سقوط «مقاول المقطم» الهارب من دفع 18 مليونا غرامات

تحرير:تهامى البندارى ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص

حملة أمنية- أرشيفية

أشهر طويلة قضاها ضباط مباحث المقطم في تتبع خط سير مقاول هارب من تنفيذ أحكام قضائية وغرامات مالية باهظة قدرت بنحو 18 مليون جنيه، بغية الإيقاع به تنفيذًا لقرار النيابة والمحكمة المختصة بضبطه وإحضاره على ذمة القضايا المتهم فيها. عكف رجال المباحث على فحص علاقات المتهم والأماكن التي يتردد عليها، وفي مأمورية ناجحة صباح اليوم الأحد، نجح ضباط مباحث تنفيذ الأحكام في القبض عليه، وإحالته إلى النيابة العامة، لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقه، وعمل نماذج الحبس في القضايا المتهم فيها.

المتهم المضبوط مقاول يقيم بمنطقة المقطم، مطلوب التنفيذ عليه في نحو 10 أحكام قضائية، تنوعت ما بين الحبس الجزئي والمستأنف، في قضايا مبانٍ وتبديد بنحو 4 سنوات سجنا، وغرامات مالية 18 مليونا و150 ألف جنيه، لاستئناف بعض أعمال المباني والتشطيبات بالمخالفة للوائح وتعليمات قوانين المباني والحي والمحافظة. في