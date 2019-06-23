أمريكا: لا يمكن لإيران امتلاك نووي.. وانتظروا عقوبات

تحرير:وكالات ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص

جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤتمرا صحفيا، اليوم الأحد، مع جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، والذي قال إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح أبدا لإيران بامتلاك أسلحة نووية، وإن واشنطن ستعلن عن العقوبات الجديدة التي تعتزم فرضها على إيران يوم الإثنين المقبل، قائلا: "سعي إيران المستمر للأسلحة النووية وتهديدها بتجاوز الحدود وتطويرها المستمر لقدرات قوات القدس في العراق وسوريا والعمليات العدائية ضد إسرائيل وحلفاؤنا في الخليج العربي، ليست علامات على أن هذه الدولة تسعي للسلام".

وأضاف بولتون: "لا إيران ولا أي دولة يمكنها فهم صبر الولايات المتحدة على أنه ضعف، لا يمكن لإيران أبدا أن يكون لديها أسلحة نووي، ونتوقع أن العقوبات الجديدة التي ذكرها الرئيس ترامب سوف يعلن عنه يوم الاثنين المقبل، فترقبوا"، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك".وأعرب عن ترحيبه بتعزيز التعاون مع إسرائيل، قائلا: