كلاكيت ثالث مرة| ياسمين صبري تعتذر بسبب متلازمة داون

تحرير:التحرير ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص

ياسمين صبري

خرجت الفنانة ياسمين صبري، لتقديم الاعتذار لأصحاب متلازمة داون، للمرة الثالثة، وكتبت على حسابها بموقع «تويتر»: «أحب وأقدر إخوتي وأصحابي من أصحاب متلازمة الحب، وأعتذر عن أي خطأ غير مقصود لم أتعمده وأقدم احترامي لإنجازاتهم وقدراتهم، لهم ولأهاليهم جزيل الاحترام والتقدير». يأتي ذلك على خلفية نشرها منذ عدة أيام، صورة لها على «إنستجرام» وهي واقفة على رأسها، وقدماها مرفوعتان لأعلى من داخل صالة الألعاب الرياضية، ليعلق أحد الأشخاص بأنه فعل هذه الحركة عندما كان عمره 6 سنوات، لترد: «نعم، أراهن أنك فعلت هذا وهو السبب في أن لديك الآن متلازمة داون».

بينما انقسم الجمهور على شقين، أحدهما قبل الاعتذار منها، وآخرون رفضوا ووجدوا أنه غير كافٍ، ولن يرضى أصحاب متلازمة داون وأهاليهم. ويعود سبب تقديم ياسمين صبري الاعتذار لأصحاب متلازمة داون، للمرة الثالثة، إلى الهجوم العنيف من قبل الجمهور وأهالي أصحاب متلازمة داون الذين توجه بعضهم بشكاوى إلى المجلس القومي