احذر.. ساعة اليد أقذر 3 مرات من مرحاضك
تتحمل الساعات اليدوية كل ما نواجهه طوال اليوم من أوساخ، العطس والسعال، وغبار السيارات وغير ذلك الكثير. لكن من المهم تنظيف الساعة باستمرار وإن لم يكن بشكل يومي
تحرير:مي فؤاد
٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
ساعة يد
على الرغم من أن معرفة الوقت هي الوظيفة الأساسية لارتداء ساعات اليد، فإن مهمة الساعات تتعدى كونها مجرد أداة لمعرفة الوقت، فالساعات قطعة إكسسوار رائعة تزيد أناقة على الزى، كما أنها وسيلة لإظهار شخصيتك من خلالها، فساعتك تخبر الآخرين بالكثير عنك.
على الرغم أيضًا من اهتمام معظمنا بالنظام الشخصي، والحرص على تغيير ملاءات السرير يوميا، وتنظيف الأرضيات والأطباق، فإننا ننسى تنظيف الأشياء التي نستخدمها يوميا؛ من بينها ساعات اليد.
غالبًا ما يتم تجاهل تنظيف فرش المكياج، على الرغم من حقيقة أن تراكم البكتيريا يمكن أن يسبب العديد من الأمراض الجلدية.
لذا، تعد ساعات اليد من ضمن تلك الأشياء التي ننسى تنظيفها باستمرار، خاصة أن القذارة لا تظهر عليها، على الرغم من أنها قد لا تكون مرئية، فقد تكون ساعتك قنبلة موقوتة من الأوساخ.
أشارت نتائج دراسة حديثة، أجرتها إحدى الشركات المتخصصة فى الساعات والنظارات الشمسية، إلى أن الساعات اليدوية قد تكون أقذر بمقدار
لذا، تعد ساعات اليد من ضمن تلك الأشياء التي ننسى تنظيفها باستمرار، خاصة أن القذارة لا تظهر عليها، على الرغم من أنها قد لا تكون مرئية، فقد تكون ساعتك قنبلة موقوتة من الأوساخ.
أشارت نتائج دراسة حديثة، أجرتها إحدى الشركات المتخصصة فى الساعات والنظارات الشمسية، إلى أن الساعات اليدوية قد تكون أقذر بمقدار 3 مرات، من مقعد المرحاض.
أجرت الشركة مسحا لعشرة أنواع مختلفة من الساعات، والتي بحثت عن البكتيريا الهوائية والعفن والفطريات، واستولت كل قطعة على كمية مثيرة للقلق ومهولة من الأوساخ، على الرغم من مظهرها البراق واللامع.
حققت ساعة "فيتبيت" لشخص واحد أسوأ النتائج، حيث كشفت الدراسة أنها احتوت على ثمانية أضعاف البكتيريا مقارنة بمقعد المرحاض ومقبض التنظيف.
بشكل عام، كانت الساعات في المطلق عرضة للبكتيريا والأوساخ، ولكن الساعات البلاستيك والجلود، كانت أكثر اتساخًا من تلك المعدنية.
كما أشارت النتائج إلى أن 24% من البريطانيين لم ينظفوا أبدًا ساعاتهم و21% يفعلون ذلك كل ستة أشهر، فقط. كما كان هناك انقسام بين الجنسين؛ حيث كانت النساء أسوأ إلى حد ما في الحفاظ على نظافة الساعات اليدوية 27%، مقارنة بالرجال 24%.
هل تشعر بالحاجة لكسر ساعتك ورميها في صندوق النفايات؟ لا تتسرع.
أولا؛ هناك مستوى معين من البكتيريا طبيعي وصحي، نحن محاطون بالأوساخ والغبار، والبكتيريا بشكل يومي، لكن احرص على عدم تركها تتراكم.
تتحمل الساعات اليدوية كل ما نواجهه طوال اليوم من أوساخ، العطس والسعال، وغبار السيارات وغير ذلك الكثير. لكن من المهم تنظيف الساعة باستمرار وإن لم يكن بشكل يومي.
قبل البدء في التنظيف، ضع في اعتبارك أن الساعات المختلفة تتطلب طرق تنظيف مختلفة، ومع ذلك يوصى بأن يتم تنظيفها بقطعة قماش جافة وناعمة كل ليلة وتنظيف أعمق مرة كل شهر.
بالنسبة للساعات الأكثر تكلفة، هناك قطعة قماش تنظيف خاصة كجزء من عملية شراء الساعة نفسها، لكن يمكنك أيضًا شراء واحدة بسهولة عبر الإنترنت أو من متجر للساعات.
قال دانييل ريتشموند، المدير التنفيذي لشركة تيك للساعات: "سواء كنت ترتدي ساعة كل يوم، أو خلال ساعات العمل فقط، هناك شيء واحد مؤكد، نحن لا ننظف ساعات اليد بقدر ما نغسل أيدينا".
أضاف ريتشموند: "لسوء الحظ، ليست كل الساعات مقاومة للماء، لذا فقد يكون تجنب أي اتصال بالماء عندما نرتديها السبب الرئيسي لتراكم البكتيريا والأوساخ عليها".
ذكر ريتشموند: "بالنسبة لأولئك الذين يرتدون ساعة كل يوم، نوصي بتنظيفها بشكل جيد مرة واحدة على الأقل كل شهر".
يمكن تنظيف شريط الساعة باستخدام الكحول والماء، ويكون ذلك من خلال وضع القليل من الكحول في وعاء صغير. ترك شريط الساعة في الوعاء، لمدة ثلاثين دقيقة أو لبضع ساعات إذا كان الشريط شديد الاتساخ. من ثم إزالة الشريط من الوعاء وتجفيفه جيدًا. كما يمكن تنظيف الساعة بالخل الأبيض والماء، أو المنظفات العادية.
قد تبدو نتائج تلك الدراسة مبالغا فيها إلى حد كبير، لكن عليك ألا تتهاون.