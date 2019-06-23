أنوثة وإجرام.. قصة «مسجلتي خطر» حيرتا مباحث القاهرة

جني المال والبحث عن طريقة للهرب من ويلات الفقر كانا شغلهما الشاغل منذ الصغر، كونتا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة متعلقات سائقي السيارات بالإكراه

تحرير:محمد الشاملي ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص

"هند" و"سهيلة" -أسماء مستعارة- شقيقتان تربطهما أواصر الدم والإخوة، بل امتد الأمر إلى عالم الإجرام، إذ بحثتا عن طريقة تنتشلهما من غياهب الفقر وويلاته، وقع اختيارهما على استخدام حيلة شيطانية يغلب عليها المكر والدهاء بل وجبروت سيدتين تجمعتا على حب المال والرغبة الكاملة لعبور مطبات وصعاب الحياة التي تحاصرهما منذ الصغر، إذ نشأتا في بيئة بسيطة لأبوين يعملان على توفير احتياجات الأسرة داخل منزل بالكاد يضمن ملاذا آمنا للقابعين تحت سقفه وبين جدران تشققت بفعل الزمن وعوامل الجو.

داخل أحد أزقة حي المرج الشعبي المكتظ بالسكان، حيث عقارات متراصة وشوارع ضيقة وحركة مارة لا تتوقف، قضت الشقيقتان أيام الطفولة معا، كبرتا معا بين جنبات تلك الوحدة السكنية المتواضعة، لكن حلم الخروج من تلك المنطقة والحياة في بيئة أفضل والانتماء لطبقة اجتماعية أعلى ظل يطاردهما دائما. ذات ليلة اضطرت الشقيقتان

داخل أحد أزقة حي المرج الشعبي المكتظ بالسكان، حيث عقارات متراصة وشوارع ضيقة وحركة مارة لا تتوقف، قضت الشقيقتان أيام الطفولة معا، كبرتا معا بين جنبات تلك الوحدة السكنية المتواضعة، لكن حلم الخروج من تلك المنطقة والحياة في بيئة أفضل والانتماء لطبقة اجتماعية أعلى ظل يطاردهما دائما.



ذات ليلة اضطرت الشقيقتان لاستقلال سيارة أجرة "تاكسي" للوصول إلى المنزل بعد تأخر الوقت وخوفهما من عدم لحاقهما بوسائل مواصلات عامة في ذلك الوقت، حديث مقتضب دار بين "سُهيلة" و"هند" وقائد السيارة الذي كان يشكو حاله، وروى تفاصيل حادث سرقة تعرض له على يد سيدة "أنا مش مصدق إن في ستات تفكيرها ممكن يوصلها تعمل كده!".





وصلت الشقيقتان المنزل لكن كلمات السائق لا تزال يتردد صداها في آذانهما، تسيطر على تفكيرهما، لتتبادل كل منهما نظرات يغلب عليها المكر، حتى خرجت إحداهما من حالة الصمت التي كانت تلازمها منذ نزولها من السيارة "إحنا ممكن نجيب فلوس من الهوا ومن غير دم ولا حبس"، كلمات توقفت عندها شقيقتها الثانية طويلا مطالبة إياها بشرح الأمر.

بعيدا عن منطقة سكنهما، نفذت الشقيقتان أولى محاولات السرقة، استقلتا سيارة أجرة، جلست الأولى بجوار السائق والثانية في المقعد الخلفي، وسرعان ما أخرجت كل منهما سلاحا أبيض مهددين قائد السيارة بالإيذاء حال عدم إخراجه ما بحوزته من أموال حصيلة عمله، بل والاستيلاء على هاتفه وتحذيره "لو عملت حاجة هنفضحك ونقول بيتحرش بينا".





واقعة تلو أخرى اكتسبت معها الشقيقتان ثقة بأن الخطة تسير بنجاح، وسقوطهما في قبضة الشرطة أمر مستبعد، لكن تأتي تحريات المباحث بما لا تشتهيه سفن الشقيقتين، أمكن ضبطهما أكثر من مرة حتى صارتا من صاحبات السوابق في عالم السرقة بالإكراه.



لم تكتف الشقيقتان بما وصلتا إليه، بل أصرتا على الاستمرار في خطتهما رغم كشفها، الرغبة في جني المال وزيادة مصروفاتهما الشخصية بمرور الأيام كانتا كلمة السر في مضيهما قدما في أفعالهما الآثمة، حتى انتهى بهما الحال خلف القضبان.



تلقى قسم شرطة النزهة بلاغا من سائق بأنه حال سيره بالسيارة (أجرة) قيادته بشارع جسر السويس، استوقفته فتاتان "أدلى بأوصافهما التقريبية" وطلبتا منه توصيلهما لإحدى المناطق بدائرة القسم، وعقب استقلالهما السيارة قامتا بتهديده بالادعاء بتحرشه بهما، واستولتا منه على هاتفه المحمول، ومبلغ مالى وهربتا.





بإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة، وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها سيدتين "شقيقتين"، لهما معلومات جنائية، مقيمتين بدائرة قسم شرطة المرج.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة، وقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات سائقى السيارات بذات الأسلوب، وأقرتا بارتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى 15000 جنيه) من (محاسب، مقيم دائرة قسم شرطة عين شمس)، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات الخاصة بالمجنى عليه الأول بمسكنهما، وإنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه من المجنى عليه الثانى على متطلباتهما الشخصية.



باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمتين واتهماهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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