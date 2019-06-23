30% انخفاضا بمختلف أصناف الخضراوات اليوم

أسعار أغلب أصناف الخضراوات صباح اليوم اتجهت نحو الانخفاض ووصلت نسبة الأصناف التى انخفضت لنحو 30% من المنتجات المعروضة وتراوح الانخفاض ما بين 20 و30%
أصبحت أسعار الخضراوات أبرز اهتمامات الأسر المصرية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، خاصة بعد الارتفاعات المتكررة التى أعقبت انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك لعدد من الأصناف، على رأسها الطماطم والليمون التي ارتفعت أسعارها لأكثر من 100% خلال أسبوع واحد، وهو الأمر الذى دفع بعضا من الوزارات للتدخل بطرح السلع فى عدد من المنافذ، وعلى رأسها وزارتا التموين والزراعة، وكذلك بعدد من منافذ الداخلية والجيش، مما أسهم فى زيادة المعروض بالأسواق خلال الأيام الأخيرة الماضية.
متوسط أسعار الخضراوات بعد انخفاضها بسوق الجملة اليوم:
الليمون: 20 لـ30 جنيها للكيلو.
الطماطم: 1.5 لـ3 جنيهات للكيلو.
البطاطس: 3 لـ4 جنيهات للكيلو.
البصل: 2.5 لـ4 جنيهات للكيلو.
الكوسة: 1.5 لـ3 جنيهات للكيلو.
الفاصوليا: 5 لـ8 جنيهات للكيلو.
باذنجان بلدى: 1.5 لـ3 جنيهات للكيلو.
باذنجان رومى: 2 لـ3 جنيهات
متوسط أسعار الخضراوات بعد انخفاضها بسوق الجملة اليوم:
الليمون: 20 لـ30 جنيها للكيلو.
الطماطم: 1.5 لـ3 جنيهات للكيلو.
البطاطس: 3 لـ4 جنيهات للكيلو.
البصل: 2.5 لـ4 جنيهات للكيلو.
الكوسة: 1.5 لـ3 جنيهات للكيلو.
الفاصوليا: 5 لـ8 جنيهات للكيلو.
باذنجان بلدى: 1.5 لـ3 جنيهات للكيلو.
باذنجان رومى: 2 لـ3 جنيهات للكيلو.
الملوخية: 2 لـ3 جنيهات للكيلو.
خيار صوب: 1 لـ3 جنيهات للكيلو.
خيار بلدى: 1.5 لـ3.5 جنيه للكيلو.
البامية: 9 لـ12 جنيها للكيلو.
الثوم: 4 لـ8 جنيهات للكيلو.
البسلة: 15 جنيها للكيلو.
القلقاس: 5 لـ9 جنيهات للكيلو.
وتنتج مصر نحو 14 مليون طن خضراوات سنويا، خلال الفترة من 2011 إلى 2015، تفقد منها نحو 3 ملايين طن سنويا بنسبة 22% من إجمالي الإنتاج المحلي.
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وجاءت أسعار الخضراوات بسوق التجزئة بعد انخفاضها اليوم كالتالي:
الليمون: 25 لـ45 جنيها للكيلو.
الطماطم: 2 لـ3 جنيهات للكيلو.
البطاطس: 4 لـ5 جنيهات للكيلو.
البصل: 3 لـ5 جنيهات للكيلو.
الكوسة: 3 لـ5 جنيهات للكيلو.
الفاصوليا: 7 لـ10 جنيهات للكيلو.
باذنجان بلدى: 2 لـ5 جنيهات للكيلو.
باذنجان رومى: 3 لـ5 جنيهات للكيلو.
الملوخية: 3 لـ5 جنيهات للكيلو.
خيار صوب: 3 لـ5 جنيهات للكيلو.
خيار بلدى: 3 لـ4 جنيهات للكيلو.
البامية: 12 لـ18 جنيها للكيلو.
الثوم: 5 لـ8 جنيهات للكيلو.
البسلة: 13 لـ17 جنيها للكيلو.
القلقاس: 7 لـ10 جنيهات للكيلو.
يذكر أن وزارة الزراعة أعلنت عن تشكيل لجنة فنية لتوفير المحاصيل التى يزداد الطلب عليها، وتتمثل أعمال اللجنة فى حصر المساحات المتوقع زراعتها لتوفير احتياجات الفلاحين من مستلزمات زراعية، ودراسة حجم المتوقع إنتاجه والكميات التى تستلزم الحاجة لاستيرادها.
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تجار سوق الجملة: الأسعار ستواصل انخفاضها على مدى الأسبوع الجاري
حاتم نجيب، عضو مجلس أمناء سوق العبور، قال إن أسعار 30% من الأصناف المعروضة بسوق العبور انخفضت صباح اليوم تأثرا بزيادة المعروض منها خلال الأيام الماضية، مضيفا أن الأسعار ستواصل انخفاضها حتى نهاية الأسبوع الجاري.
وأضاف نجيب أن الشهر الجارى هو أكثر الشهور استقرارا لأسعار السلع بشكل موسمي، نتيجة استقرار حالة الطقس وزيادة المعروض، وعن أسعار الليمون والطماطم أكد أنها انخفضت لما يقرب من 50% مقارنة ببداية الشهر الجاري، متوقعا عودتها للأسعار المألوفة خلال الأسبوع الجاري، قائلا: "اليمون هيوصل لـ15 جنيها مع أول يوليو ولن يجد من يشتريه".
سالم على، أحد تجار سوق العبور، أكد أن الأسعار حتى الآن فى طريقها نحو الانخفاض المستمر، لافتًا إلى أن هناك سببا واحدا قد يغير تلك التوقعات خلال الشهر القادم، وهو تحريك أسعار المواد البترولية وهو ما يؤثر على تكلفة النقل، فيتم تحميل الزيادات على سعر المنتج فى أسواق التجزئة، وما دون ذلك فالسعر سينخفض نتيجة زيادة المعروض.
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وبلغ إجمالي حجم الصادرات الزراعية والتى تقدر بنحو 12 صنفا، 2 مليون و659 ألفا و544 طنا منذ بدء موسم التصدير، منها صادرات الموالح بنحو مليون و554 ألفا و214 طنا، يليها محصول البطاطس بنحو 748 ألفا و88 طنا، وصادرات البصل الطازج بنحو 223 ألفا و127 طنا، وبلغت صادرات الفاصوليا الطازجة نحو 15 ألفا و753 طنا، وصادرات الخيار بلغت 5161 طنا، والباذنجان 1216 طنا، والفلفل بلغ 2620 طنا.