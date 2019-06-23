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أمريكا: لا يمكن لإيران امتلاك نووي.. وانتظروا عقوبات

تحرير:وكالات ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص
جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي
جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي
عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤتمرا صحفيا، اليوم الأحد، مع جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، والذي قال إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح أبدا لإيران بامتلاك أسلحة نووية، وإن واشنطن ستعلن عن العقوبات الجديدة التي تعتزم فرضها على إيران يوم الإثنين المقبل، قائلا: "سعي إيران المستمر للأسلحة النووية وتهديدها بتجاوز الحدود وتطويرها المستمر لقدرات قوات القدس في العراق وسوريا والعمليات العدائية ضد إسرائيل وحلفاؤنا في الخليج العربي، ليست علامات على أن هذه الدولة تسعي للسلام".
وأضاف بولتون: "لا إيران ولا أي دولة يمكنها فهم صبر الولايات المتحدة على أنه ضعف، لا يمكن لإيران أبدا أن يكون لديها أسلحة نووي، ونتوقع أن العقوبات الجديدة التي ذكرها الرئيس ترامب سوف يعلن عنه يوم الاثنين المقبل، فترقبوا"، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك".وأعرب عن ترحيبه بتعزيز التعاون مع إسرائيل، قائلا:
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مايك-بومبيو

بومبيو: الضغط الاقتصادي والعزل السياسي لإيران مستمر

أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، أن الرئيس دونالد ترامب لم يمرر رسالة عبر سلطة عمان طلبا للمحادثات مع إيران، مشيرًا إلى أن الضغط الاقتصادي والعزل السياسي لإيران مستمر. وقال مايك بومبيو، في بيان نقلته قناة "الحرة" الأمريكية، مساء أمس السبت، إن القرارات التي إتخذتها الولايات المتحدة ردا على الهجمات الإيرانية المتهورة جاءت لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي ، وكذلك لمنع أكبر دولة راعية للإرهاب من استهداف الأمريكيين والمصالح الأمريكية حول العالم.
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بأمر ترامب.. البنتاجون يشن هجوما إلكترونيا على حواسيب إيرانية

شنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) هجوما إلكترونيا، بموافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على حواسيب إيرانية وأجهزة تحكم وإطلاق الصواريخ. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، التي أوردت النبأ اليوم السبت، نقلا عن مسؤولين وصفتهم بـ"المطلعين"، أن الهجوم وقع الخميس الماضي، وأُعد له قبلها بأسابيع إن لم يكن شهورا، مشيرين إلى أن البنتاجون اقترح تنفيذ الهجوم بعد الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في خليج عمان في وقت سابق من الشهر الجاري. وأشار المسؤولون إلى أن الهجوم الذي استهدف أجهزة الحرس الثوري الإيراني تم التنسيق له مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي.
ترامب

الرئيس الأمريكي: لنجعل إيران عظيمة من جديد

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه من المهم الانطلاق من البداية فيما يتعلق بإيران، مبديا أمله في أن تكون الحكومة الإيرانية "ذكية" وتهتم بشعبها. وأعاد الرئيس الأمريكي إلى الأذهان شعاره الانتخابي "لنجعل أمريكا عظيمة من جديد"، ليقول اليوم السبت: "لنجعل إيران عظيمة من جديد". أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العمل العسكري ضد إيران ما زال خيارًا مطروحًا، مؤكدًا أن العقوبات الإضافية على إيران تهدف لمنعها من امتلاك سلاح نووي، بحسب موقع "روسيا اليوم".
دونالد ترامب

ترامب: العمل العسكري ضد إيران ما زال خيارًا مطروحًا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العمل العسكري ضد إيران ما زال خيارًا مطروحًا، مؤكدًا أن العقوبات الإضافية على إيران تهدف لمنعها من امتلاك سلاح نووي، بحسب "سكاي نيوز" بالعربية في نبأ عاجل. وكان ترامب قد صرح، بإنه ليس لدى الولايات المتحدة الأمريكية أي شروط مسبقة لإجراء مفاوضات مع إيران، إلا أن ملف الصواريخ الباليستية الإيرانية سيكون جزءا من أي اتفاق مستقبلي مع طهران. ورد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، على إسقاط طائرة أمريكية مُسيّرة، واعتبروا أنها رسالة واضحة للولايات المتحدة، بعد ساعات من إعلانه الواقعة قرب مضيق هرمز
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نتنياهو

لماذا تجنبت إسرائيل التعليق على هجوم خليج عمان؟

عدد من أجهزة الاستخبارات الغربية، بما في ذلك الإسرائيلية كانت حاسمة في تقييمها "إيران هي المسؤولة عن هجوم يوم الخميس على ناقلات النفط في خليج عمان"، لم يختلف الأمر كثيرا عن الحوادث المشابهة التي وقعت في الأسابيع الأخيرة في المنطقة، لكن ما لم يقدموه بعد هو الدليل لإثبات ذلك. فبالنظر للسوابق التاريخية، لا سيما الادعاءات السابقة لحرب العراق عام 2003، بأن نظام صدام حسين يمتلك أسلحة دمار شامل، ومشكلة مصداقية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمخاوف الأوروبية بشأن حرب غير ضرورية، فلا عجب في أن يتحدث الإعلام عن الأزمة بنبرة يملؤها الشك.
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قاعدة «جاسك».. هل لإيران دور في هجوم بحر عٌمان؟

في الثامنة من صباح اليوم الخميس، سمع دوي انفجارين هائلين متتاليين في منطقة بحر عُمان على بُعد 18 ميلا فقط من السواحل الإيرانية على الخليج العربي، التفجيران تبين أنهما ناتجان عن حادث تعرضت له ناقلتي نفط كان في طريقهما إلى تايوان وسنغافورة، من الإمارات والسعودية. الحادث أعاد للأذهان عمليات التخريب التي تعرضت لها 4 سفن أمام ساحل الفجيرة بالإمارات في الثاني عشر من شهر مايو الماضي، ومازالت تفاصيل هذا الحادث الذي نجم عن ألغام بحرية، غير واضحة حتى الآن.
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هجوم بطوربيد وتدخل أمريكي.. ماذا حدث في بحر عُمان؟

في الثاني عشر من شهر مايو الماضي، تعرضت ناقلتي نفط سعوديتين وسفينتين أخريين إماراتية ونرويجية، قبالة ساحل دولة الإمارات العربية لأعمال تخريبية، أشارت أصابع الاتهام فيها إلى إيران في ظل التوترات المتصاعدة بينها وبين الولايات المتحدة وحلفائها في الخليج العربي. واليوم، بعد مرور نحو شهر على الهجوم الأول، أصيبت ناقلتا نفط بأضرار بحادث في بحر عمان، وفقا لما أشارت إليه البحرية الأمريكية، التي قالت إنها تقدم المساعدة لناقلتي النفط التي تعرضتا لهجوم في خليج عمان.
القدس

قمة البحرين.. هل تفشل الخطوة الأولى في صفقة القرن؟

بعد فترة طويلة من الترقب والتأخير المتكرر، أعلن المسؤولون الأمريكيون في وقت سابق من شهر مايو الماضي، أنهم سيعقدون ورشة عمل اقتصادية في البحرين في أواخر يونيو كخطوة أولى في خارطة الطريق التي وضعتها الإدارة الأمريكية للتوصل إلى سلام بين إسرائيل وفلسطين. يهدف المؤتمر الذي سيعقد في العاصمة البحرينية المنامة، في 25 يونيو الجاري، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" إلى تقديم رؤية للاستثمار في الضفة الغربية وغزة والبلدان المجاورة من خلال التركيز على أربعة مكونات رئيسية، هي البنية التحتية والصناعة وتمكين الناس والاستثمار، بالإضافة إلى إصلاح الحكم.
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