المتهم بتشويه «طفل المطرية»: «مقصدتش أعوره في وشه»

تحرير:تهامى البندارى ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص

صورة أرشيفية

استكملت نيابة المطرية، اليوم الأحد، تحقيقاتها في واقعة تشويه وجه طفل لم يتخطَّ الـ13 عاما، على يد عاطل بواسطة «كاتر»، وخلال التحقيقات أنكر المتهم الاتهامات الموجهة إليه بالتعدي بالضرب بالسلاح على المجني عليه، وتهديده والاستيلاء منه على مبلغ كرها عنه، وأكد المتهم: "مقصدتش أجرحه في وشه، أنا كنت بخوّفه بس»، بينما طلبت النيابة العامة استعجال التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الحادث، ليأمر قاضي المعارضات بتجديد حبسه 15 يوما جديدا.

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية القبض على عاطل، بعد استغاثة "عمرو. م"، 13 سنة، طالب، وتبين تعدي أحد العاطلين عليه بواسطة سلاح أبيض كان بحوزته، قبل أن يتبين أن الطفل مصاب بجرح قطعي بمنطقة الوجه. وخلال التحقيقات الأولية أفاد الطفل المجني عليه أنه خلال سيره مترجلا بميدان المطرية استوقفه المتهم المضبوط،