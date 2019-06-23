عامل يشعل النيران في شقة صديقه بحلوان

تحرير:يونس محمد ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص

أرشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، فى كشف لغز حريق شقة سكنية بمنطقة حلوان، إذ تبين أن عاملا وراء الواقعة بدافع الانتقام من صديقه صاحب الشقة؛ بسبب وجود خلافات مالية بينهما. تعود التفاصيل إلى تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة كائنة بدائرة القسم، فانتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ وتمكنت من السيطرة على الحريق وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة كائنة بالطابق الأرضى من العقار محل البلاغ، ما نتج عنه احتراق بعض محتويات غرفة النوم، دون حدوث إصابات.

وبسؤال مالك الشقة (عامل، 19 سنة)، اتهم أحد الأشخاص (عامل، 31 سنة، مقيم بدائرة القسم)، بارتكاب الواقعة؛ لوجود خلافات مالية بينهما. بتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وقيامه بإضرام النيران في بعض أوراق الجرائد وإلقائها من نافذة غرفة نوم الشقة