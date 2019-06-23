جدل على السوشيال ميديا بسبب حساب مضروب للاعب المنتخب

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص

منتخب مصر

أثارت صورة «مفبركة» لنجمي المنتخب الوطني محمود حمدي (الونش)، وعمرو وردة، جدلًا كبيرًا، خلال الساعات القليلة الماضية، على موقع «السوشيال ميديا»، بعد ساعات قليلة من نشر موديل على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» وتدعى «ميرهان»، بعض المحادثات، التي تتهم فيها عمرو وردة بالتحرش، كما نشرت «ميرهان» فيديو بخاصية «ستوري» على حسابها على «إنستجرام» قالت خلاله: «استنوا عليا شوية النهارده بس أفضى وانزلكم حاجة هتسليكم جدا وهتحزنكم وتقرفكم برضو جدا، بس ده الواقع اللي لازم نفهمه».

وقالت «ميرهان» عبر حسابها: «والله يا جماعة أول امبارح ده كان يوم حافل، أول ما نزلت ستوري جديدة فجأة الناس دي ظهرت عندي». وظهر في الفيديو حسابات عمرو وردة وأيمن أشرف وأحمد حسن كوكا ومحمود حمدي الونش، لاعبي منتخب مصر، موضحة أن عمرو وردة تحدث معها على الخاص وكتب «بوكسينج

وقالت «ميرهان» عبر حسابها: «والله يا جماعة أول امبارح ده كان يوم حافل، أول ما نزلت ستوري جديدة فجأة الناس دي ظهرت عندي».



وظهر في الفيديو حسابات عمرو وردة وأيمن أشرف وأحمد حسن كوكا ومحمود حمدي الونش، لاعبي منتخب مصر، موضحة أن عمرو وردة تحدث معها على الخاص وكتب «بوكسينج ها ها ها»، تعليقًا على البوست الخاص بها، وعلق اللاعب محمود حمدي الونش على البوست الخاص بها برسالة تحمل علامة الإعجاب يصحبها علامة قلب على الشات بينهما.



وظهر في الصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتة منسوبة لحمدي الونش كتب فيها: «الحمد لله الحمد لله تم استرجاع الحساب»، ليرد عليه وردة قائلًا: «حساب إيه يا غبي إحنا بنكلمها على الإنستا»، وبعد ساعات من تداول الصورة على «السوشيال ميديا»، وبالبحث في الحسابات الرسمية لثنائي المنتخب، اتضح أن الصورة مفبركة.

