رياضة

مدير المنتخب يكشف كيف يستعد الفراعنة لمواجهة الكونغو

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص
منتخب مصر
منتخب مصر
كشف إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، عن أن أحد أعضاء الجهاز الفني للفريق وُجد في استاد القاهرة عصر أمس السبت، لمتابعة مباراة أوغندا والكونغو الديمقراطية، وقال لهيطة في تصريحات إذاعية عبر قناة «أون سبورت»، إن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، يعمل حاليا على تحليل ودراسة الفريقين استعدادا لمواجهتهما في كأس أمم إفريقيا، موضحًا: «نقوم حاليا بتجهيز كل شيء يخص التحليل الفني لهما من أجل دراستهما استعدادا لمواجهتهما في كأس أمم إفريقيا».
ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالمنتخب الوطني مرانه، اليوم الأحد، على استاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة الكونغو الديمقراطية، المقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل. وتمكن
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الأرجنتين تخشى الوداع المبكر اليوم في كوبا أمريكا

تتواصل اليوم الأحد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية في كوبا أمريكا المقامة حاليا في البرازيل، وذلك عندما تواجه كولومبيا نظيرتها باراجواي الساعة التاسعة مساءً على ملعب أرينا فونتي نوفا، بينما تواجه قطر نظيرتها الأرجنتين في نفس التوقيت على ملعب جريميو أرينا، وتحتل كولومبيا صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، وضمنت التأهل لربع النهائي في صدارة المجموعة، بينما تحتل باراجواي المركز الثاني برصيد نقطتين، مقابل نقطة وحيدة لقطر في المركز الثالث متفوقة بفارق هدف على الأرجنتين متذيلة المجموعة.
داني-ألفيس (3)

ألفيس يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان

أعلن قائد المنتخب البرازيلي داني ألفيس عن رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعد ساعات قليلة من مشاركته في فوز منتخب بلاده على بيرو بخماسية نظيفة في كوبا أمريكا وتسجيله هدفًا في تلك المواجهة. وانضم ألفيس للفريق الفرنسي في عام 2017 بعد مسيرة لعب خلالها في صفوف أندية إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس، ليقرر الرحيل دون الكشف عن الجهة المقبلة، التي ربما يحددها عقب نهاية مشاركته في كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل، والتي يسعى خلالها للفوز باللقب الأول بها كقائد للسليساو.
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الجزائر والمغرب يستهلان اليوم مشوارهما بالكان

تتواصل اليوم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، حيث تواجه المغرب نظيرتها ناميبيا الساعة 4:30 عصرًا على ملعب السلام ضمن مباريات المجموعة الرابعة، وتشارك المغرب في البطولة للمرة الـ16 في تاريخها وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب في عام 1976، بينما تشارك ناميبيا في البطولة للمرة الثالثة في تاريخها ولم تتمكن من قبل من تجاوز دور المجموعات، وتواجه المنتخبان 5 مرات من قبل، حققت خلالها المغرب الانتصار في 4 لقاءات وتعادلت في مباراة وحيدة، وتواجها في كان 2008 بغانا، وحينها فازت المغرب بنتيجة 5-1.
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تدريب-المنتخب-بمشاركة-صلاح‎ (13)

أمم إفريقيا 2019.. المنتخب يبدأ الاستعداد للكونغو

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالمنتخب الوطني، مرانه في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات الجولة الثانية، من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة الإفريقية، وذلك بعدما تمكن الفراعنة من حصد أول 3 نقاط، في مشواره نحو حصد اللقب الثامن في كأس أمم إفريقيا، في نسختها الـ32، والتي تقام على 6 ملاعب مختلفة.
مصر-والكونغو (2)

قائد الكونغو: يمكننا الوصول للنهائي في هذه الحالة

أكد يوسف مولومبو، نجم منتخب الكونغو الديمقراطية، أن اتباع الأسلوب الدفاعي في مباريات فريقه بكأس الأمم الإفريقية، سيقودهم للتأهل عن المجموعة الأولى، وقال مولومبو خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة أوغندا، المقرر لها في الرابعة والنصف من مساء يوم السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة في الجولة الأولى من كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو: «من الصعب أن نقول إننا في ظروف جيدة أو مميزة، لكن في الأسابيع القليلة الأخيرة عملنا بجدية ونستعد بقوة للبطولة».
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استاد القاهرة يشهد اليوم البروفة الأخيرة لحفل «كان»

يشهد استاد القاهرة الدولي، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، البروفة الأخيرة لحفل افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبا، حيث وضعت اللجنة المنظمة للبطولة اللمسات الأخيرة على حفل الافتتاح المقرر له مساء يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة، وكشفت اللجنة عن أن الحفل سيستغرق نحو 17 دقيقة تقريبا، وسيتضمن أغنية بثلاث لغات.
جهاد-جريشة

الاتحاد الإفريقي يرفع الإيقاف عن جهاد جريشة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، وحارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، عن عودة الحكم الدولي جهاد جريشة لإدارة منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
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