انقلاب في إثيوبيا.. ماذا يحدث في منبع النيل الأزرق؟

رئيس أركان الجيش الإثيوبي قُتل بالرصاص على أيدي حراسه الشخصيين بعد ساعات من انطلاق محاولة الانقلاب في ولاية أمهرة، أمس السبت، بالإضافة إلى جنرال آخر

تحرير:أحمد سليمان ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص

إثيوبيا

في الوقت الذي كان يبحث فيه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عن حل للأزمة التي يشهدها جاره السودان، كانت تتحرك أذرع خفية في البلد الإفريقي، لتقويض حالة الاستقرار التي شهدتها البلاد مؤخرا بعد وصول أحمد للسلطة، العام الماضي، إذ وقعت محاولة انقلاب في ولاية أمهرة، الواقعة على الحدود الشمالية للبلاد، مساء أمس السبت، في محاولة للسيطرة على الحكم في الولاية التي تعد أحد الأقسام العرقية التسعة في إثيوبيا، وتعد وطن الشعب الأمهري. الأنباء الآتية من إثيوبيا لم تكن واضحة بما يكفي، وذلك لانقطاع خدمة الإنترنت عن جميع أنحاء البلاد، فماذا حدث هناك؟

البداية كانت عندما خرج أحمد على شاشات التليفزيون الرسمي، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، وأكد وقوع محاولة انقلاب في مدينة بحر دار، عاصمة ولاية أمهرة الشمالية. رئيس الوزراء أعلن عن إصابة الجنرال سآير ميكونين رئيس أركان الجيش الإثيوبي، بطلق ناري خلال هذه الأحداث، إذ قال آبي إنه "أصيب على يد أشخاص مقربين