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هجوم على ميريام فارس بعد كشفها سر غيابها عن مصر

تحرير:التحرير ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص
ميريام فارس
ميريام فارس
جدل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريح الفنانة اللبنانية ميريام فارس بسبب عدم إحيائها حفلات غنائية في مصر منذ فترة طويلة، إذ قالت خلال مؤتمر عقد لها على هامش مهرجان موازين بالمغرب، إنها كانت تحيي حفلات كثيرة في مصر قبل الثورة ثم توقفت في فترة التوتر الأمني وعندما عادت الحفلات كان وضعها قد تغير. وفي ردها على سؤال عن سبب عدم إقامتها أي حفلات فنية في مصر، قالت الفنانة ميريام فارس: "الصراحة صرت تقيلة على مصر، صرت أكبر وأجري أعلى ومتطلباتي أكتر بصراحة صلت تقيلة على مصر ومش عاوزاكوا تزعلوا من صراحتي".
واحتل اسم "ميريام فارس" مركزا متقدما في قائمة التريند الخاصة بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وحرص المدونون على مهاجمة الفنانة اللبنانية بسبب تصريحها عن مصر. ومن بين المشاركين في انتقاد تصريح ميريام فارس عن مصر، مطرب فريق "واما" الفنان أحمد شامي، إذ كتب عبر "تويتر": "أعتقد يا ميريام إن مش بيجيلك شغل
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أمير-طعيمة (2)

أمير طعيمة: بلاش مصر يا ميريام فارس

هاجم الشاعر أمير طعيمة، المطربة اللبنانية ميريام فارس، بسبب تصريح لها تكشف خلاله عن سر عدم إحيائها حفلات غنائية في مصر منذ فترة طويلة، إذ قالت في مؤتمر عُقد لها على هامش مهرجان موازين بالمغرب، إنها كانت تحيي حفلات كثيرة في مصر قبل الثورة ثم توقفت في فترة التوتر الأمني وعندما عادت الحفلات كان وضعها قد تغير. وفي ردها على سؤال عن سبب عدم إقامتها أي حفلات فنية في مصر، قالت الفنانة ميريام فارس: "الصراحة صرت تقيلة على مصر، صرت أكبر وأجري أعلى ومتطلباتي أكتر، بصراحة صرت تقيلة على مصر ومش عاوزاكوا تزعلوا من صراحتي".
وليد-منصور

وليد منصور لميريام: أجرك يدوب ثمن سماعات حفلة للهضبة

هاجم المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور، اليوم الأحد، المطربة اللبنانية ميريام فارس، بسبب تصريح لها تكشف خلاله سر عدم إحيائها حفلات غنائية في مصر منذ فترة طويلة، إذ قالت في مؤتمر عُقد لها على هامش مهرجان موازين بالمغرب، إنها كانت تحيي حفلات كثيرة في مصر قبل الثورة ثم توقفت في فترة التوتر الأمني، وعندما عادت الحفلات كان وضعها قد تغير، مضيفة: "الصراحة صرت تقيلة على مصر، صرت أكبر وأجري أعلى ومتطلباتي أكتر بصراحة صرت تقيلة على مصر ومش عاوزاكوا تزعلوا من صراحتي".
رامى-جمال

رامي جمال لميريام فارس: لي فلوس عندك يا تقيلة

هاجم الفنان والملحن رامي جمال، المطربة اللبنانية ميريام فارس، بسبب تصريح لها تكشف خلاله عن سر عدم إحيائها حفلات غنائية في مصر منذ فترة طويلة، إذ قالت في مؤتمر عُقد لها على هامش مهرجان موازين بالمغرب، إنها كانت تحيي حفلات كثيرة في مصر قبل الثورة ثم توقفت في فترة التوتر الأمني وعندما عادت الحفلات كان وضعها قد تغير. وفي ردها على سؤال عن سبب عدم إقامتها أي حفلات فنية في مصر، قالت الفنانة ميريام فارس: "الصراحة صرت تقيلة على مصر، صرت أكبر وأجري أعلى ومتطلباتي أكتر بصراحة صلت تقيلة على مصر ومش عاوزاكوا تزعلوا من صراحتي".
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هاني-شاكر

هاني شاكر يحيي ذكرى وفاة ابنته بهذه الطريقة

حرص الفنان هاني شاكر على إحياء ذكرى وفاة ابنته التى رحلت عن عالمنا منذ 8 سنوات بسبب إصابتها بمرض السرطان، ونشر صورة معها عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وكتب: "اليوم الذكرى الثامنة لوفاة دينا هاني شاكر.. اللَّهُمَّ اغفر لها وارحمها وعافِها واعفُ عنها وأكرم نزُلَها ووسِّعْ مُدخَلَها.. اللهُم إنها صبرت على البلاء فلم تجزع فامنحها درجة الصّابرين الذين يوفّون أجورهم بغير حساب"، وقام عدد من الفنانين والإعلاميين بمواساته منهم الإعلامية بوسي شلبي.
أمير-كرارة (2)

أمير كرارة في الاستاد.. يردد النشيد الوطني (فيديو)

حرص الفنان أمير كرارة على الحضور في أولى مباريات المجموعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية، والتي حسمها منتخب مصر لصالحه بهدف مقابل لا شيء أمام منتخب زيمبابوي، ونشر فيديو له من استاد القاهرة الدولي عبر حسابه على «إنستجرام»، وهو يرتدي "تيشيرت" المنتخب، والحضور حوله في المدرجات، ويردد معهم النشيد الوطني، وظهر معه في الفيديو مدرب اللياقة علي مظهر، وعلق "كرارة" على الفيديو قائلا: "تحيا مصر"، ولم يكن هو الفنان الوحيد الذي حرص على الحضور فى الاستاد لتشجيع المنتخب.
ياسمين-صبرى

رد ياسمين صبري على اتهام الإساءة لأصحاب متلازمة داون

منذ يومين، نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها بـ"إنستجرام" صورة لها في أثناء وجودها في صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، وهي تقف على رأسها، ما جعل الجمهور يشيد بلياقتها البدنية، ولكن تعليقا لها عرّضها للانتقادات، فحينما علق متابع بقوله: "قمت بهذه الحركة في عمر 6 سنوات"، ردت عليه قائلة: "أراهن أنك قمت بذلك ولهذا أنت مصاب بمتلازمة داون"، وهو ما عُدَّ إساءة وسخرية من أصحاب المتلازمة، وسط مطالبات بأن تقدم اعتذارا رسميا رغم أنها لاحقًا قامت بحذف التعليق، ولم يكن الهجوم على ياسمين صبري من قبَل عامة رواد الشبكات الاجتماعية فقط، وإنما شارك فيه مشاهير.
ياسمين-صبرى (2)

ياسمين صبري تسخر من أصحاب «متلازمة داون» لهذا السبب

انتقادات لاذعة وجهها رواد مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة ياسمين صبري، صباح اليوم الخميس، وذلك بعد قيامها بالرد على أحد التعليقات التي جاءتها على صورتها التي نشرتها مؤخرا على حساباتها بالسوشيال ميديا، من داخل صالة الألعاب الرياضية، حيث سخرت من المصابين بمتلازمة داون، وهو ما رفضه الجمهور، لتقوم سريعًا بحذف هذا التعليق الذي فتح النار عليها، ولكن لم يكن هذا كافيا حيث طالبها متابعوها بالخروج والاعتذار إلى مرضى «متلازمة داون»، وربط المتابعون بين تعليقها وتنصيبها مؤخرا «سفيرة للمرأة الإفريقية»، ووجد أن ما قالته ينتقص من جماهيريتها -على حد وصفهم-.
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