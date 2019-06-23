فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

كلاكيت ثالث مرة| ياسمين صبري تعتذر بسبب متلازمة داون

تحرير:التحرير ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص
ياسمين صبري
ياسمين صبري
خرجت الفنانة ياسمين صبري، لتقديم الاعتذار لأصحاب متلازمة داون، للمرة الثالثة، وكتبت على حسابها بموقع «تويتر»: «أحب وأقدر إخوتي وأصحابي من أصحاب متلازمة الحب، وأعتذر عن أي خطأ غير مقصود لم أتعمده وأقدم احترامي لإنجازاتهم وقدراتهم، لهم ولأهاليهم جزيل الاحترام والتقدير». يأتي ذلك على خلفية نشرها منذ عدة أيام، صورة لها على «إنستجرام» وهي واقفة على رأسها، وقدماها مرفوعتان لأعلى من داخل صالة الألعاب الرياضية، ليعلق أحد الأشخاص بأنه فعل هذه الحركة عندما كان عمره 6 سنوات، لترد: «نعم، أراهن أنك فعلت هذا وهو السبب في أن لديك الآن متلازمة داون».
بينما انقسم الجمهور على شقين، أحدهما قبل الاعتذار منها، وآخرون رفضوا ووجدوا أنه غير كافٍ، ولن يرضى أصحاب متلازمة داون وأهاليهم. ويعود سبب تقديم ياسمين صبري الاعتذار لأصحاب متلازمة داون، للمرة الثالثة، إلى الهجوم العنيف من قبل الجمهور وأهالي أصحاب متلازمة داون الذين توجه بعضهم بشكاوى إلى المجلس القومي
اقرأ المزيد
ريهام-عبد-الغفور

ريهام عبد الغفور تفاجئ جمهورها بصورتها مع ابنها

الكثير من المشاهير يفضلون إبعاد أي تفاصيل تتعلق بحياتهم الشخصية عن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينهم الفنانة ريهام عبد الغفور، التي لا تنشر أبدًا أي صور لها مع أولادها أو زوجها، لكنها قررت الكشف أخيرًا عن صورة ابنها الأكبر "يوسف" في أثناء احتفالها بعيد ميلاده، حيث نشرت ابنة الفنان القدير أشرف عبد الغفور، عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على موقع "إنستجرام"، صورتها مع نجلها الذي ظهر شابًا يفوقها طولًا، وكتبت لتهنئته بعيد ميلاده، وذكرت أنه أهم شيء في حياتها وأنها فخورة به.
احمد-فهمى-هنا-الزاهد (2)

أحمد فهمي يعلن موعد زفافه على هنا الزاهد (فيديو)

كشف الفنان أحمد فهمي خلال لقائه مع برنامج «عرب وود» المذاع على قناة روتانا، عن موعد حفل زفافه على الفنانة هنا الزاهد، حيث أكد أنه سيكون نهاية الصيف الحالي. ونوه أنه لا يحب الأفراح، لكن لن تسمح خطيبته بألا يقيم لها حفل زفاف، لافتا إلى أنهما عندما يختاران الموعد بالتحديد، سيعلنه إلى جمهوره. وفي سياق آخر، يسافر فهمي صحبة الفنان أحمد عز، إلى بلغاريا منتصف الشهر المقبل، من أجل تصوير المشاهد الخارجية لفيلم «العارف»، وسيستمر التصوير هناك لمدة أسبوعين، ثم تصور المشاهد المتبقية في القاهرة فور عودتهما.
أحمد-فهمي

أحمد فهمي: أمن الدولة سحبني مع هشام وشيكو لهذا السبب

حكى الفنان أحمد فهمي عن واقعة حدثت معه منذ 17 عامًا، عندما كان طالبًا في الجامعة، حينها قدم فيلمًا كوميديًّا مع صديقيه الفنانين هشام ماجد وشيكو يحمل اسم "رجال لا تعرف المستحيل"، الذي تسبب لهم في مشكلة كبيرة. وقال "فهمي" في تصريحات خلال مقابلة مع برنامج "تخاريف"، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، "اتسحبت أنا وهشام ماجد وشيكو في جهاز أمن الدولة بسبب هذا الفيلم؛ لأنه تضمن سخرية من بعض الرموز السياسية وقتها، بحسب قول الضابط الذي حقق معي".
اقرأ المزيد من الأخبار
ياسمين صبري

لم أقصد أي إساءة.. ياسمين صبري تعتذر لأصحاب «داون»

اعتذرت الفنانة الشابة ياسمين صبري عن تعليقها الذي كانت قد نشرته، واتُهمت بموجبه بالإساءة لأصحاب متلازمة داون. وكتبت ياسمين صبري تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قالت فيها: «اعتذاري لكل من أسأت إليهم.. لم أقصد أي إساءة». وكانت الفنانة ياسمين صبري، قد نشرت عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام» صورة لها أثناء وجودها في صالة الألعاب الرياضية «الجيم»، وهي تقف على رأسها، ما جعل الجمهور يشيد بلياقتها البدنية، ولكن تعليقا لها عرّضها للانتقادات.
ياسمين-صبرى (2)

ياسمين صبري تسخر من أصحاب «متلازمة داون» لهذا السبب

انتقادات لاذعة وجهها رواد مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة ياسمين صبري، صباح اليوم الخميس، وذلك بعد قيامها بالرد على أحد التعليقات التي جاءتها على صورتها التي نشرتها مؤخرا على حساباتها بالسوشيال ميديا، من داخل صالة الألعاب الرياضية، حيث سخرت من المصابين بمتلازمة داون، وهو ما رفضه الجمهور، لتقوم سريعًا بحذف هذا التعليق الذي فتح النار عليها، ولكن لم يكن هذا كافيا حيث طالبها متابعوها بالخروج والاعتذار إلى مرضى «متلازمة داون»، وربط المتابعون بين تعليقها وتنصيبها مؤخرا «سفيرة للمرأة الإفريقية»، ووجد أن ما قالته ينتقص من جماهيريتها -على حد وصفهم-.
الفنان أحمد بدير

أحمد بدير: ياسمين صبري أفضل اكتشاف في 2019 (فيديو)

أكد الفنان أحمد بدير أن ياسمين صبرى هى أفضل إكتشاف فى 2019. وقال بدير خلال لقائه ببرنامج «كل يوم»، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر فضائية «ON E»: «ظهور ياسمين فى أول بطولة لها نقطة قوة بالنسبة لها جدا، أولا هى عندها كاريزما عالية جدا، يعنى الناس بتحب تبص حتى على شكلها، تستمتع بيها وهى بتمثل، ممكن يبقى طبيعة أدائها للدور دا البساطة المتناهية، فدا ممكن يبقى ميزة مش عيب». وأضاف: «فيه مشهد فى مسلسل حكايتى جتلى بتقولى طلع أبويا من السجن، ودا أخوك، وأنا قاعد فى الخان، فبقولها لا مش هسيبه، فهى قالتلى كتر خيرك يا عمى ومشيت»
ياسمين-صبرى

نقل ياسمين صبري إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

تعرضت الفنانة ياسمين صبرى لوعكة صحية استدعت نقلها إلى المستشفى. ونشرت ياسمين صبرى عددًا من الصور على خاصية «الاستورى» الخاص بحسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهرت فى إحداها وهى ترتدى ملابس التعقيم داخل أحد المستشفيات، وأظهرت أخرى الأسورة التى تحمل بيانات المريض وقد ارتدتها ياسمين فى يدها، وفى الأخيرة نشرت صورة لباقة من الزهور. ولم توضح الفنانة ياسمين صبرى أسباب نقلها إلى المستشفى إذ لم تكشف مزيدا من التفاصيل بخلاف تلك الصور فقط.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org