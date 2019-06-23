«المحافظين» يقدم روشتة لمنع التسرب من التعليم

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص

حزب المحافظين

طالبت الدكتورة إيمان الريس، رئيسة لجنة الطفل بحزب المحافظين، بضرورة تفعيل قانون حماية الطفل من التسرب من التعليم، ومعاقبة الآباء والأمهات المتسببين في انتشار ظاهرة الهروب من التعليم، لافتة إلى أن عمل الأطفال يعد انعكاسا لحرمان الطفل من أهم حقوقه الإنسانية وهو الحق فى التعليم والراحة والنمو فى بيئة صحية. وأوضحت «الريس» أن قانون حماية الطفل هو القانون رقم 10/ 1999 ويحمل عنوان «قانون حماية الأطفال وأغراض أخرى»، ويعد إحدى الآليات المهمة لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم.

وأشارت إلى أن القانون سيطبق العقوبات التي نص عليها في حالة حث الآباء للأطفال على التهرب من التعليم بغرض اقتصادي أو اجتماعي، لافتة إلى أن الأطفال الهاربين من التعليم يمثلون عائقا للمجتمع في المستقبل، الأمر الذي يمثل خطورة اجتماعية ممثلة في انتشار الأعمال الإجرامية والتسول في الشارع المصري، ويعد حرمانا