جريمة

عامل يشعل النيران في شقة صديقه بحلوان

تحرير:يونس محمد ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص
أرشيفية
أرشيفية
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، فى كشف لغز حريق شقة سكنية بمنطقة حلوان، إذ تبين أن عاملا وراء الواقعة بدافع الانتقام من صديقه صاحب الشقة؛ بسبب وجود خلافات مالية بينهما. تعود التفاصيل إلى تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة كائنة بدائرة القسم، فانتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ وتمكنت من السيطرة على الحريق وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة كائنة بالطابق الأرضى من العقار محل البلاغ، ما نتج عنه احتراق بعض محتويات غرفة النوم، دون حدوث إصابات.
وبسؤال مالك الشقة (عامل، 19 سنة)، اتهم أحد الأشخاص (عامل، 31 سنة، مقيم بدائرة القسم)، بارتكاب الواقعة؛ لوجود خلافات مالية بينهما. بتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وقيامه بإضرام النيران في بعض أوراق الجرائد وإلقائها من نافذة غرفة نوم الشقة
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فلوس (2)

ربنا يغنيها بالحلال.. مجند يعيد 93 ألف جنيه لصاحبها

«أهم حاجة الستر والحرام مابينفعش وربنا يغنيها بالحلال» كانت تلك المبادئ التي تربى عليها مجند فرد أمن بمحطة مترو أنفاق العتبة، فلم يغرِه زهو المال ولا ظروف المعيشة، وقرر إعادة حقيبة بها 93 ألف جنيه لصاحبها الذي فقد الأمل في استرجاعها نظرا لكون المبلغ كبيرا. تم العثور على صاحب الحقيبة الذي أدلى بأوصافها وقيمة المبلغ وهيئته، وقدم الشكر والامتنان للمجند الأمين، الذي يعكس الوجه المشرف للشرطة المصرية، كما قدم الشكر لقيادات أمن المحطة على جهودهم ويقظتهم.
محاكمة لجين

رفض دعوى وقف بث قناة «LTC» واستمرار غلقها

عدم قبول الدعوى المقامة من سميرة الدغيدي، رئيسة مجلس إدارة قناة "Ltc"، والمطالبة بوقف القرار الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث القناة، لزوال شرط المصلحة، كان قرار الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد. سبق أن أصدر المجلس الأعلى للإعلام بيانا يفيد قيام قناة "LTC" الفضائية بخروقات تسيء للإعلام وتستغل الحريات الممنوحة للإعلاميين في ارتكاب جرائم إعلامية بشكل سافر، وتمثل إهانة لمهنة الإعلام واستخفافا بالقوانين والدستور، وإهانة للمشاهدين لمخالفتها المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
حريق (2)

حريق يلتهم 3 منازل بسوهاج ولا خسائر في الأرواح

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج، اليوم الأحد، فى السيطرة على حريق كبير نشب فى منزل من طابق واحد ومسقوف بالبوص وأجزاع النخيل، وارتفعت ألسنة اللهب لتنال من ثلاثة منازل بمركز دار السلام جنوبى المحافظة، ولم تنتج عن الحريق أى خسائر أو إصابات فى الأرواح البشرية، وطبقًا للتحريات وشهادة أصحاب المنازل المتضررة، فقد تبين أن الحريق سببه حدوث ماس كهربائى في المنزل الأول دون وجود أى شبهة جنائية، فيما تم إخطار النيابة العام لمباشرة التحقيقات فى أسباب الواقعة.
عنف طلاب

المتهم بتشويه «طفل المطرية»: «مقصدتش أعوره في وشه»

استكملت نيابة المطرية، اليوم الأحد، تحقيقاتها في واقعة تشويه وجه طفل لم يتخطَّ الـ13 عاما، على يد عاطل بواسطة «كاتر»، وخلال التحقيقات أنكر المتهم الاتهامات الموجهة إليه بالتعدي بالضرب بالسلاح على المجني عليه، وتهديده والاستيلاء منه على مبلغ كرها عنه، وأكد المتهم: "مقصدتش أجرحه في وشه، أنا كنت بخوّفه بس»، بينما طلبت النيابة العامة استعجال التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الحادث، ليأمر قاضي المعارضات بتجديد حبسه 15 يوما جديدا.
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المتهمون-والأموال-المزيفة

كشف لغز الأموال المزورة.. عصابة بولاق كلمة السر

أمرت النيابة العامة، اليوم الأحد، بحبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ترويج العملات المقلدة بالقاهرة عقب سقوطهم بمنطقة بولاق، وكان بحوزتهم أعداد كبيرة من الأموال المزورة قبل ترويجها. كشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن بداية خيوط القضية كانت عندما أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص، 22 سنة، مقيم بمنطقة إمبابة بالجيزة، بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال ترويج العملات المالية المقلدة، واتخاذه من دائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
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إصابة 4 أشخاص فى حوادث سير بكرداسة وحلوان

شهدت منطقة كرداسة بالجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، تصادم سيارتين، والذى نتج عنه عدد من الإصابات بين المواطنين، كما شهد طريق الكورنيش بحلوان حادثا آخر نتج عنه إصابة سائق "توك توك"، وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادثين وأعادت تسيير الحالة المرورية ورفع أثار التصادم، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين للمستشفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. فى الساعات الأولى من صباح اليوم، تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الحادث.
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6 سيارات إطفاء تسيطر على حريقين بالقاهرة والجيزة

سيطرت الإدارة العامة للحماية المدنية، اليوم الإثنين، على حريقين داخل مخزن وشقة بمنطقتي المطرية بالقاهرة وإمبابة بالجيزة، بعدما دفعت بـ6 سيارات إطفاء وتمكنت من إخماد الحريقين دون حدوث إصابات أو خسائر بالأرواح، وانتقل رجال المباحث لموقع الحريقين، وبإخطار النيابة العامة أمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريقين. كانت عقارب الساعة تقترب من السابعة صباحاً، عندما تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا من المواطنين يفيد بنشوب حريق فى أحد المخازن فى منطقة المطرية.
حريق-دمياط (3)

6 سيارات إطفاء لمكافحة حريق شقتين بالجيزة والقاهرة

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية، صباح اليوم الأحد، بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريقين بمنطقتي عين شمس بالقاهرة، والصف بالجيزة، ونجحوا فى السيطرة على الحريقين دون خسائر فى الأرواح أو إصابات بشرية، وتم انتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسبابهما وانتقل فريق من النيابة العامة التى باشرت التحقيقات، فى البداية تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق داخل شقة سكنية تابعة لدائرة قسم عين شمس، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.
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