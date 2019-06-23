احذر.. ساعة اليد أقذر 3 مرات من مرحاضك

تتحمل الساعات اليدوية كل ما نواجهه طوال اليوم من أوساخ، العطس والسعال، وغبار السيارات وغير ذلك الكثير. لكن من المهم تنظيف الساعة باستمرار وإن لم يكن بشكل يومي

تحرير:مي فؤاد ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

ساعة يد

على الرغم من أن معرفة الوقت هي الوظيفة الأساسية لارتداء ساعات اليد، فإن مهمة الساعات تتعدى كونها مجرد أداة لمعرفة الوقت، فالساعات قطعة إكسسوار رائعة تزيد أناقة على الزى، كما أنها وسيلة لإظهار شخصيتك من خلالها، فساعتك تخبر الآخرين بالكثير عنك. على الرغم أيضًا من اهتمام معظمنا بالنظام الشخصي، والحرص على تغيير ملاءات السرير يوميا، وتنظيف الأرضيات والأطباق، فإننا ننسى تنظيف الأشياء التي نستخدمها يوميا؛ من بينها ساعات اليد. غالبًا ما يتم تجاهل تنظيف فرش المكياج، على الرغم من حقيقة أن تراكم البكتيريا يمكن أن يسبب العديد من الأمراض الجلدية.

لذا، تعد ساعات اليد من ضمن تلك الأشياء التي ننسى تنظيفها باستمرار، خاصة أن القذارة لا تظهر عليها، على الرغم من أنها قد لا تكون مرئية، فقد تكون ساعتك قنبلة موقوتة من الأوساخ. أشارت نتائج دراسة حديثة، أجرتها إحدى الشركات المتخصصة فى الساعات والنظارات الشمسية، إلى أن الساعات اليدوية قد تكون أقذر بمقدار