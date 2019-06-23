الهجمات الإلكترونية.. رد ترامب على أنشطة إيران

وجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرد الأمثل على إسقاط طائرة «درون» بواسطة صاروخ إيراني هو شن هجوم إلكتروني ضد الجيش السيبراني التابع للحرس الثوري

تحرير:محمود نبيل ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص

بدا من الواضح أن الخيارات المتاحة أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرد على إسقاط إيران طائرة بدون طيار خلال الأيام القليلة الماضية، تشمل العديد من الأهداف الإستراتيجية والعسكرية، بما في ذلك الجيش الإلكتروني الذي تعتمد عليه طهران بصفة رئيسية. وخلال الساعات القليلة الماضية، وضع ترامب العديد من الخيارات الخاصة بالتعامل مع إيران في الوقت الحالي، لا سيما بعد أن استهدفت طائرة استطلاع يوم الخميس الماضي، وشنت مجموعة من الهجمات على ناقلات النفط في الخليج العربي ومضيق هرمز على مدى شهر مضى.

وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب قد وافق خلال الساعات الماضية، على توجيه ضربة إلكترونية أدت إلى تعطيل أنظمة الكمبيوتر الإيرانية، وذلك ردا على إسقاط طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار. إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين من الانهيار.. و«الأمير» كلمة السر ووفقا لتقرير

وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب قد وافق خلال الساعات الماضية، على توجيه ضربة إلكترونية أدت إلى تعطيل أنظمة الكمبيوتر الإيرانية، وذلك ردا على إسقاط طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار.

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ووفقا لتقرير جديد نشر في الصحيفة الأمريكية، تم تنفيذ الضربة التي تستهدف في الأساس الحرس الثوري الإيراني يوم الخميس، لكنها استمرت لبعض الوقت.

وأكدت مصادر صحفية أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اقترحت في البداية شن الهجوم في وقت سابق من هذا الشهر بعد الهجمات الإيرانية على اثنتين من ناقلات النفط في خليج عمان، الأمر الذي أدى إلى مخاوف عالمية من أن يتحول ذلك إلى صراع عسكري كامل.

وأشارت الصحيفة إلى أن العملية استهدفت شل أنظمة القيادة والسيطرة العسكرية الإيرانية، لكنها لم تتضمن أي إصابات، مؤكدة أن هذا هو أول استعراض هجومي للقوة السيبرانية الأمريكية منذ أن تمت ترقية قيادتها، وهي جزء من وزارة الدفاع "البنتاجون"، لتصبح قيادة مقاتلة كاملة في شهر مايو بعد أن منحها الرئيس سلطة جديدة.

وكشف مسؤولون عن أن القوات الإيرانية السيبرانية حاولت تنفيذ عمليات اختراق عبر الإنترنت ضد البحرية الأمريكية خلال السنوات القليلة الماضية.

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وفي أبريل الماضي، صنفت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابية أجنبية ردا على سلوكه المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط، وهو ما يعطي شرعية لاستهداف مؤسسات الجيش السيبراني الإيراني، الذي يتبع بشكل مباشر الحرس الثوري.

ويعد الجيش السيبراني الإيراني هو مجموعة قراصنة، يُعتقد أنها مرتبطة بالحكومة، وذلك على الرغم من أن الأخيرة لا تعترف بها رسميا ككيان، إلا أن القوات السيبرانية الإيرانية، كأحد أفرع الحرس الثوري، تعهدت بالولاء إلى آية الله علي خامنئي.

وبدأ الحرس الثوري خططًا لتشكيل جيش سيبراني إيراني في عام 2005، إذ كانت المنظمة تحت قيادة محمد حسين طاجيك حتى اغتياله.

ويمتلك الجيش السيبراني الإيراني تاريخا طويلا من العمليات الهجومية، أبرزها إعلان مسؤوليته عن العديد من الهجمات التي أجريت عبر الإنترنت منذ عام 2009، وأهمها تلك التي استهدفت موقعي بايدو وتويتر.

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وأدى الهجوم على بايدو إلى ما يسمى بحرب القراصنة الصينية الإيرانية، كما أنه في عام 2012، قامت مجموعة تعرف باسم "باراستو" باختراق خوادم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكانت المؤشرات الأولى للتحقيقات الخاصة بهذا الهجوم تؤكد أن الجيش السيبراني الإيراني هو الذي كان وراءه.

وتسعى الولايات المتحدة لإيجاد وسيلة فعالة للرد على التهديدات الإيرانية في منطقة الخليج ومضيق هرمز، لا سيما بعد إسقاط الطائرة الأمريكية، التي تزعم طهران أنها اخترقت مجالها الجوي في أثناء قيامها بعمليات الاستطلاع المكلفة بها في المنطقة.