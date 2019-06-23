«أمن الدولة» تجدد حبس 9 متهمين بـ«حسم» 15 يوما
تحرير:تهامى البندارى
٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص
خلية لحركة حسم بعد القضاء عليها- أرشيفية
قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، تجديد حبس 9 متهمين بالانضمام لحركة «حسم الإرهابية»، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ووجهت إليهم النيابة ارتكاب جرائم تتعلق بالتخطيط للهجوم على عدد من أكمنة الشرطة، وشل حركة الطريق العام، فضلا عن اتهامهم برصد عدد من المنشآت الحيوية، والدعوة إلى الخروج فى تظاهرات معارضة للنظام القائم، والإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي بالبلاد.
واجهت النيابة المتهمين خلال جلسة التحقيق بالتحريات التكميلية التي أجراها جهاز الأمن الوطني عن نشاط المتهمين وتخطيطهم لشن عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، وتولى وقيادة جماعة من شأنها الإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي بالبلاد.
أعلنت حركة «حسم» الإرهابية فى أغسطس 2016 عن تدشين حركة تابعة
واجهت النيابة المتهمين خلال جلسة التحقيق بالتحريات التكميلية التي أجراها جهاز الأمن الوطني عن نشاط المتهمين وتخطيطهم لشن عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، وتولى وقيادة جماعة من شأنها الإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي بالبلاد.
أعلنت حركة «حسم» الإرهابية فى أغسطس 2016 عن تدشين حركة تابعة لها تحت مسمى «لواء الثورة»، والتى أعلنت تبنيها أولى عملياتها الإرهابية بالهجوم على كمين «العجيزي» فى مدينة السادات بالمنوفية، والذي أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة 3 آخرين و2 مدنيين، في عملية وصفتها الحركة آنذاك بـ«الغارة».
كما تبنت الحركة اغتيال العقيد عادل رجائي، قائد الفرقة التاسعة مدرعات، واعترف أعضاء الحركة بعد القبض على عدد كبير منهم بالعمل لحساب جماعة الإخوان وتلقى تكليفاتهم من قادة الجماعة الهاربين فى الخارج.