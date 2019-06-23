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30% انخفاضا بمختلف أصناف الخضراوات اليوم

أسعار أغلب أصناف الخضراوات صباح اليوم اتجهت نحو الانخفاض ووصلت نسبة الأصناف التى انخفضت لنحو 30% من المنتجات المعروضة وتراوح الانخفاض ما بين 20 و30%
تحرير:أسماء فتحى ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص
الخضار
الخضار
أصبحت أسعار الخضراوات أبرز اهتمامات الأسر المصرية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، خاصة بعد الارتفاعات المتكررة التى أعقبت انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك لعدد من الأصناف، على رأسها الطماطم والليمون التي ارتفعت أسعارها لأكثر من 100% خلال أسبوع واحد، وهو الأمر الذى دفع بعضا من الوزارات للتدخل بطرح السلع فى عدد من المنافذ، وعلى رأسها وزارتا التموين والزراعة، وكذلك بعدد من منافذ الداخلية والجيش، مما أسهم فى زيادة المعروض بالأسواق خلال الأيام الأخيرة الماضية.
متوسط أسعار الخضراوات بعد انخفاضها بسوق الجملة اليوم: الليمون: 20 لـ30 جنيها للكيلو. الطماطم: 1.5 لـ3 جنيهات للكيلو. البطاطس: 3 لـ4 جنيهات للكيلو. البصل: 2.5 لـ4 جنيهات للكيلو. الكوسة: 1.5 لـ3 جنيهات للكيلو. الفاصوليا: 5 لـ8 جنيهات للكيلو. باذنجان بلدى: 1.5 لـ3 جنيهات للكيلو. باذنجان رومى: 2 لـ3 جنيهات
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تخفيضات-ملابس (1)

هل ينجح البرلمان في مواجهة 14 ألف «ماركة مقلدة»؟

أعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب، أمس السبت، تبنيها إعداد تشريع جديد لمواجهة ظاهرة «تقليد الماركات»، سواء المحلية أو العالمية، بتغليظ العقوبة على منتجي هذه السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، فهل مصر في حاجة إلى تشريع جديد لمواجهة هذه الظاهرة رغم وجود 3 قوانين معنية بهذه الظاهرة؟ أم تكمن الأزمة في التطبيق والرقابة على هذه التجارة الرائجة التي تجلب مليارات الجنيهات في مصر؟ وكم يبلغ حجم هذه التجارة في مصر؟ وهل يوجد إحصاء بعدد العلامات التجارية المقلدة والمزورة؟
اليورو (2)

بعائد 3.5%| أسعار الفائدة على شهادات الادخار باليورو

تطرح البنوك شهادات ادخار بعملات أجنبية سواء كانت بالدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني، وذلك بعائد ثابت سواء كان شهريا أو ربع سنوى أو نصف سنوى أو سنويا، وتعد هذه الشهادات من أبرز الأوعية الادخارية التى يقبل عليها المواطنون من أجل الحفاظ على مدخراتهم والحصول على عائد ثابت جيد منها، يستطيع الأفراد الاستفادة منه من خلال المساهمة فى سداد بعض النفقات الشهرية. ويساهم إصدار هذه الشهادات فى خفض معدلات التضخم من خلال تراجع معدلات العرض والطلب على السلع، نظرا لاتجاه المواطنين إلى الادخار.
البنك-المركزى

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى اليوم، الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 17 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل، أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء. ومن المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، كما سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما. وتعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأحد 23 يونيو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.64 جنيه، ونحو 16.74 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.79 جنيه للبيع، و16.69 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والبنك الأهلي الكويتي، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 16.74 جنيه للبيع، و16.64 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك عودة نحو 16.75 جنيه للبيع، و16.65 جنيه للشراء.
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بشرى للمواطنين.. انخفاض كبير بأسعار الليمون اليوم

انخفضت أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم، الإثنين، حيث سجل سعر الليمون انخفاضا قدر بنحو 20 جنيها فى الكيلو الواحد، وهو ما يعد أكبر انخفاض لصنف سلعى خلال يومين متتاليين، وفقا لما أعلنته شعبة الخضراوات بغرفة القاهرة التجارية، فضلا عن انخفاض أسعار الطماطم ووصول بعضها إلى 2 جنيه للكيلو بسوق التجزئة، ثم تأتى البطاطس والكوسة والفاصوليا كلها أصناف انخفضت فى سوقى الجملة والتجزئة صباح اليوم الإثنين 17 يونيو، وننشر فى التقرير التالى متوسط الأسعار، فضلا عن أسباب الانخفاض ومستقبل أسعار الخضار خلال الأسبوع الجاري.
ليمون

الليمون ينخفض بسوق الجملة والتجزئة اليوم

شهدت أسعار الليمون انخفاضا ملحوظا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، بعد موجة ارتفاع ناتجة عن نقص المعروض منه فى الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين بوصول الكيلو لنحو 85 جنيها فى أغلب منافذ البيع، يذكر أن المساحة المزروعة بأشجار الليمون في مصر 40 ألف فدان تقريبًا طبقًا لآخر إحصائية، ومعظمها في محافظة الشرقية بنحو 14 ألف فدان، والفيوم 6 آلاف فدان تقريبًا والبحيرة 3 آلاف فدان تقريبًا، ونحو 8 آلاف فدان غرب النوبارية، وتتوزع باقي المساحة في جميع أنحاء الجمهورية.
متابعة-اسعار-السوق-واسعار-ياميش-رمضان-تصوير-دعاء-السيد (9)

بدعم فني فرنسي.. تطوير أسواق الجملة الشهر الجاري

تطوير أسواق الجملة وتنظيمها إحدى أهم الخطط الحكومية للتعامل مع ارتفاع الأسعار الذى وصفوه بأنه غير مبرر فى الأسواق المحلية، وهو الأمر الذى دفع وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى التعاقد مع كبرى الشركات الفرنسية المتخصصة فى مجال إدارة الأسواق بفرنسا وعدد من الدول الأوروبية، التى من المقرر أن يبدأ عملها قبل نهاية الشهر الجارى، وهو ما طرح تساؤلات عن المستهدَف من تطوير أسواق الجملة والمنتظر خلال الـ6 أشهر المقبلة من إنجاز تحت إشراف شركة «رانجيس» الفرنسية.
خضار

منها الطماطم.. انخفاض أسعار الخضار بالأسواق اليوم

سلسلة من الأزمات عانت منها سوق الخضراوات خلال الأسبوع الماضي تأثرا بعطلة عيد الفطر المبارك وهو الأمر الذى تسبب فى ارتفاع بعض الأصناف، والتى جاءت الطماطم على رأسها، وكذلك البطاطس والفاصوليا والبسلة، فضلا عن الخيار والجزر، وهو الأمر الذى تسبب فى إرباك السوق فور انتهاء العطلة والعودة إلى العمل مجددا فى الأسواق المحلية، سواء التجزئة أو الجملة، إلا أن مختلف أصناف الخضار تراجعت أسعارها اليوم بالأسواق، وأكدت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية أنها ستستمر فى الانخفاض خلال الأسبوع المقبل أيضا.
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