جريمة

فلوس وجنس وسوشيال ميديا.. احذر حيل الدجالين والسحرة

رمزي: بوزع إعلانات فى الشوارع لقدرتي على حل المشكلات الزوجية والناس ما بتصدق تحكي همومها لحد وأنا معالج روحاني.. ودجال الجيزة اختار طريق السوشيال ميديا
تحرير:يونس محمد ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص
أرشيفية
أرشيفية
حيلهم ماكرة، تبدأ بإعلان عبر وسائل الإعلام المختلفة عن فك جميع أنواع السحر والربط والعنوسة والأعمال، وبعدها يبدأ الدجالون أو النصابون، إن صح التعبير، في استقبال ضحاياهم بالمئات ممّن يبحثون عن علاج لأوهامهم، دون أن يدروا أن أرجلهم ساقتهم إلى فخ محكم يقعون فيه فريسة تحت يد دجال يمارس هوايته في استغلالهم ماديا، وفي أحيان أخرى يصل الأمر إلى الاعتداء الجنسي على السيدات بحجة إخراج الأرواح الشريرة من أجسادهن. وحينما يكتشف المجني عليهم ما حدث لهم يكون الأوان قد فات. نستعرض الطرق والحيل التى يلجأ إليها الدجالون لإقناع ضحاياهم، وكان آخرهم دجال الغردقة.
ليلة سقوط رمزي كانت عقارب الساعة تشير إلى الواحدة بعد منتصف الليل، عندما رن هاتف مكتب اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، وكان المتصل الرائد إسلام مقبل رئيس مباحث قسم ثان الغردقة، إذ أراد إبلاغ مدير الأمن بسقوط "رمزى. ح. م"، عاطل ومقيم بثان الغردقة وهو الشهير بـ"الشيخ رمزي" والسابق اتهامه فى 12
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فلوس (2)

ربنا يغنيها بالحلال.. مجند يعيد 93 ألف جنيه لصاحبها

«أهم حاجة الستر والحرام مابينفعش وربنا يغنيها بالحلال» كانت تلك المبادئ التي تربى عليها مجند فرد أمن بمحطة مترو أنفاق العتبة، فلم يغرِه زهو المال ولا ظروف المعيشة، وقرر إعادة حقيبة بها 93 ألف جنيه لصاحبها الذي فقد الأمل في استرجاعها نظرا لكون المبلغ كبيرا. تم العثور على صاحب الحقيبة الذي أدلى بأوصافها وقيمة المبلغ وهيئته، وقدم الشكر والامتنان للمجند الأمين، الذي يعكس الوجه المشرف للشرطة المصرية، كما قدم الشكر لقيادات أمن المحطة على جهودهم ويقظتهم.
محاكمة لجين

رفض دعوى وقف بث قناة «LTC» واستمرار غلقها

عدم قبول الدعوى المقامة من سميرة الدغيدي، رئيسة مجلس إدارة قناة "Ltc"، والمطالبة بوقف القرار الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث القناة، لزوال شرط المصلحة، كان قرار الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد. سبق أن أصدر المجلس الأعلى للإعلام بيانا يفيد قيام قناة "LTC" الفضائية بخروقات تسيء للإعلام وتستغل الحريات الممنوحة للإعلاميين في ارتكاب جرائم إعلامية بشكل سافر، وتمثل إهانة لمهنة الإعلام واستخفافا بالقوانين والدستور، وإهانة للمشاهدين لمخالفتها المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
حريق (2)

حريق يلتهم 3 منازل بسوهاج ولا خسائر في الأرواح

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج، اليوم الأحد، فى السيطرة على حريق كبير نشب فى منزل من طابق واحد ومسقوف بالبوص وأجزاع النخيل، وارتفعت ألسنة اللهب لتنال من ثلاثة منازل بمركز دار السلام جنوبى المحافظة، ولم تنتج عن الحريق أى خسائر أو إصابات فى الأرواح البشرية، وطبقًا للتحريات وشهادة أصحاب المنازل المتضررة، فقد تبين أن الحريق سببه حدوث ماس كهربائى في المنزل الأول دون وجود أى شبهة جنائية، فيما تم إخطار النيابة العام لمباشرة التحقيقات فى أسباب الواقعة.
عنف طلاب

المتهم بتشويه «طفل المطرية»: «مقصدتش أعوره في وشه»

استكملت نيابة المطرية، اليوم الأحد، تحقيقاتها في واقعة تشويه وجه طفل لم يتخطَّ الـ13 عاما، على يد عاطل بواسطة «كاتر»، وخلال التحقيقات أنكر المتهم الاتهامات الموجهة إليه بالتعدي بالضرب بالسلاح على المجني عليه، وتهديده والاستيلاء منه على مبلغ كرها عنه، وأكد المتهم: "مقصدتش أجرحه في وشه، أنا كنت بخوّفه بس»، بينما طلبت النيابة العامة استعجال التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الحادث، ليأمر قاضي المعارضات بتجديد حبسه 15 يوما جديدا.
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عصابة-المتوسكلات‎

حبس عصابة لسرقة السيدات بـ4 مناطق فى الجيزة

قررت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة عدد من الدرجات النارية "توك توك" بمنطقة أبو النمرس، وإعادة بيع تلك المسروقات على عملائهم، وكشف المتهمين خلال اعترافاتهم للنيابة العامة، أن أغلب السرقات تتم بطريقة "توصيل الأسلاك" وذلك عن طريق أحد أفراد التشكيل العصابي وهو متخصص فى كهرباء الدرجات النارية، وأضافوا أنهم يستغلون المسروقات فى خطف الهواتف المحمولة من المواطنين أثناء سيرهم بالشوارع، خاصة السيدات، بمناطق البدرشين والعمرانية، والجيزة والطالبية.
طعنات-سكين-جريمة

شق بطنه.. تفاصيل مقتل بائع بطيخ بولاق

تباشر نيابة بولاق الدكرور، اليوم الثلاثاء، التحقيقات فى واقعة مقتل بائع بطيخ على يد زميله بعدما سدد له عدة طعنات قاتلة بمنطقة البطن، على غرار نشوب مشاجرة بينهما، وذلك بسبب الخلاف على مكان فرش البضاعة، ليسقط المجني عليه غارقا فى دمائه، حيث وصل إلى المستشفى جثة هامدة، وتم إيداعه المشرحة.. من جانبها أمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه، وانتداب الطب الشرعى لإعداد تقرير واف بسبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، كما أمرت بالتحفظ على السلاح المستخدم، وإرساله إلى المعمل الجنائي، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة التحري حول الواقعة.
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6 سيارات إطفاء تسيطر على حريقين بالقاهرة والجيزة

سيطرت الإدارة العامة للحماية المدنية، اليوم الإثنين، على حريقين داخل مخزن وشقة بمنطقتي المطرية بالقاهرة وإمبابة بالجيزة، بعدما دفعت بـ6 سيارات إطفاء وتمكنت من إخماد الحريقين دون حدوث إصابات أو خسائر بالأرواح، وانتقل رجال المباحث لموقع الحريقين، وبإخطار النيابة العامة أمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريقين. كانت عقارب الساعة تقترب من السابعة صباحاً، عندما تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا من المواطنين يفيد بنشوب حريق فى أحد المخازن فى منطقة المطرية.
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6 سيارات إطفاء لمكافحة حريق شقتين بالجيزة والقاهرة

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية، صباح اليوم الأحد، بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريقين بمنطقتي عين شمس بالقاهرة، والصف بالجيزة، ونجحوا فى السيطرة على الحريقين دون خسائر فى الأرواح أو إصابات بشرية، وتم انتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسبابهما وانتقل فريق من النيابة العامة التى باشرت التحقيقات، فى البداية تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق داخل شقة سكنية تابعة لدائرة قسم عين شمس، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.
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