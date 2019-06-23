الإمارات تعلق على أزمة الخليج: الحل سياسي فقط

تحرير:أ.ش.أ ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش

كتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الأحد، أكد فيها أنه لا يمكن معالجة التوترات في منطقة الخليج إلا سياسيا، إذ قال: "الأزمة تتطلب عملا مشتركا للتهدئة وإيجاد حلول سياسية عبر حوار ومفاوضات، الشراكة مع الأصوات الإقليمية ضرورية لتحقيق حلول مستدامة"، ويأتي ذلك بعد تصريحه في وقت سابق بأن التطورات الأخيرة تستدعي تحرك المجتمع الدولي لصون الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددا على أن الاعتداء على ناقلات النفط في خليج عمان ومطار أبها تطور مقلق.

وأمس السبت، أعلنت شركة طيران الاتحاد الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، عن تعليق رحلاتها في المجال الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز وخليج عُمان، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، نقله عن وكالة "رويترز".من ناحية أخرى، تزايدت تداعيات الأزمة والتوترات القائمة بين الولايات المتحدة