والنصب على المواطنين ومشاركتهم فى حل مشكلاتهم مثل الخلافات الزوجية، عن طريق إيهامهم بقدرته على تسخير الجن، وقال المتهم: "يا باشا أنا كل اللى بعمله بطبع أوراق بإنى معالج روحانى وبجيب كام واحد يوزعوها على الناس وهم اللى بيجوا لوحدهم عشان ما بيصدقوا يلاقوا حد يسمعهم".







"دجال أون لاين" بالجيزة

فى فبراير الماضى، رصدت المتابعة الأمنية لضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قيام مستخدم أحد الحسابات بموقع "فيسبوك" بنشر مشاركات تتضمن صورا وعبارات تفيد قدرته على ممارسة جميع أنواع السحر والشعوذة نظير مبالغ مالية.

وبتتبع مصدر مشاركات هذا الحساب، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد. ع. ق" 51 سنة، ومقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة، سبق ضبطه واتهامه فى 3 قضايا "تبديد" وبعد تحديد مكان المتهم عقب استخدام التكنولوجيا الحديثة، تم استهدافه وضبطه بمحل إقامته، وبالفحص والتفتيش تم ضبط جهاز هاتف محمول، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات على موقع "فيسبوك"، كما تم العثور على كتاب لتفسير الأحلام وأوراق تحتوى على طلاسم خاصة بأعمال السحر والشعوذة، يقوم باستخدامها مع المترددين عليه والمتواصلين معه عبر شبكة الإنترنت.

يمارس الجنس مع زوجته أمام عينيه

فى نفس الشهر، وقعت جريمة انتقام من والدة دجال بمنطقة إمبابة فى الجيزة، كشفت تفاصيلها الأجهزة الأمنية عقب سقوط المتهمين، وبدأت عندما شعرت سيدة بآلام شديدة، فتوجهت إلى الطبيب، وتبين أنها تمارس الجنس بطريقة شاذة، وأخبر زوج السيدة بضرورة الابتعاد عن تلك الممارسات.

وهنا فوجئ الزوج بحديث الطبيب، ولكن أخبرته زوجته بأن "مصطفى" الدجال هو من يفعل تلك الممارسات أمام عينيه، ولكنه يكون تحت تأثير التنويم المغناطيسي، بزعم فتح مقبرة تحتوي على كنز وزئبق أحمر.

وقال الزوج المتهم بقتل والدة الدجال أمام ضباط الشرطة: «أردت الانتقام منه وذهبت إلى منزله ولم أجده، فتوجهت إلى منزل أمه وقمت بذبحها في ثوان».

يعاقب بالمادة 336

قال أحمد البرنس، المحامي، إن القانون المصرى لا يوجد مادة فيه بمسمى جرائم السحر والشعوذة، ولكن يمكن ضم جرائم السحر والشعوذة إلى جريمة النصب، طبقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات المصري، ويكون العقاب فيها الحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.

وأوضح "البرنس" أن رجال الشرطة فور القبض على الدجال يتم تحرير محضر نصب من المجنى عليه ضد الدجال، ويتم عقابه طبقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات، والتى تنص على معاقبة بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور.

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