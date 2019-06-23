جريمة

المتهم بتشويه «طفل المطرية»: «مقصدتش أعوره في وشه»

تحرير:تهامى البندارى ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
استكملت نيابة المطرية، اليوم الأحد، تحقيقاتها في واقعة تشويه وجه طفل لم يتخطَّ الـ13 عاما، على يد عاطل بواسطة «كاتر»، وخلال التحقيقات أنكر المتهم الاتهامات الموجهة إليه بالتعدي بالضرب بالسلاح على المجني عليه، وتهديده والاستيلاء منه على مبلغ كرها عنه، وأكد المتهم: "مقصدتش أجرحه في وشه، أنا كنت بخوّفه بس»، بينما طلبت النيابة العامة استعجال التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الحادث، ليأمر قاضي المعارضات بتجديد حبسه 15 يوما جديدا.
ألقى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية القبض على عاطل، بعد استغاثة "عمرو. م"، 13 سنة، طالب، وتبين تعدي أحد العاطلين عليه بواسطة سلاح أبيض كان بحوزته، قبل أن يتبين أن الطفل مصاب بجرح قطعي بمنطقة الوجه. وخلال التحقيقات الأولية أفاد الطفل المجني عليه أنه خلال سيره مترجلا بميدان المطرية استوقفه المتهم المضبوط،
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ربنا يغنيها بالحلال.. مجند يعيد 93 ألف جنيه لصاحبها

«أهم حاجة الستر والحرام مابينفعش وربنا يغنيها بالحلال» كانت تلك المبادئ التي تربى عليها مجند فرد أمن بمحطة مترو أنفاق العتبة، فلم يغرِه زهو المال ولا ظروف المعيشة، وقرر إعادة حقيبة بها 93 ألف جنيه لصاحبها الذي فقد الأمل في استرجاعها نظرا لكون المبلغ كبيرا. تم العثور على صاحب الحقيبة الذي أدلى بأوصافها وقيمة المبلغ وهيئته، وقدم الشكر والامتنان للمجند الأمين، الذي يعكس الوجه المشرف للشرطة المصرية، كما قدم الشكر لقيادات أمن المحطة على جهودهم ويقظتهم.
محاكمة لجين

رفض دعوى وقف بث قناة «LTC» واستمرار غلقها

عدم قبول الدعوى المقامة من سميرة الدغيدي، رئيسة مجلس إدارة قناة "Ltc"، والمطالبة بوقف القرار الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث القناة، لزوال شرط المصلحة، كان قرار الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد. سبق أن أصدر المجلس الأعلى للإعلام بيانا يفيد قيام قناة "LTC" الفضائية بخروقات تسيء للإعلام وتستغل الحريات الممنوحة للإعلاميين في ارتكاب جرائم إعلامية بشكل سافر، وتمثل إهانة لمهنة الإعلام واستخفافا بالقوانين والدستور، وإهانة للمشاهدين لمخالفتها المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
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حريق يلتهم 3 منازل بسوهاج ولا خسائر في الأرواح

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج، اليوم الأحد، فى السيطرة على حريق كبير نشب فى منزل من طابق واحد ومسقوف بالبوص وأجزاع النخيل، وارتفعت ألسنة اللهب لتنال من ثلاثة منازل بمركز دار السلام جنوبى المحافظة، ولم تنتج عن الحريق أى خسائر أو إصابات فى الأرواح البشرية، وطبقًا للتحريات وشهادة أصحاب المنازل المتضررة، فقد تبين أن الحريق سببه حدوث ماس كهربائى في المنزل الأول دون وجود أى شبهة جنائية، فيما تم إخطار النيابة العام لمباشرة التحقيقات فى أسباب الواقعة.
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عامل يشعل النيران في شقة صديقه بحلوان

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، فى كشف لغز حريق شقة سكنية بمنطقة حلوان، إذ تبين أن عاملا وراء الواقعة بدافع الانتقام من صديقه صاحب الشقة؛ بسبب وجود خلافات مالية بينهما. تعود التفاصيل إلى تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة كائنة بدائرة القسم، فانتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ وتمكنت من السيطرة على الحريق وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة كائنة بالطابق الأرضى من العقار محل البلاغ، ما نتج عنه احتراق بعض محتويات غرفة النوم، دون حدوث إصابات.
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6 سنوات سجن لعاطل بتهمة السرقة بالإكراه في روض الفرج

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 6 سنوات لمتهم، لإدانته بالسرقة بالإكراه، وتبين من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن المتهم أحمد.ج 30 سنة عاطل، قام بالشروع في سرقة مبالغ من آخر بالإكراه، إذ قام المتهم باستيقاف المجنى عليه وأشهر في وجهه سلاحا أبيض، ما بث الخوف والرعب في نفسه، كما تعدى عليه المتهم محدثا به إصابات بالغة بالجسد، لتقرر النيابة إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم، بعد سماع الشهود.
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حريق في محل ملابس بمدينة نصر بسبب ماس كهربائي

اندلع حريق، اليوم الثلاثاء، داخل محل ملابس بمدينة نصر، ودفعت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بإشراف اللواء أسامه فاروق، بسيارتين إطفاء للسيطرة عليه، خشية امتداه لباقي العقارات والمحال التجارية المجاورة، فيما تم فرض كردون أمني حول المحل، ومنعت وصول المواطنين إليه، لحين الانتهاء من عمليات السيطرة عليه وإخماده، أخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لبيان ملابسات الحريق والوقوف على تفاصيله، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف الحريق.
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صدمة في السويس.. أم تقتل طفلتيها بـ37 طعنة

هنا حى الكوثر بمدينة فيصل في السويس، تفاصيل مرعبة سطرها محضر أبشع جريمة قتل في حق ملاكين بريئتين، «جودي وكارما»، عام ونصف و3 أعوام، الدماء تسيل في جنبات الشقة، مشاهد مرعبة عاشتها الطفلتان داخل شقتهما، قبل أن يتم تسديد 37 طعنة نافذة إليهما، بواسطة سكين، في أماكن متفرقة من الجسد في الرقبة والبطن والظهر والفخذين، والمفاجأة المدوية أن الأم هى القاتلة، قتلتهما بدم بارد، بعد إصابتها بنوبة عصبية هستيرية، لم تدر إلا وأمسكت سكينا مزقت به جسدى فلذتي كبدها، وحاولت بعدها الانتحار نادمة على ما أقدمت عليه، غير أن الأطباء أنقذوا حياتها وأسعفوها.
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المتهم بذبح طليقته في العيد: «مفترية ومنها لله»

قررت نيابة البساتين، اليوم الأحد، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن اتهامه بالشروع في قتل طليقته، بعدما أقدم على ذبحها بمطواة بعدما منعته من رؤية أطفاله خلال إجازة عيد الفطر المبارك، واستعجلت النيابة تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الواقعة، وخاطبت المستشفى للاستعلام عن حالة المجني عليها، تمهيدا لسماع أقوالها في الواقعة، قال المتهم أمام النيابة: «ماشفتش عيالي بقالي شهر ولما رحت أشوفهم في العيد برده ماجوش، أعمل إيه، طليقتي مفترية، منها لله، هى السبب في اللى وصلنا ليه».
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