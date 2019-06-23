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انقلاب في إثيوبيا.. ماذا يحدث في منبع النيل الأزرق؟

رئيس أركان الجيش الإثيوبي قُتل بالرصاص على أيدي حراسه الشخصيين بعد ساعات من انطلاق محاولة الانقلاب في ولاية أمهرة، أمس السبت، بالإضافة إلى جنرال آخر
تحرير:أحمد سليمان ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص
إثيوبيا
إثيوبيا
في الوقت الذي كان يبحث فيه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عن حل للأزمة التي يشهدها جاره السودان، كانت تتحرك أذرع خفية في البلد الإفريقي، لتقويض حالة الاستقرار التي شهدتها البلاد مؤخرا بعد وصول أحمد للسلطة، العام الماضي، إذ وقعت محاولة انقلاب في ولاية أمهرة، الواقعة على الحدود الشمالية للبلاد، مساء أمس السبت، في محاولة للسيطرة على الحكم في الولاية التي تعد أحد الأقسام العرقية التسعة في إثيوبيا، وتعد وطن الشعب الأمهري. الأنباء الآتية من إثيوبيا لم تكن واضحة بما يكفي، وذلك لانقطاع خدمة الإنترنت عن جميع أنحاء البلاد، فماذا حدث هناك؟
البداية كانت عندما خرج أحمد على شاشات التليفزيون الرسمي، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، وأكد وقوع محاولة انقلاب في مدينة بحر دار، عاصمة ولاية أمهرة الشمالية. رئيس الوزراء أعلن عن إصابة الجنرال سآير ميكونين رئيس أركان الجيش الإثيوبي، بطلق ناري خلال هذه الأحداث، إذ قال آبي إنه "أصيب على يد أشخاص مقربين
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محاولة-انقلاب-فى-اثيوبيا (5)

إثيوبيا.. مقتل رئيس الأركان وحاكم ولاية أمهرة

أعلنت الحكومة الإثيوبية، صباح اليوم الأحد، مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي سعري مكنن، وحاكم ولاية أمهرة ونائبه إثر تعرضهم لإطلاق نار، وذلك بعد ساعات من محاولة انقلاب فاشلة ضد حكومة إقليم أمهرة. وذكرت قناة العربية في نبأ عاجل عبر حسابها على "تويتر"، منذ قليل، نقلا عن التليفزيون الإثيوبي، أن "جنرالا في الجيش الإثيوبي يقف وراء الانقلاب في أمهرة". يذكر أن إقليم أمهرة هو ضمن الأقاليم الإثيوبية التسعة ويتمتع بحكم شبه ذاتي ضمن النظام الفيدرالي المتبع في إثيوبيا.
ابى-احمد-على-النائب العام-الإثيوبي (5)

تلفزيون إثيوبيا: جنرال بالجيش وراء الانقلاب في أمهرة

ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل عبر حسابها على "تويتر"، منذ قليل، نقلا عن التلفزيون الإثيوبي، أن "جنرالا في الجيش الإثيوبي يقف وراء الانقلاب في أمهرة". وأعلن أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا أن رئيس أركان الجيش الجنرال سياري ميكونين أصيب بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار، ولم يعط أي تفاصيل إضافية حول الوضع الصحي لرئيس الأركان، وذلك بعد الإعلان عن إفشال محاولة للانقلاب وقعت السبت للإطاحة بزعيم إحدى ولايات البلاد التسع.
هجرة-غير-شرعية

إنقاذ 100 مهاجر من الموت غرقًا في البحر المتوسط

أعلنت خدمة الإنقاذ البحري في إسبانيا إنقاذ أكثر من 100 مهاجر كانوا على متن ثلاثة قوارب، من الموت غرقًا في البحر المتوسط خلال محاولتهم الوصول إلى شواطئ القارة الأوروبية من شمالي أفريقيا. وقالت خدمة الإنقاذ حسبما ذكرت شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية، إنه تم رصد أحد القوارب، يحمل على متنه ثمانية أشخاص في مضيق جبل طارق، فيما تم تحديد موقع قاربين آخرين أكبر حجما شرق المضيق؛ حيث كان على متن أحدهما 58 شخصا والثاني 42 آخرون. وأفادت خدمة الإنقاذ بأن 22 مهاجرًا أُدرجوا على قائمة المفقودين من على متن أحد القوارب يوم الأربعاء الماضي قبل أن يتم الوصول إليه.
اعدام

جاسوس لأمريكا.. إعدام موظف في القوات الجوية الإيرانية

أفاد موقع "روسيا اليوم"، أن القضاء العسكري الإيراني، نفذ حكما بإعدام موظف في القوات الجوية التابعة لوزارة الدفاع، بعد اتهامه بالتجسس لصالح الولايات المتحدة. وأصدرت العلاقات العامة في المنظمة القضائية التابعة للقوات المسلحة الإيرانية بيانا قالت فيه إن تنفيذ الحكم في حق جلال حاجي زوار، جاء بناء على الحكم الصادر بحقه لقيامه بالتجسس لصالح المخابرات "سي آي إي" والحكومة الأمريكيتين. وأكدت الهيئة القضائية أن زوار كان موظفا في القوات الجوية الفضائية في وزارة الدفاع، مضيفة أن حكما بالسجن لمدة 15 عاما بجريمة المشاركة في التجسس قد صدر في حق زوجته.
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محاولة-انقلاب-فى-اثيوبيا (5)

إثيوبيا.. مقتل رئيس الأركان وحاكم ولاية أمهرة

أعلنت الحكومة الإثيوبية، صباح اليوم الأحد، مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي سعري مكنن، وحاكم ولاية أمهرة ونائبه إثر تعرضهم لإطلاق نار، وذلك بعد ساعات من محاولة انقلاب فاشلة ضد حكومة إقليم أمهرة. وذكرت قناة العربية في نبأ عاجل عبر حسابها على "تويتر"، منذ قليل، نقلا عن التليفزيون الإثيوبي، أن "جنرالا في الجيش الإثيوبي يقف وراء الانقلاب في أمهرة". يذكر أن إقليم أمهرة هو ضمن الأقاليم الإثيوبية التسعة ويتمتع بحكم شبه ذاتي ضمن النظام الفيدرالي المتبع في إثيوبيا.
ابى-احمد-رئيس-وزراء-اثيوبيا

بعد محاولة انقلاب.. إصابة رئيس أركان الجيش الإثيوبي بطلق ناري

أعلن أبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، أن رئيس أركان الجيش الجنرال سياري ميكونين أصيب بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار، ولم يعط أي تفاصيل إضافية حول الوضع الصحي لرئيس الأركان، وذلك بعد الإعلان عن إفشال محاولة للانقلاب وقعت السبت للإطاحة بزعيم إحدى ولايات البلاد التسع. من جهتها أصدرت السفارة الأمريكية في إثيوبيا سلسلة تحذيرات للرعايا الأمريكيين المقيمين في هذا البلد بعد معلومات أفادت بحصول إطلاق نار في العاصمة أديس أبابا ووقوع أعمال عنف في مدينة بحر دار في ولاية أمهرة شمال غرب، بحسب "سكاي نيوز" بالعربية.
مظاهرات-في-السودان (2)

اعتقال قيادي في المعارضة السودانية بعد لقاء أبي أحمد

أعلنت وكالة "رويترز" الإخبارية، أن الأمن السوداني اعتقال محمد عصمت رئيس الحزب الاتحادي الموحد، وذلك بعد أن شارك ضمن وفد تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي يمثل المعارضة السودانية، في اجتماع مع أبي أحمد علي رئيس الوزراء الإثيوبي، الذي يزور الخرطوم للتوسط في حل الأزمة السياسية في البلاد، وهو نفس الأمر الذي أكدته مصادر لموقع جريدة "الرأي" الكويتية. ومن ناحية أخرى أصدر وفد الحرية والتغيير، بيانا يقول فيه: "قدمنا عدة مطالب أساسية قبل الخوض في مناقشة أي تفاصيل معنية بالعملية السياسية"، وذلك بحسب موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
مظاهرات-في-السودان (3)

معارضة السودان تقبل وساطة إثيوبيا مقابل 6 شروط

نقلت وكالة "روسيا اليوم"، عن مصدر في قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تمثل المعارضة السودانية، قوله إنهم قبلوا بوساطة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي مع المجلس العسكري الانتقالي الذي يرأسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إلا أنها طرحت بعض الشروط في مقابل ذلك، وتتمثل في: الاعتذار عن الجرم المرتكب، الاعتراف بجريمة فض الاعتصام، إطلاق سراح المعتقلين وأسرى الحرب، إتاحة الحريات، رفع الحظر عن الإنترنت، سحب المظاهر العسكرية من الشارع، مؤكدا أن المعارضة ترفض الحديث في أي شأن قبل تنفيذ هذه الشروط.
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