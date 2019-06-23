مدير المنتخب يكشف كيف يستعد الفراعنة لمواجهة الكونغو

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص

منتخب مصر

كشف إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، عن أن أحد أعضاء الجهاز الفني للفريق وُجد في استاد القاهرة عصر أمس السبت، لمتابعة مباراة أوغندا والكونغو الديمقراطية، وقال لهيطة في تصريحات إذاعية عبر قناة «أون سبورت»، إن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، يعمل حاليا على تحليل ودراسة الفريقين استعدادا لمواجهتهما في كأس أمم إفريقيا، موضحًا: «نقوم حاليا بتجهيز كل شيء يخص التحليل الفني لهما من أجل دراستهما استعدادا لمواجهتهما في كأس أمم إفريقيا».

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالمنتخب الوطني مرانه، اليوم الأحد، على استاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة الكونغو الديمقراطية، المقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل. وتمكن

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالمنتخب الوطني مرانه، اليوم الأحد، على استاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة الكونغو الديمقراطية، المقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.



وتمكن الفراعنة من حصد أول 3 نقاط في مشواره نحو حصد اللقب الثامن في كأس أمم إفريقيا، في نسختها الـ32، التي تقام على 6 ملاعب مختلفة، بعدما فاز على نظيره الزيمبابوي في المباراة الافتتاحية التي أقيمت يوم الجمعة، بهدف مقابل لا شيء أحرزه محمود حسن تريزيجيه، لاعب قاسم باشا التركي، في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول.



