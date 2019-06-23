الموت على الباب.. أبشع جريمة طعن وقتل تهز المنصورة

حياتها انتهت بسكاكين غدر لأنها «عارفة القاتل وفتحت له الباب».. كان يعمل لدى زوجها فى محل بقالة ففتحت له الباب ليقتلها ويسرق جنيهات معدودة هي كل ما كان فى شقتها

تحرير:سماح عوض الله ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص

مزق جسدها وكتم أنفاسها، لم يسمع أحد صراخها، ولم يحضر إلى جوارها من يرأف بها فى لحظات النزع الأخير، فقط طعنها المجرم الذى كان حاضرًا، ثم تركها ملقاة على الأرض تنزف الدماء حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، بينما كان هو يعبث بمسكنها ويفتش في أرجائه بحثا عن المال، ولم يجد فى منزل المجني عليها الواسع سوى مبلغ 100 جنيه فقط، كما استولى على هاتفها المحمول، وفر هاربًا من مسرح جريمته الذى شهده قسم شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية، ليعود الزوج بعد ساعات عمل طويلة فيجد زوجته، أم أبنائه الثلاثة، جثة هامدة.

شكلت الجريمة التى جرت وقائعها مطلع الشهر الجاري غصة فى قلب الزوج المكلوم، وأبناء المجني عليها، بخلاف حالة من الرعب بين الأهالي والجيران من بشاعة الجريمة التى تعرضت لها ربة منزل مسالمة، هى وزوجها من الأناس المحترمين، فلا يفتعلان مشكلات مع أحد، ولا عداوات لهما مع غيرهما، بل على العكس، يغدقان على الجميع

شكلت الجريمة التى جرت وقائعها مطلع الشهر الجاري غصة فى قلب الزوج المكلوم، وأبناء المجني عليها، بخلاف حالة من الرعب بين الأهالي والجيران من بشاعة الجريمة التى تعرضت لها ربة منزل مسالمة، هى وزوجها من الأناس المحترمين، فلا يفتعلان مشكلات مع أحد، ولا عداوات لهما مع غيرهما، بل على العكس، يغدقان على الجميع بالود والمساعدة، وكان الجميع غير مقتنع بأن هاتفا محمولا مستعملا لا ثمنَ مجزيَ له، يمكن أن يكون سببا فى قتل ربة المنزل زوجة البقال.



روى الزوج المكلوم لرجال المباحث كيف أنه توجه إلى عمله كالمعتاد، مودعًا زوجته ومشددا عليها أن تتصل به إذا احتاجت لشيء، وأمضى يومه فى العمل ينظف المحل ويصفّ بضائعه ويتعامل مع المشترين، ولم تتصل الزوجة كعادتها لتسأله عن ما يحب أن يأكله، خفت حركة الزبائن واتصل بزوجته بدوره ليطمئن عليها ويؤنس نفسه بصوتها مع قلة المترددين عليه، فلم تجبه، ولم يرد على باله مكروه، وأخذ يصف فى الاحتمالات: "ربما نائمة، أو تطهو والهاتف بعيد عنها"، كثرت اتصالاته وغاب ردها وبعدها أغلق الهاتف المحمول، ثم قرر الرجل عدم إتمام اليوم إلى آخره فى العمل والعودة إلى مسكنه، فطرق الباب لكن دون جدوى، ففتحه بمفتاحه ليجد زوجته، أم أبنائه، غارقة فى دمائها مطعونة ومفارقة الحياة.





رجال المباحث أخذوا يبحثون عن عداوات للرجل، مترددين عليه، وفتشوا عن أى مشكلة عائلية أو مع الجيران أو خلافات مالية بحكم عمله لكن دون جدوى، ولم يكن بمدخل العقار كاميرات مراقبة كذلك، والمنزل لم يكن به أموال تذكر، فمئة جنيه مبلغ تافه، لكن اختفاء الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها يؤكد وجود جريمة سرقة مقترنة بالقتل، وكان باب الشقة ونوافذه دون كسر أو خدش يدل على اقتحام بالقوة، ما يؤكد أن القاتل من معارف الضحية وأنه ارتكب جريمته مستغلا تلك المعرفة.

اقرأ أيضًا مأساة أب: «قتل ابني علشان ماقدرتش أسد ديني»



حصر رجال المباحث قائمة العاملين بالمحل، وجميعهم كانوا حاضرين يوم العمل ولم يتغيب أحد، فوسع رجال البحث جهودهم لمن كانوا يعملون فى محل البقالة وتركوه من أشهر أو حتى منذ سنوات ماضية. جاءت جملة بسيطة عن "عامل مش مظبوط" حسب وصف أحد العمال لسابقه فى العمل، وهو شاب غير أمين كان يعمل بالمحل وتم الاستغناء عنه لأنه لم يصن لقمة عيشه، فاتجهت جهود رجال المباحث للتحرى عن ذلك العامل، وتبين أنه يتعاطى مواد مخدرة.





بات الاحتمال قويا بأن يكون العامل المطرود هو مرتكب الجريمة، فتم استيقافه وسؤاله عن مكان وجوده يوم الواقعة بداية الشهر الجاري، ومحاولاته لادعاء عدم التذكر والتنصل وتعدد المزاعم أوقعته فى تضارب أقواله، فكان من السهل لرجال المباحث الإلمام به وإحكام مواجهة المشتبه فيه حتى أقر بالتفاصيل الكاملة لجريمته.

اقرأ أيضًا عتاب وسكين في الرقبة.. ماذا جرى في شقة المرج؟



كان مخططًا للسرقة منذ فترة، فبحكم عمله السابق بحسب اعترافاته عقب القبض عليه، يعلم جيدًا توقيتات نزول صاحب محل البقالة من المنزل متوجهًا إلى عمله، ويدرك الوقت الذي يقضيه فى العمل ومتى يعود تاركًا زوجته بمفردها بينما أبناؤه لا يكونون فى المنزل بدورهم، فتربص بمكان مستتر بمدخل العقار، وما أن أدرك رب عمله السابق يغادر المنزل حتى صعد إلى شقته.



اعترف المتهم بأنه دق جرس الباب، وفتحت له المجني عليها لسابق معرفتها به وأنه من العمال مع زوجها بالمحل المملوك له، ويبدو أن تلك المعرفة عطلت تفكيرها في مقصد الشاب وسبب قدومه في هذا التوقيت، وبمجرد أن فتحت الباب أجهز عليها المتهم بكتم أنفاسها وطعنها بسكين كانت بحوزته عدة طعنات، وأخذ المتهم يفتش فى المنزل عن أموال فلم يجد سوى 100 جنيه، أخذها وأخذ هاتف المجني عليها.

أقر المتهم بأنه نزل إلى الشارع، وتخلص من السكين بإلقائها فى الطريق العام، وأنفق المئة جنيه على شراء الأقراص المخدرة، وحتى الهاتف المحمول أقر بأنه باعه لشخص سيئ النية يعلم أن الهاتف مسروق، وهو عامل يقيم بمركز طلخا، باع له الهاتف مقابل تحصله منه على بعض الأقراص المخدرة، وتم ضبط الأخير واعترف هو الآخر بشراء الهاتف المسروق من المتهم.

أقر المتهم فى اعترافاته بأنه طمع فى رب عمله، وحينما استغنى عن خدماته بسبب سوء سلوكه وتعاطيه المواد المخدرة، ظن أن فى منزله آلاف الجنيهات التى بإمكانه سرقتها، دون أن يرتاب فيه أحد نظرًا لطول مدة تركه العمل لدى زوج المجني عليها، وأقر المتهم بعلمه بأن المجني عليها ربة منزل وأنها لا تغادر منزلها، وأنه سيلتقى معها إذا حاول سرقة الشقة، فقرر قتلها وأعد سكينا لذلك.

ولما طرق الباب وفتحت له المجني عليها لسابق معرفتها به بحكم عمله السابق لدى زوجها، باغتها بالخنق وسحبها إلى داخل الشقة وانهال عليها طعنا بالسكين التى أعدها مسبقا، لكنه بعدما فتش الشقة لم يجد الغنيمة التى يحلم بها، وسرق فقط مئة جنيه وهاتف الضحية تاركًا إياها تنازع الموت حتى فوجئ بضبطه.