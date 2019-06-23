«أمن الدولة» تجدد حبس 9 متهمين بـ«حسم» 15 يوما

تحرير:تهامى البندارى ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص

خلية لحركة حسم بعد القضاء عليها- أرشيفية

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، تجديد حبس 9 متهمين بالانضمام لحركة «حسم الإرهابية»، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ووجهت إليهم النيابة ارتكاب جرائم تتعلق بالتخطيط للهجوم على عدد من أكمنة الشرطة، وشل حركة الطريق العام، فضلا عن اتهامهم برصد عدد من المنشآت الحيوية، والدعوة إلى الخروج فى تظاهرات معارضة للنظام القائم، والإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي بالبلاد.

واجهت النيابة المتهمين خلال جلسة التحقيق بالتحريات التكميلية التي أجراها جهاز الأمن الوطني عن نشاط المتهمين وتخطيطهم لشن عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، وتولى وقيادة جماعة من شأنها الإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي بالبلاد. أعلنت حركة «حسم» الإرهابية فى أغسطس 2016 عن تدشين حركة تابعة