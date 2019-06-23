هجوم على ميريام فارس بعد كشفها سر غيابها عن مصر

تحرير:التحرير ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص

ميريام فارس

جدل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريح الفنانة اللبنانية ميريام فارس بسبب عدم إحيائها حفلات غنائية في مصر منذ فترة طويلة، إذ قالت خلال مؤتمر عقد لها على هامش مهرجان موازين بالمغرب، إنها كانت تحيي حفلات كثيرة في مصر قبل الثورة ثم توقفت في فترة التوتر الأمني وعندما عادت الحفلات كان وضعها قد تغير. وفي ردها على سؤال عن سبب عدم إقامتها أي حفلات فنية في مصر، قالت الفنانة ميريام فارس: "الصراحة صرت تقيلة على مصر، صرت أكبر وأجري أعلى ومتطلباتي أكتر بصراحة صلت تقيلة على مصر ومش عاوزاكوا تزعلوا من صراحتي".

واحتل اسم "ميريام فارس" مركزا متقدما في قائمة التريند الخاصة بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وحرص المدونون على مهاجمة الفنانة اللبنانية بسبب تصريحها عن مصر. ومن بين المشاركين في انتقاد تصريح ميريام فارس عن مصر، مطرب فريق "واما" الفنان أحمد شامي، إذ كتب عبر "تويتر": "أعتقد يا ميريام إن مش بيجيلك شغل