جريمة

سقوط «مقاول المقطم» الهارب من دفع 18 مليونا غرامات

تحرير:تهامى البندارى ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص
حملة أمنية- أرشيفية
حملة أمنية- أرشيفية
أشهر طويلة قضاها ضباط مباحث المقطم في تتبع خط سير مقاول هارب من تنفيذ أحكام قضائية وغرامات مالية باهظة قدرت بنحو 18 مليون جنيه، بغية الإيقاع به تنفيذًا لقرار النيابة والمحكمة المختصة بضبطه وإحضاره على ذمة القضايا المتهم فيها. عكف رجال المباحث على فحص علاقات المتهم والأماكن التي يتردد عليها، وفي مأمورية ناجحة صباح اليوم الأحد، نجح ضباط مباحث تنفيذ الأحكام في القبض عليه، وإحالته إلى النيابة العامة، لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقه، وعمل نماذج الحبس في القضايا المتهم فيها.
المتهم المضبوط مقاول يقيم بمنطقة المقطم، مطلوب التنفيذ عليه في نحو 10 أحكام قضائية، تنوعت ما بين الحبس الجزئي والمستأنف، في قضايا مبانٍ وتبديد بنحو 4 سنوات سجنا، وغرامات مالية 18 مليونا و150 ألف جنيه، لاستئناف بعض أعمال المباني والتشطيبات بالمخالفة للوائح وتعليمات قوانين المباني والحي والمحافظة. في
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بلاغ للنجدة: «ألو.. فيه واحدة مقتولة هنا في الزيتون»

هدوء يسيطر عليه ظلام دامس، غير أن رائحة كريهة انبعثت من أحد الشوارع الجانبية قادت أهالي منطقة الزيتون للعثور على جثة سيدة مقتولة وملقاة في القمامة. سادت بعدها حالة من الفزع والرعب انتابت أهالي المنطقة، الذين بادروا بالاتصال بشرطة النجدة: «ألو.. ألو.. لقينا واحدة ست مقتولة هنا في الزبالة يا باشا»، دقائق قليلة مرت على تلقي شرطة النجدة البلاغ حتى سارع الضباط رفقة قوة أمنية لتفقد موقع العثور على الجثة، وتبين من المناظرة الأولية تلقيها طعنات متفرقة في جسدها.
اسعاف

إصابات وأزمة مرورية بسبب انقلاب سيارة بطريق الفيوم

تسبب انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر الفيوم الصحراوي، اليوم الأحد، بعد محطة الرسوم بـ3 كيلو في اتجاه الفيوم، في أزمة مرورية كبيرة تطلبت التدخل من قبل قوات الحماية المدنية وإدارة المرور، وتمكنوا من إزالة آثار الحادث وتخليص الطريق من الإشغالات وتسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية بطول الطريق محل الحادث، فيما نتج عن الحادث إصابة ثلاثة مواطنين من بينهم قائد السيارة والذى نفى وجود شبهة جنائية، مؤكدًا أن السبب فى انقلاب السيارة اختلال عجلة القيادة بين يديه بعد انفجار الإطارات الأمامية.
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«القتل الخطأ والنصب» 15 جريمة يجوز فيها التصالح

آلاف القضايا تعج بها ساحات المحاكم يوميا على مستوى الجمهورية، تتنوع ما بين قضايا الجنح والجنايات والأسرة، وغيرها من المنازعات المدنية والعمالية في محاكم الاستئناف العالي، وتصدر يوميا دوائر المحاكم أحكاما قضائية ضد متهمين في تلك القضايا، غير أن القانون نص على جواز التصالح في عدد من القضايا، شريطة إجراءات واتباع تعليمات معينة أمام النيابة العامة ورجال القضاء، «التحرير» سأل خبراء قانون عن طبيعة ونوعية القضايا التي يجوز فيها التصالح حتى ولو صدرت فيها أحكام قضائية.
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رعب في ميدان عبد المنعم رياض بالفيوم بسبب «نصبة شاي»

أثار جسم غريب الرعب والفزع في قلوب المواطنين الجالسين بالحدائق العامة الموجودة بميدان عبد المنعم رياض بمحافظة الفيوم، اليوم الأحد، ليفروا إلى منازلهم فورًا بعد العثور على صندوق خشبي صغير الحجم مربوط بسلسلة حديدية في أحد الأعمدة الكهربائية خلف نقطة الميدان، والتي تعتبر المتنفس الوحيد لأهالي المحافظة للترفيه عن أنفسهم فى أوقات الفراغ، بعد أن اعتقد الجميع أنّ الصندوق يحتوى على قنبلة أو عبوة ناسفة معدة للانفجار، بسبب غرابة شكله وربطه فى عامود الكهرباء بهذا الشكل.
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«عابرة للحدود» كيف تصدت الدولة للهجرة غير الشرعية؟

أيام قليلة مرت على حادث غرق 3 مواطنين، بينهم صاحب مركب قي محافظة دمياط، خلال رحلة هجرة غير شرعية إلى خارج البلاد على أن يقوم صاحب المركب بإنزالهم قبل مسافة كبيرة من سواحل إحدى الدول الأوروبية، لتأمر بعدها النيابة العامة في دمياط، بحبس صاحب مركب و3 من طاقم العاملين، بتهمة تكوين عصابة للهجرة غير الشرعية ومحاولة تهريب 4 أشخاص إلى إحدى الدول الأوربية، مما أسفر عن غرق 3 منهم وصاحب القارب ونجاة أحد الشباب. «التحرير» تعرض عبر السطور المقبلة، كيف تواجه الدولة عصابات الهجرة غير الشرعية، بعد تنامي فكرة السفر بطرق غير قانونية في نفوس كثير من الشباب.
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الرأفة للمتهم.. متى يخفف القاضي العقوبة؟

بين تطبيق القانون والرأفة مع بعض المتهمين نظرا لظروفهم الاجتماعية والنفسية أحيانا، يجلس القاضي على منصة المحكمة ممسكا بتلابيب الأمور، يمحص بعناية ويفحص باهتمام بالغ في أوراق القضية المعروضة عليه، يستوفي تحقيقاتها على الوجه الأمثل كما ينبغي، ما بين سماع شهود ومطالعة تقارير فنية وسماع مرافعات النيابة العامة وفريق الدفاع عن المتهمين بما تحوي أسانيد دفوع قانونية، وفي النهاية يحجز القضية للحكم بعد إلقاء نظرة أخيرة على ما استقر في يقينه تجاه تفاصيل القضية.
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6 سنوات سجن لعاطل بتهمة السرقة بالإكراه في روض الفرج

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 6 سنوات لمتهم، لإدانته بالسرقة بالإكراه، وتبين من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن المتهم أحمد.ج 30 سنة عاطل، قام بالشروع في سرقة مبالغ من آخر بالإكراه، إذ قام المتهم باستيقاف المجنى عليه وأشهر في وجهه سلاحا أبيض، ما بث الخوف والرعب في نفسه، كما تعدى عليه المتهم محدثا به إصابات بالغة بالجسد، لتقرر النيابة إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم، بعد سماع الشهود.
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حريق في محل ملابس بمدينة نصر بسبب ماس كهربائي

اندلع حريق، اليوم الثلاثاء، داخل محل ملابس بمدينة نصر، ودفعت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بإشراف اللواء أسامه فاروق، بسيارتين إطفاء للسيطرة عليه، خشية امتداه لباقي العقارات والمحال التجارية المجاورة، فيما تم فرض كردون أمني حول المحل، ومنعت وصول المواطنين إليه، لحين الانتهاء من عمليات السيطرة عليه وإخماده، أخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لبيان ملابسات الحريق والوقوف على تفاصيله، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف الحريق.
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