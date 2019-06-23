وزيرا الدفاع والخارجية يغادران إلى روسيا

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢١ ص

وزير الدفاع الفريق محمد زكي

غادر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكرى وزير الخارجية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة في زيارة رسمية إلى جمهورية روسيا الاتحادية لحضور اجتماعات بصيغة (2 + 2) بين الجانبين المصري والروسي، وتأتي هذه الزيارة بهدف بحث أوجه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في العديد من المجالات. ومن المقرر حضور القائد العام للقوات المسلحة المنتدى الدولي العسكري الفني (الجيش - 2019) كما تشهد الزيارة إجراء عدة مباحثات مع كبار المسئولين بوزارة الدفاع الروسية.

وتأتي هذه المباحثات بهدف مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.يذكر أن وزير الدفاع عاد مؤخرا من فرنسا وعقب عودته وفي أول فاعلية يحضرها مع أبناء القوات المسلحة، يوم الخميس الماضي أكد وزير الدفاع أن القوات المسلحة