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احذر.. ساعة اليد أقذر 3 مرات من مرحاضك

تتحمل الساعات اليدوية كل ما نواجهه طوال اليوم من أوساخ، العطس والسعال، وغبار السيارات وغير ذلك الكثير. لكن من المهم تنظيف الساعة باستمرار وإن لم يكن بشكل يومي
تحرير:مي فؤاد ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
ساعة يد
ساعة يد
على الرغم من أن معرفة الوقت هي الوظيفة الأساسية لارتداء ساعات اليد، فإن مهمة الساعات تتعدى كونها مجرد أداة لمعرفة الوقت، فالساعات قطعة إكسسوار رائعة تزيد أناقة على الزى، كما أنها وسيلة لإظهار شخصيتك من خلالها، فساعتك تخبر الآخرين بالكثير عنك. على الرغم أيضًا من اهتمام معظمنا بالنظام الشخصي، والحرص على تغيير ملاءات السرير يوميا، وتنظيف الأرضيات والأطباق، فإننا ننسى تنظيف الأشياء التي نستخدمها يوميا؛ من بينها ساعات اليد. غالبًا ما يتم تجاهل تنظيف فرش المكياج، على الرغم من حقيقة أن تراكم البكتيريا يمكن أن يسبب العديد من الأمراض الجلدية.
لذا، تعد ساعات اليد من ضمن تلك الأشياء التي ننسى تنظيفها باستمرار، خاصة أن القذارة لا تظهر عليها، على الرغم من أنها قد لا تكون مرئية، فقد تكون ساعتك قنبلة موقوتة من الأوساخ. أشارت نتائج دراسة حديثة، أجرتها إحدى الشركات المتخصصة فى الساعات والنظارات الشمسية، إلى أن الساعات اليدوية قد تكون أقذر بمقدار
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لن يعيش أكثر من عام.. طفل يهزم مرض سرطان الدماغ

من أصعب أنواع السرطان التي تصيب البالغين هو سرطان الدماغ أو سرطان النخاع الشوكي، فاحتمالية النجاة صغيرة للغاية، خاصة إذا تدهور المرض إلى حالات متأخرة يصعب علاجها، ولكن ماذا إذا هاجم هذا المرض طفلا يبلغ من العمر ثلاث سنوات فقط، كم من الأسلحة يملك لمحاربة عدوه، من المؤكد لا شيء سوى بعض الألعاب الصغيرة وبراءته، ولكن قد ينتهي المرض وينهار أمام بعض الأبطال وهذا الطفل الملقب بـ"أقوى طفل" استطاع بعد رحلة طويلة من العناء الانتصار والتغلب عليه، وذلك نقلًا عن "dailymail".
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في أمريكا.. الشرطة تطلق سراح «سنجاب» يتعاطى المخدرات

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