30% انخفاضا بمختلف أصناف الخضراوات اليوم

أسعار أغلب أصناف الخضراوات صباح اليوم اتجهت نحو الانخفاض ووصلت نسبة الأصناف التى انخفضت لنحو 30% من المنتجات المعروضة وتراوح الانخفاض ما بين 20 و30%

تحرير:أسماء فتحى ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص

الخضار

أصبحت أسعار الخضراوات أبرز اهتمامات الأسر المصرية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، خاصة بعد الارتفاعات المتكررة التى أعقبت انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك لعدد من الأصناف، على رأسها الطماطم والليمون التي ارتفعت أسعارها لأكثر من 100% خلال أسبوع واحد، وهو الأمر الذى دفع بعضا من الوزارات للتدخل بطرح السلع فى عدد من المنافذ، وعلى رأسها وزارتا التموين والزراعة، وكذلك بعدد من منافذ الداخلية والجيش، مما أسهم فى زيادة المعروض بالأسواق خلال الأيام الأخيرة الماضية.

متوسط أسعار الخضراوات بعد انخفاضها بسوق الجملة اليوم: الليمون: 20 لـ30 جنيها للكيلو. الطماطم: 1.5 لـ3 جنيهات للكيلو. البطاطس: 3 لـ4 جنيهات للكيلو. البصل: 2.5 لـ4 جنيهات للكيلو. الكوسة: 1.5 لـ3 جنيهات للكيلو. الفاصوليا: 5 لـ8 جنيهات للكيلو. باذنجان بلدى: 1.5 لـ3 جنيهات للكيلو. باذنجان رومى: 2 لـ3 جنيهات