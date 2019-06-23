تسمم أسرة في الشرقية بسبب «أكل بايت»

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٥ ص

تسمم

تعرضت ثلاث فتيات من أسرة واحدة، لاشتباه فى الإصابة بتسمم غذائى بعد معاناتهن من حالات قيء وإسهال، اليوم الأحد، على خلفية تناولهن وجبة منزلية فاسدة بمحل إقامتهن رفقة أسرتهن في عزبة »أبو شحاتة« بدائرة مركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية، إذ نقلت المصابات إلى مستشفى »ههيا المركزى« للخضوع للإسعافات الأولية اللازمة وسحب العينات لفحص أسباب التسمم، قبل إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة برئاسة المستشار سادات أبو النور المحام العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى «ههيا المركزي«، بوصول ثلاث فتيات من عزبة «أبو شحاتة» التابعة لدائرة مركز شرطة ههيا، جميعهن من أسرة واحدة مصابات بآلام حادة بالبطن وقيء وإسهال واشتباه في حالات