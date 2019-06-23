الغزواني يتصدر انتخابات موريتانيا بعد فرز 80%.. ويهنئ أنصاره

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص

محمد ولد الغزواني

يتجه محمد ولد الغزواني، وزير الدفاع الموريتاني السابق، إلى الفوز بانتخابات الرئاسة في موريتانيا، التي جرت السبت، من جولتها الأولى؛ حيث لا يزال متصدرا بأكثر من نصف الأصوات بعد فرز نحو 80% من مراكز الاقتراع. هنأ "الغزواني" صباح اليوم الأحد، أنصاره بعد تصدره بفارق كبير نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت، مشيرا إلى أنه لم يتبق سوى 20% من مراكز الاقتراع لم يتم فرزها، وأنها لن تؤثر على النتيجة المعلنة. وقال في كلمة أمام عدد من أنصاره بالعاصمة نواكشوط: "أهنئكم وأهنئ الشعب الموريتاني، لم يتبقَّ سوى 20% ولن تؤثر على النتيجة".

ووفقا للمعطيات، فإنه بعد فرز 3151 مركز اقتراع من أصل 3861 مركزا؛ أي ما يعادل نحو 81.61%، تصدر ولد الغزواني المدعوم من الرئيس المنتهية ولايته، محمد ولد عبد العزيز، النتائج بنسبة 50.72% من الأصوات. وجاء مرشح المعارضة الرئيسي -رئيس الحكومة الأسبق- المدعوم من الإسلاميين سيدي محمد ولد بوبكر ثانيا بـ18.45%. ورغم