جريمة

أنوثة وإجرام.. قصة «مسجلتي خطر» حيرتا مباحث القاهرة

جني المال والبحث عن طريقة للهرب من ويلات الفقر كانا شغلهما الشاغل منذ الصغر، كونتا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة متعلقات سائقي السيارات بالإكراه
تحرير:محمد الشاملي ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص
القبض على متهم- تعبيرية
القبض على متهم- تعبيرية
"هند" و"سهيلة" -أسماء مستعارة- شقيقتان تربطهما أواصر الدم والإخوة، بل امتد الأمر إلى عالم الإجرام، إذ بحثتا عن طريقة تنتشلهما من غياهب الفقر وويلاته، وقع اختيارهما على استخدام حيلة شيطانية يغلب عليها المكر والدهاء بل وجبروت سيدتين تجمعتا على حب المال والرغبة الكاملة لعبور مطبات وصعاب الحياة التي تحاصرهما منذ الصغر، إذ نشأتا في بيئة بسيطة لأبوين يعملان على توفير احتياجات الأسرة داخل منزل بالكاد يضمن ملاذا آمنا للقابعين تحت سقفه وبين جدران تشققت بفعل الزمن وعوامل الجو.
داخل أحد أزقة حي المرج الشعبي المكتظ بالسكان، حيث عقارات متراصة وشوارع ضيقة وحركة مارة لا تتوقف، قضت الشقيقتان أيام الطفولة معا، كبرتا معا بين جنبات تلك الوحدة السكنية المتواضعة، لكن حلم الخروج من تلك المنطقة والحياة في بيئة أفضل والانتماء لطبقة اجتماعية أعلى ظل يطاردهما دائما. ذات ليلة اضطرت الشقيقتان
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فلوس (2)

ربنا يغنيها بالحلال.. مجند يعيد 93 ألف جنيه لصاحبها

«أهم حاجة الستر والحرام مابينفعش وربنا يغنيها بالحلال» كانت تلك المبادئ التي تربى عليها مجند فرد أمن بمحطة مترو أنفاق العتبة، فلم يغرِه زهو المال ولا ظروف المعيشة، وقرر إعادة حقيبة بها 93 ألف جنيه لصاحبها الذي فقد الأمل في استرجاعها نظرا لكون المبلغ كبيرا. تم العثور على صاحب الحقيبة الذي أدلى بأوصافها وقيمة المبلغ وهيئته، وقدم الشكر والامتنان للمجند الأمين، الذي يعكس الوجه المشرف للشرطة المصرية، كما قدم الشكر لقيادات أمن المحطة على جهودهم ويقظتهم.
محاكمة لجين

رفض دعوى وقف بث قناة «LTC» واستمرار غلقها

عدم قبول الدعوى المقامة من سميرة الدغيدي، رئيسة مجلس إدارة قناة "Ltc"، والمطالبة بوقف القرار الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث القناة، لزوال شرط المصلحة، كان قرار الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد. سبق أن أصدر المجلس الأعلى للإعلام بيانا يفيد قيام قناة "LTC" الفضائية بخروقات تسيء للإعلام وتستغل الحريات الممنوحة للإعلاميين في ارتكاب جرائم إعلامية بشكل سافر، وتمثل إهانة لمهنة الإعلام واستخفافا بالقوانين والدستور، وإهانة للمشاهدين لمخالفتها المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
حريق (2)

حريق يلتهم 3 منازل بسوهاج ولا خسائر في الأرواح

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج، اليوم الأحد، فى السيطرة على حريق كبير نشب فى منزل من طابق واحد ومسقوف بالبوص وأجزاع النخيل، وارتفعت ألسنة اللهب لتنال من ثلاثة منازل بمركز دار السلام جنوبى المحافظة، ولم تنتج عن الحريق أى خسائر أو إصابات فى الأرواح البشرية، وطبقًا للتحريات وشهادة أصحاب المنازل المتضررة، فقد تبين أن الحريق سببه حدوث ماس كهربائى في المنزل الأول دون وجود أى شبهة جنائية، فيما تم إخطار النيابة العام لمباشرة التحقيقات فى أسباب الواقعة.
عنف طلاب

المتهم بتشويه «طفل المطرية»: «مقصدتش أعوره في وشه»

استكملت نيابة المطرية، اليوم الأحد، تحقيقاتها في واقعة تشويه وجه طفل لم يتخطَّ الـ13 عاما، على يد عاطل بواسطة «كاتر»، وخلال التحقيقات أنكر المتهم الاتهامات الموجهة إليه بالتعدي بالضرب بالسلاح على المجني عليه، وتهديده والاستيلاء منه على مبلغ كرها عنه، وأكد المتهم: "مقصدتش أجرحه في وشه، أنا كنت بخوّفه بس»، بينما طلبت النيابة العامة استعجال التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الحادث، ليأمر قاضي المعارضات بتجديد حبسه 15 يوما جديدا.
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توك-توك

خطة انتهت بكلبش.. ليلة سقوط عصابة لسرقة التوك توك

"على جنب ياسطى" جملة مألوفة لسائق المركبة ذات الثلاث عجلات، تنتبه مسماعه لهوية قائلها فور سماعها إيذانا بوجود "زبون" يبحث عن توصيله إلى مكان ما، تلك المرة كانت الراكبة سيدة تصطحب طفلين يرافقهم شخص طلبوا توصيلهم إلى مدينة الرياض الواقعة في نطاق مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، فانطلق قاصدا الوجهة المحددة سلفا لكنه فوجئ بوقوعه فريسة بين أنياب تشكيل عصابي مُنظم يؤدي كل عنصر دوره بقدر كبير من الاحترافية بهدف سرقة دراجته النارية "التوك توك" فكاد يفقد حياته لولا أن أنقذته العناية الإلهية.
احمد-شوبير (4)

خزنة وسلم وأقدام.. رحلة حل لغز سرقة فيلا ابنة شوبير

طقس حار وأجواء مشمسة في نهار يوم جديد في الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك، هدوء يسود ديوان قسم شرطة أول أكتوبر مع انخفاض تردد المواطنين على القسم في ظل حالة من الاستقرار الأمني وسط انتشار الدوريات الشرطية ويقظة عناصر الأكمنة الثابتة والمتحركة على حد سواء للتصدي بحزم وقوة لأي محاولة للخروج عن القانون لاسيما العناصر الإجرامية تنفيذا لخطة وزارة الداخلية التي وضعها اللواء محمود توفيق ويتابع تنفيذها على أرض الواقع بمختلف المحافظات بالتواصل المستمر مع مساعديه.
توك-توك

دماء على 3 عجلات.. 72 ساعة جرائم بطولة «توك توك»

مركبة تسير على 3 عجلات كان الهدف المنشود منها التيسير على المواطنين، لا سيما سكان المناطق الشعبية ذات الشوارع والأزقة الضيقة التي لا يتعدى عرض شوارع بعضها المترين، ما يحول دون سير السيارات (الملاكي- الأجرة) بأريحية تامة فانتشرت على نطاق واسع في غضون فترة وجيزة، لكن ذلك التوسع المخيف اقترن بجرائم سرقة بل وقتل، كان القاسم المشترك بينها جميعا هو استخدام الـ"توك توك" في تنفيذها ما بين وسيلة هروب من مسرح الجريمة أو التخلص من الأدوات المستخدمة في ارتكابها وجثامين الضحايا.
القبض-على-متهم

ضبط عصابة «سرقة سيارات النقل» في الإسكندرية

سقط أخطر تشكيل عصابي مكون من ثمانية أشخاص فى محافظة الإسكندرية، تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة حمولات سيارات النقل حال سيرها، عن طريق مغافلة قائديها، وذلك على الطريق الساحلي، بالقفز أعلى السيارات وقطع الحبال واستخدام سيارات أخرى لنقل الحمولات، إلا أن يقظة الأمن كانت بالمرصاد، إذ تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا بورود معلومات تفيد قيام تشكيل عصابي بسرقة حمولة سيارات النقل على الطريق الساحلي غرب الإسكندرية، وورود بلاغات تفيد ذلك.
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