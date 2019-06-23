صحف سعودية: الخيار العسكري قائم بين واشنطن وطهران

الصحف أبرزت إعلان واشنطن أن خطتها للسلام في الشرق الأوسط، التي سيُعرض الشق الاقتصادي منها في مؤتمر المنامة تهدف إلى استثمارات بقيمة تتجاوز خمسين مليار دولار

تحرير:وفاء بسيوني ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، بالعديد من القضايا والموضوعات المتنوعة وتصدر تطورات الأزمة بين واشنطن وطهران عناوين الصحف، كما تناولت الأوضاع في اليمن وتنوعت العناوين بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. تحت عنوان "ترامب يبقي الخيار العسكري مطروحا"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه رسالة مزدوجة لإيران أمس، متوعداً من جهة بتشديد العقوبات عليها والإبقاء على الخيار العسكري معها، ومن جهة أخرى بأن يكون "أفضل أصدقائها" إذا تخلت عن برنامجها النووي.

وقال ترامب للصحفيين قبيل مغادرته البيت الأبيض إلى كامب ديفيد لبحث التصعيد الإيراني الأخير مع مساعديه: "لن نسمح لإيران بحيازة سلاح نووي، وحين يقبلون بذلك، سيكون لديهم بلد غني، وسيكونون سعداء جداً وسأكون أفضل أصدقائهم. آمل أن يحدث ذلك". صحيفة "الحياة" أشارت إلى تلويح الرئيس الأمريكي مجدداً بخيار القوة،

وقال ترامب للصحفيين قبيل مغادرته البيت الأبيض إلى كامب ديفيد لبحث التصعيد الإيراني الأخير مع مساعديه: "لن نسمح لإيران بحيازة سلاح نووي، وحين يقبلون بذلك، سيكون لديهم بلد غني، وسيكونون سعداء جداً وسأكون أفضل أصدقائهم. آمل أن يحدث ذلك".



صحيفة "الحياة" أشارت إلى تلويح الرئيس الأمريكي مجدداً بخيار القوة، بعد يوم على إلغائه ضربة عسكرية لإيران، رداً على إسقاطها طائرة أمريكية مسيرة. لكن طهران حذرت من أن أي هجوم تتعرض له "سيشعل مصالح" الولايات المتحدة في المنطقة.



تصريحات ترامب جاءت بعد ساعات على قول الجنرال أبو الفضل شكارجي، الناطق باسم هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية، إن "إطلاق رصاصة واحدة في اتجاه إيران سيشعل مصالح أمريكا وحلفائها" في المنطقة.

واعتبر أن "الوضع الإقليمي هو لمصلحة إيران"، وتابع: "إذا ارتكب العدوّ خطأ إطلاق النار على البارود الذي تقف عليه الولايات المتحدة، فإن مصالحها ستشتعل". ورأى أن "العدو يستهدف تجريد إيران من السلاح".



في المقابل اعتبر براين هوك، الموفد الأمريكي المكلّف بملف إيران، أن عليها أن "ترد على الدبلوماسية بالمثل، لا بالقوة"، واتهمها بـ"رفض الانفتاح الدبلوماسي لواشنطن".



لكن الناطق باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أشار إلى أن "الإيرانيين يردون على الدبلوماسية بالدبلوماسية وعلى الاحترام بالاحترام وعلى الحرب بدفاع شرس".



وسلطت صحيفة "الجزيرة" الضوء على إعلان ترامب عن عقوبات قوية جديدة ستفرض على إيران يوم غد الاثنين، وذلك بعد ساعات من تأكيده أنه في حال تخلى الإيرانيون عن برنامجهم النووي فإنه سيكون أفضل أصدقائهم.



صحيفة "عكاظ" كشفت عن زيارة سيقوم بها وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أندرو موريسون، إلى طهران اليوم الأحد، في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد إسقاط طائرة أمريكية مسيرة.



وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن الزيارة فرصة لمزيد من التواصل المنفتح والصريح والبناء مع النظام الإيراني، مضيفة أن وزير الدولة سيعبر عن مخاوف بريطانيا والمخاوف الدولية إزاء سلوك إيران في المنطقة، وتهديدها بالكف عن الالتزام بالاتفاق النووي.

وأضافت الخارجية البريطانية في بيان: "في هذا الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر الإقليمي وفي فترة حاسمة لمستقبل الاتفاق النووي تمثل هذه الزيارة فرصة لمزيد من التواصل المنفتح والصريح والبناء مع الحكومة الإيرانية".





صحيفة "سبق" تناولت محاولة الانقلاب التي شهدتها إثيوبيا، حيث قتل رئيس حكومة ولاية أمهرة ومستشاره، في أعقاب ما قالت السلطات إنه محاولة انقلاب شمالي إثيوبيا.

وقال التليفزيون الرسمي إن رئيس حكومة أمهرة أمباتشو مكونن قُتل هو ومستشاره؛ فيما أكد أن وراء محاولة الانقلاب جنرالًا بالجيش.

وأشارت "عكاظ" إلى تعرض رئيس أركان الجيش الإثيوبي سيري ميكونن، لإطلاق نار، بعد ساعات من أنباء عن محاولة انقلاب فاشلة ضد حكومة الولاية؛ حسبما قال متحدث باسم رئيس الوزراء، وتوفي رئيس الأركان في وقت لاحق متأثرا بإصابته.





وتحت عنوان "صفقة القرن... استثمارات أولية بـ50 مليار دولار"، ذكرت "الشرق الأوسط" أن الولايات المتحدة أعلنت أمس أن خطتها للسلام في الشرق الأوسط، التي سيُعرض الشق الاقتصادي منها في مؤتمر المنامة الذي سيعقد الثلاثاء والأربعاء المقبلين برئاسة جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي، تهدف إلى استثمارات بقيمة تتجاوز خمسين مليار دولار لصالح الفلسطينيين وإلى مضاعفة إجمالي ناتجهم المحلي خلال عشرة أعوام.



وكشفت "الحياة" عن إعلان إليزابيث جان كارول، وهي كاتبة صحفية أمريكية شهيرة أن الرئيس دونالد ترامب اغتصبها قبل ربع قرن داخل حجرة لتبديل الملابس في متجر للثياب الفخمة في نيويورك.



ونفى ترامب الأمر، قائلاً: "لم أقابل هذه المرأة في حياتي". لكن مجلة "نيويورك" نشرت صورة يظهر فيها ترامب وهو يمازح جان كارول وزوجها.

وهذه المرأة الـ16 التي توجّه اتهامات لترامب بالاعتداء عليها جنسياً، قبل انتخابه رئيساً، علماً بأنه ينفي دائماً هذه التهم.

وحول الأوضاع في اليمن، ذكرت "الشرق الأوسط" تحت عنوان "جوتيريش يعتبر الحكومة اليمنية مفتاح الحل"، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أكد أن العلاقة بين الأمم المتحدة وحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي "هي مفتاح الحل باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب اليمني"، وذلك في رسالة تلقاها هادي من جوتيريش أمس.

وثمن الأمين العام "المرونة والتعاون الذي أظهرته الحكومة اليمنية"، كما أكدت الرسالة الشراكة مع الحكومة اليمنية في التوصل إلى الحل السلمي المنشود على أساس المرجعيات الثلاث.





وتحت عنوان "الانقلاب يسطو على المزارع وشحنات الأدوية"، ذكرت "عكاظ" أن ميليشيا الحوثي الانقلابية القادمة من صعدة هاجمت خلال الـ24 ساعة الماضية، مزارع المدنيين في مديرية بني حشيش شرقي صنعاء واستولت عليها بسبب رفض مشايخ القبائل الدفع بأبنائهم للتجنيد في صفوف الحوثيين ورفضهم دفع إتاوات مالية تحت زعم "المجهود الحربي".

وقال مصدر قبلي في صنعاء: "بعد رفضنا تجنيد أطفالنا استقدمت الميليشيات عددا من المسلحين من صعدة ومشرفين جددا وداهمت المنازل واستولت على المزارع واعتقلت أبناءنا الذين كانوا يعملون ضمن الميليشيات في تأمين مناطقنا".



محليا كشفت "الشرق الأوسط" عن توجه وزارة العدل السعودية لتعيين "كاتبات عدل" لأول مرة بهدف تقديم الخدمات العدلية للنساء تسهيلاً لهن، وتمكيناً للمرأة السعودية بعد أن أثبتت جدارتها سابقاً في أعمال المحاماة والتوثيق، والوظائف العدلية الأخرى التي أتاحتها الوزارة للمرأة أخيراً.



مصادر مطلعة أوضحت أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وجه وكالة التوثيق في وزارته لبدء التحضيرات اللازمة لوجيستياً لإنشاء أقسام خاصة بالنساء في كتابات العدل في عدد من المدن الرئيسية بالبلاد كمرحلة أولى، لتكون مهيأة لمزاولة المرأة السعودية الأعمال التوثيقية المناطة بكتّاب العدل.