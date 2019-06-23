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صحف سعودية: الخيار العسكري قائم بين واشنطن وطهران

الصحف أبرزت إعلان واشنطن أن خطتها للسلام في الشرق الأوسط، التي سيُعرض الشق الاقتصادي منها في مؤتمر المنامة تهدف إلى استثمارات بقيمة تتجاوز خمسين مليار دولار
تحرير:وفاء بسيوني ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص
صحف سعودية
صحف سعودية
طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، بالعديد من القضايا والموضوعات المتنوعة وتصدر تطورات الأزمة بين واشنطن وطهران عناوين الصحف، كما تناولت الأوضاع في اليمن وتنوعت العناوين بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. تحت عنوان "ترامب يبقي الخيار العسكري مطروحا"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه رسالة مزدوجة لإيران أمس، متوعداً من جهة بتشديد العقوبات عليها والإبقاء على الخيار العسكري معها، ومن جهة أخرى بأن يكون "أفضل أصدقائها" إذا تخلت عن برنامجها النووي.
وقال ترامب للصحفيين قبيل مغادرته البيت الأبيض إلى كامب ديفيد لبحث التصعيد الإيراني الأخير مع مساعديه: "لن نسمح لإيران بحيازة سلاح نووي، وحين يقبلون بذلك، سيكون لديهم بلد غني، وسيكونون سعداء جداً وسأكون أفضل أصدقائهم. آمل أن يحدث ذلك". صحيفة "الحياة" أشارت إلى تلويح الرئيس الأمريكي مجدداً بخيار القوة،
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أنور قرقاش

الإمارات تعلق على أزمة الخليج: الحل سياسي فقط

كتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الأحد، أكد فيها أنه لا يمكن معالجة التوترات في منطقة الخليج إلا سياسيا، إذ قال: "الأزمة تتطلب عملا مشتركا للتهدئة وإيجاد حلول سياسية عبر حوار ومفاوضات، الشراكة مع الأصوات الإقليمية ضرورية لتحقيق حلول مستدامة"، ويأتي ذلك بعد تصريحه في وقت سابق بأن التطورات الأخيرة تستدعي تحرك المجتمع الدولي لصون الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددا على أن الاعتداء على ناقلات النفط في خليج عمان ومطار أبها تطور مقلق.
محمد-ولد-الغزوانى-موريتانيا

الغزواني يتصدر انتخابات موريتانيا بعد فرز 80%.. ويهنئ أنصاره

يتجه محمد ولد الغزواني، وزير الدفاع الموريتاني السابق، إلى الفوز بانتخابات الرئاسة في موريتانيا، التي جرت السبت، من جولتها الأولى؛ حيث لا يزال متصدرا بأكثر من نصف الأصوات بعد فرز نحو 80% من مراكز الاقتراع. هنأ "الغزواني" صباح اليوم الأحد، أنصاره بعد تصدره بفارق كبير نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت، مشيرا إلى أنه لم يتبق سوى 20% من مراكز الاقتراع لم يتم فرزها، وأنها لن تؤثر على النتيجة المعلنة. وقال في كلمة أمام عدد من أنصاره بالعاصمة نواكشوط: "أهنئكم وأهنئ الشعب الموريتاني، لم يتبقَّ سوى 20% ولن تؤثر على النتيجة".
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: موجة عقوبات أمريكية جديدة على إيران

تناولت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد العقوبات الجديدة التي ستفرضها واشنطن على طهران، كما أبرزت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا، وطالعتنا الصحف أيضا بتطورات الأوضاع في السودان بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. كشفت صحيفة "الإمارات اليوم" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس، أن العمل العسكري بشأن إيران "لا يزال مطروحاً على الطاولة"، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على فرض المزيد من العقوبات على طهران. فيما حثت ألمانيا المجتمع الدولي على ضرورة التوصل إلى "حل سياسي" للأزمة بين واشنطن وطهران.
ابى-احمد-رئيس-وزراء-اثيوبيا

بعد محاولة انقلاب.. إصابة رئيس أركان الجيش الإثيوبي بطلق ناري

أعلن أبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، أن رئيس أركان الجيش الجنرال سياري ميكونين أصيب بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار، ولم يعط أي تفاصيل إضافية حول الوضع الصحي لرئيس الأركان، وذلك بعد الإعلان عن إفشال محاولة للانقلاب وقعت السبت للإطاحة بزعيم إحدى ولايات البلاد التسع. من جهتها أصدرت السفارة الأمريكية في إثيوبيا سلسلة تحذيرات للرعايا الأمريكيين المقيمين في هذا البلد بعد معلومات أفادت بحصول إطلاق نار في العاصمة أديس أبابا ووقوع أعمال عنف في مدينة بحر دار في ولاية أمهرة شمال غرب، بحسب "سكاي نيوز" بالعربية.
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محاولة-انقلاب-فى-اثيوبيا (3)

انقلاب في إثيوبيا.. ماذا يحدث في منبع النيل الأزرق؟

في الوقت الذي كان يبحث فيه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عن حل للأزمة التي يشهدها جاره السودان، كانت تتحرك أذرع خفية في البلد الإفريقي، لتقويض حالة الاستقرار التي شهدتها البلاد مؤخرا بعد وصول أحمد للسلطة، العام الماضي، إذ وقعت محاولة انقلاب في ولاية أمهرة، الواقعة على الحدود الشمالية للبلاد، مساء أمس السبت، في محاولة للسيطرة على الحكم في الولاية التي تعد أحد الأقسام العرقية التسعة في إثيوبيا، وتعد وطن الشعب الأمهري. الأنباء الآتية من إثيوبيا لم تكن واضحة بما يكفي، وذلك لانقطاع خدمة الإنترنت عن جميع أنحاء البلاد، فماذا حدث هناك؟
محاولة-انقلاب-فى-اثيوبيا (5)

إثيوبيا.. مقتل رئيس الأركان وحاكم ولاية أمهرة

أعلنت الحكومة الإثيوبية، صباح اليوم الأحد، مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي سعري مكنن، وحاكم ولاية أمهرة ونائبه إثر تعرضهم لإطلاق نار، وذلك بعد ساعات من محاولة انقلاب فاشلة ضد حكومة إقليم أمهرة. وذكرت قناة العربية في نبأ عاجل عبر حسابها على "تويتر"، منذ قليل، نقلا عن التليفزيون الإثيوبي، أن "جنرالا في الجيش الإثيوبي يقف وراء الانقلاب في أمهرة". يذكر أن إقليم أمهرة هو ضمن الأقاليم الإثيوبية التسعة ويتمتع بحكم شبه ذاتي ضمن النظام الفيدرالي المتبع في إثيوبيا.
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صحف سعودية: إيران تهدد.. ورسالة تهدئة من دمشق لأنقرة

أطلعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، على آخر تطورات الصراع في الشرق الأوسط، وتناولت العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. في افتتاحيتها تحت عنوان "تعزيزات أمريكية.. وطهران تهدد باستهداف الأساطيل" ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه بينما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اعتزامها إرسال تعزيزات إلى منطقة الشرق الأوسط تشمل ألف جندي إضافي من أجل التصدي للتهديدات الجوية والبحرية والبرية، هدد قائد "الحرس الثوري" الإيراني حسين سلامي، أمس، باستهداف الأساطيل المنتشرة.
نتنياهو-ترامب

لماذا لم يدع ترامب إسرائيل لقمة البحرين؟

تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، تستضيف العاصمة البحرينية المنامة، في يومي 25 و26 من شهر يونيو الجاري، ورشة اقتصادية بدعوة من الولايات المتحدة. الورشة، تعد هي الخطوة الأولى التي تمثل الشق الاقتصادي من خطة السلام المقترحة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين فلسطين وإسرائيل، والمعروفة باسم "صفقة القرن". إلا أن العديد من التقارير الإعلامية تحدثت عن عدم مشاركة أي جانب إسرائيلي في المؤتمر، وهو ما يعني غياب الجانبين المعنيين بالقضية، بعد إعلان السلطة الفلسطينية مقاطعتها للمؤتمر.
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