جريمة

الموت على الباب.. أبشع جريمة طعن وقتل تهز المنصورة

حياتها انتهت بسكاكين غدر لأنها «عارفة القاتل وفتحت له الباب».. كان يعمل لدى زوجها فى محل بقالة ففتحت له الباب ليقتلها ويسرق جنيهات معدودة هي كل ما كان فى شقتها
تحرير:سماح عوض الله ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص
المتهم بقتل زوجة البقال
المتهم بقتل زوجة البقال
مزق جسدها وكتم أنفاسها، لم يسمع أحد صراخها، ولم يحضر إلى جوارها من يرأف بها فى لحظات النزع الأخير، فقط طعنها المجرم الذى كان حاضرًا، ثم تركها ملقاة على الأرض تنزف الدماء حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، بينما كان هو يعبث بمسكنها ويفتش في أرجائه بحثا عن المال، ولم يجد فى منزل المجني عليها الواسع سوى مبلغ 100 جنيه فقط، كما استولى على هاتفها المحمول، وفر هاربًا من مسرح جريمته الذى شهده قسم شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية، ليعود الزوج بعد ساعات عمل طويلة فيجد زوجته، أم أبنائه الثلاثة، جثة هامدة.
شكلت الجريمة التى جرت وقائعها مطلع الشهر الجاري غصة فى قلب الزوج المكلوم، وأبناء المجني عليها، بخلاف حالة من الرعب بين الأهالي والجيران من بشاعة الجريمة التى تعرضت لها ربة منزل مسالمة، هى وزوجها من الأناس المحترمين، فلا يفتعلان مشكلات مع أحد، ولا عداوات لهما مع غيرهما، بل على العكس، يغدقان على الجميع
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بلاغ للنجدة: «ألو.. فيه واحدة مقتولة هنا في الزيتون»

هدوء يسيطر عليه ظلام دامس، غير أن رائحة كريهة انبعثت من أحد الشوارع الجانبية قادت أهالي منطقة الزيتون للعثور على جثة سيدة مقتولة وملقاة في القمامة. سادت بعدها حالة من الفزع والرعب انتابت أهالي المنطقة، الذين بادروا بالاتصال بشرطة النجدة: «ألو.. ألو.. لقينا واحدة ست مقتولة هنا في الزبالة يا باشا»، دقائق قليلة مرت على تلقي شرطة النجدة البلاغ حتى سارع الضباط رفقة قوة أمنية لتفقد موقع العثور على الجثة، وتبين من المناظرة الأولية تلقيها طعنات متفرقة في جسدها.
اسعاف

إصابات وأزمة مرورية بسبب انقلاب سيارة بطريق الفيوم

تسبب انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر الفيوم الصحراوي، اليوم الأحد، بعد محطة الرسوم بـ3 كيلو في اتجاه الفيوم، في أزمة مرورية كبيرة تطلبت التدخل من قبل قوات الحماية المدنية وإدارة المرور، وتمكنوا من إزالة آثار الحادث وتخليص الطريق من الإشغالات وتسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية بطول الطريق محل الحادث، فيما نتج عن الحادث إصابة ثلاثة مواطنين من بينهم قائد السيارة والذى نفى وجود شبهة جنائية، مؤكدًا أن السبب فى انقلاب السيارة اختلال عجلة القيادة بين يديه بعد انفجار الإطارات الأمامية.
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«القتل الخطأ والنصب» 15 جريمة يجوز فيها التصالح

آلاف القضايا تعج بها ساحات المحاكم يوميا على مستوى الجمهورية، تتنوع ما بين قضايا الجنح والجنايات والأسرة، وغيرها من المنازعات المدنية والعمالية في محاكم الاستئناف العالي، وتصدر يوميا دوائر المحاكم أحكاما قضائية ضد متهمين في تلك القضايا، غير أن القانون نص على جواز التصالح في عدد من القضايا، شريطة إجراءات واتباع تعليمات معينة أمام النيابة العامة ورجال القضاء، «التحرير» سأل خبراء قانون عن طبيعة ونوعية القضايا التي يجوز فيها التصالح حتى ولو صدرت فيها أحكام قضائية.
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رعب في ميدان عبد المنعم رياض بالفيوم بسبب «نصبة شاي»

أثار جسم غريب الرعب والفزع في قلوب المواطنين الجالسين بالحدائق العامة الموجودة بميدان عبد المنعم رياض بمحافظة الفيوم، اليوم الأحد، ليفروا إلى منازلهم فورًا بعد العثور على صندوق خشبي صغير الحجم مربوط بسلسلة حديدية في أحد الأعمدة الكهربائية خلف نقطة الميدان، والتي تعتبر المتنفس الوحيد لأهالي المحافظة للترفيه عن أنفسهم فى أوقات الفراغ، بعد أن اعتقد الجميع أنّ الصندوق يحتوى على قنبلة أو عبوة ناسفة معدة للانفجار، بسبب غرابة شكله وربطه فى عامود الكهرباء بهذا الشكل.
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غرق

«فرحة العيد ما تمت».. غرق 3 طلاب ثانوي في بحر جمصة

لقى 3 طلاب ثانوي مصرعهم، اليوم الخميس، غرقا في مياه بحر جمصة، إذ نزلوا إلى المياه هربا من حرارة الجو واحتفالا بعيد الفطر المبارك، ونظرا لعدم تمكنهم من السباحة جرفهم تيار المياه وغرقوا، وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثثهم بمساعدة الأهالي. والبداية بتلقي اللواء محمد حجي مساعد وزير الداخلية بالدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى ضباط مركز شرطة جمصة، باختفاء 3 شباب من قرى مركز شربين داخل مياه جمصة، واختفاء جثثهم داخل المياه.
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بسبب قطعة أرض.. مصرع فلاح في الدقهلية

لقى فلاح من قرية أبو ذكري التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، مصرعه، اليوم الخميس، متأثرا بإصابته إثر ضربة منجل، على يد آخر، بسبب خلافات بينهما على ملكية قطعة أرض زراعية، وتطورت المشادات الكلامية إلى اشتباكات بالأيدي، إذ تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى منية النصر العام، بوصول "رضا ق"، 38 عاما، مصابا بإصابة بالغة في الكتف يشتبه في أن تكون بآلة حادة ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله المستشفى.
القبض-على-متهم

ضبط جواهرجي بمليون دولار حصيلة الاتجار في العملة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من ضبط تاجر مصوغات ذهبية مقيم بدائرة مركز دكرنس، بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، إذ تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات إلى مباحث الأموال العامة، أكدتها التحريات السرية، عن قيام جواهرجي بالاتجار في الدولار الأمريكي بالسوق السوداء بدلا من السوق المصرفية، والاستفادة من فارق الربح غير المشروع، حتى تفاقمت ثروته إلى مليون دولار.
غرق

انتحار عامل في مطعم بسبب مصاريف العيد بالإسكندرية

عثر الأهالى على جثة شاب طافية في شاطئ ستانلى، شرق محافظة الإسكندرية، خلال اليوم الأول من أيام عيد الفطر المبارك، وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتوفى أقدم على الانتحار لمروره بضائقة مالية، وعدم قدرته على الوفاء بمسؤولياته لدى أسرته، وعدم قدرته على شراء ملابس العيد ومستلزماته، فيما قام فريق الإنقاذ النهري بانتشال الجثة من مياه البحر بعد أن طفت على السطح وتم توجيه الجثة لمشرحة كوم الدكة للتعرف على هويته وإبلاغ أهليته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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