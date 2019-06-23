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الغزواني يتصدر انتخابات موريتانيا بعد فرز 80%.. ويهنئ أنصاره

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص
محمد ولد الغزواني
محمد ولد الغزواني
يتجه محمد ولد الغزواني، وزير الدفاع الموريتاني السابق، إلى الفوز بانتخابات الرئاسة في موريتانيا، التي جرت السبت، من جولتها الأولى؛ حيث لا يزال متصدرا بأكثر من نصف الأصوات بعد فرز نحو 80% من مراكز الاقتراع. هنأ "الغزواني" صباح اليوم الأحد، أنصاره بعد تصدره بفارق كبير نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت، مشيرا إلى أنه لم يتبق سوى 20% من مراكز الاقتراع لم يتم فرزها، وأنها لن تؤثر على النتيجة المعلنة. وقال في كلمة أمام عدد من أنصاره بالعاصمة نواكشوط: "أهنئكم وأهنئ الشعب الموريتاني، لم يتبقَّ سوى 20% ولن تؤثر على النتيجة".
ووفقا للمعطيات، فإنه بعد فرز 3151 مركز اقتراع من أصل 3861 مركزا؛ أي ما يعادل نحو 81.61%، تصدر ولد الغزواني المدعوم من الرئيس المنتهية ولايته، محمد ولد عبد العزيز، النتائج بنسبة 50.72% من الأصوات. وجاء مرشح المعارضة الرئيسي -رئيس الحكومة الأسبق- المدعوم من الإسلاميين سيدي محمد ولد بوبكر ثانيا بـ18.45%. ورغم
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صحف-الإمارات

صحف الإمارات: موجة عقوبات أمريكية جديدة على إيران

تناولت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد العقوبات الجديدة التي ستفرضها واشنطن على طهران، كما أبرزت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا، وطالعتنا الصحف أيضا بتطورات الأوضاع في السودان بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. كشفت صحيفة "الإمارات اليوم" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس، أن العمل العسكري بشأن إيران "لا يزال مطروحاً على الطاولة"، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على فرض المزيد من العقوبات على طهران. فيما حثت ألمانيا المجتمع الدولي على ضرورة التوصل إلى "حل سياسي" للأزمة بين واشنطن وطهران.
ابى-احمد-رئيس-وزراء-اثيوبيا

بعد محاولة انقلاب.. إصابة رئيس أركان الجيش الإثيوبي بطلق ناري

أعلن أبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، أن رئيس أركان الجيش الجنرال سياري ميكونين أصيب بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار، ولم يعط أي تفاصيل إضافية حول الوضع الصحي لرئيس الأركان، وذلك بعد الإعلان عن إفشال محاولة للانقلاب وقعت السبت للإطاحة بزعيم إحدى ولايات البلاد التسع. من جهتها أصدرت السفارة الأمريكية في إثيوبيا سلسلة تحذيرات للرعايا الأمريكيين المقيمين في هذا البلد بعد معلومات أفادت بحصول إطلاق نار في العاصمة أديس أبابا ووقوع أعمال عنف في مدينة بحر دار في ولاية أمهرة شمال غرب، بحسب "سكاي نيوز" بالعربية.
السعودية

السعودية تُغير مساراتها بعيدًا عن خليج عمان وهرمز

ذكرت قناة "العربية الحدث" الإخبارية، أن الخطوط الجوية السعودية غيرت مسار رحلاتها الدولية بعيدًا عن خليج عمان ومضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية. وقالت الخطوط السعودية، إنها تتخذ إجراء احترازيا لضمان سلامة الطيران، مشيرة إلى أن التغيير يشمل رحلات إلى بعض الوجهات الآسيوية عبر أجواء الخليج العربي، وسيتم استخدام مسارات أخرى بعيدة عن المجال الجوي الإيراني وأكثر أماناً لسلامة الطيران، مشيرة إلى أنه لن يكون لهذا التغيير تأثير ملموس على مواعيد مغادرة ووصول هذه الرحلات.
قصف سوريا

مسلحون يطلقون قذائف صاروخية على منازل سكنية بسوريا

أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية باندلاع حرائق في الأراضي الزراعية لبلدة "بريديج" بريف حماة الشمالي، جراء قصف بالقذائف الصاروخية شنته جماعات مسلحة منتشرة في منطقة خفض التصعيد واستهدف أراضي البلدة. وذكرت القناة أن الجماعات المسلحة المنتشرة في ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي جددت اعتداءها بالقذائف على القرى والبلدات الآمنة بريف حماة، إذ سقط عدد منها على أراض زراعية في بلدة بريديج الأمر الذي تسبب باندلاع حرائق فيها. وأضافت أن 4 قذائف صاروخية سقطت في محيط المشتل الزراعي بالبلدة، تسبب بوقوع أضرار مادية، من دون وقوع إصابات في صفوف المدنيين.
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تسجيل الصوت

حدث في مثل هذا اليوم.. اختراع أول جهاز لتسجيل الصوت

في مثل هذا اليوم 16 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1830: بدء الاحتلال الفرنسي للجزائر. في عام 1888: توماس إديسون يخترع أول جهاز لتسجيل الصوت / فونوغراف. في عام 1904: اغتيال حاكم فنلندا العام نيكولاي بوبريكوف على يد مساعد أمين الصندوق أويجن شاومان. في عام 1933: عقد أول مؤتمر دوري لجماعة الإخوان المسلمون التي أسسها حسن البنا في مارس 1928.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ترامب يغزو معاقل الديمقراطيين للفوز بانتخابات 2020

تقرير جديد من صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية كشف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من مساعديه إنكار استطلاعات الرأي الداخلية التي أظهرت أنه يأتي متأخرا عن المرشح الديمقراطي المحتمل جو بايدن نائب الرئيس السابق، في الولايات الرئيسة، وفي محاولة لتأمين فوزه في الانتخابات المقرر لها نوفمبر من العام المقبل، تدرس حملة ترامب تخصيص موارد هائلة للفوز في ولاية "أوريجون" وفقا لتقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، وهي ولاية فازت فيها المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون على الرئيس بفارق 11 نقطة مئوية في الانتخابات الأخيرة عام 2016.
محامين-الجزائر

تأجيل الانتخابات الجزائرية.. نصر محفوف بالمخاطر

تحقق مطلب أساسي للحراك في الجزائر بعد إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر أن تنعقد في يوليو المقبل، وذلك رغم تأكيد الجيش مرارا على أهمية عقدها في موعدها، باعتبارها وسيلة لخروج البلاد من أزمتها السياسية . إلا أن الشارع الجزائري حقق انتصارا أمس بإعلان المجلس الدستوري تأجيل الانتخابات ، حيث يطالب الحراك بتغيير النظام السياسي في الجزائر أولا قبل إجراء الانتخابات والتي خلص إلى استحالة إجراء الاقتراع في موعده، وهو ما لاقى قبولا لدى الجزائريين .
صورة لفوز سعودي بالمركز الأول في مسابقة القرآن الكريم الدولية في موريتانيا

السعودية تفوز بالمركز الأول في مسابقة حفظ القرآن

حقق مرشح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الطالب السعودي باسل بلال نور ولي، المركز الأول في المسابقة الدولية على جائزة رئيس جمهورية موريتانيا في حفظ القرآن الكريم وتجويده، في دورتها الحالية المقامة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، خلال شهر رمضان المبارك من هذا العام 1440هـ، وذلك بمشاركة وفود دول شملت المغرب وتونس والجزائر والسنغال والنيجر وتركيا ومصر ومالي، بالإضافة إلى موريتانيا، وقام وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد ولد أهل داود، بتسليم جائزة المركز الأول للمتسابق السعودي والبالغ قيمتها 300 ألف أوقية موريتانية.
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