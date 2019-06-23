رياضة

قصة الفتى النبيل الذي غير تاريخ رونالدو

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٢ ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
لا يشبع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من تحطيم الأرقام القياسية في كل موسم، فهو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا، تلك البطولة التي توج بلقبها 5 مرات من قبل، وهو قائد البرتغال عند التتويج بلقبها الأول في تاريخها في 2016 والهداف التاريخي للبرتغال وريال مدريد، ويملك مسيرة مظفرة بالألقاب والأرقام تضعه بدون شك بين أفضل اللاعبين الذين مروا على تاريخ كرة القدم، إلا أن تلك المسيرة لم تكن لتخرج للنور بدون ألبرت فانترو، الاسم الذي يدين له رونالدو ربما بالفضل الأكبر في كل ما وصل إليه.
كل ما سيأتي ذكره أتى على لسان رونالدو بحسب ما نقل موقع "sportskeeda". "لعبت أنا وفانترو في نفس الفريق، وفي يوم ما أتى مستكشف للمواهب وقال إن اللاعب الذي سيسجل أهدافًا أكثر سينضم إلى أكاديمية سبورتنج لشبونة، وفي تلك المباراة فزنا 3-0، وحينها سجلت أنا الهدف الأول، وسجل ألبرت الهدف الثاني من رأسية متقنة،
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كأس-العالم (2)

دول الآسيان ترغب في استضافة مونديال 2034

أعلنت دول جنوب شرق آسيا عزمها الترشح من أجل استضافة نهائيات كأس العالم في عام 2034، وذلك بعد أن أشار برايوت تشان أوتشا، رئيس الوزراء في تايلاند، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا، إلى أن القادة في دول الآسيان تدعم بشدة فكرة التقدم بملف مشترك لتنظيم البطولة، مطالبًا شعوب الآسيان بدعم اتحادات كرة القدم من أجل تحقيق ذلك الحلم، خاصة أنه لم يسبق أن استضافت أي من الدول العشر الأعضاء في الآسيان كأس العالم من قبل، وفي حال تحقق ذلك الحلم ستكون تلك المرة الثالثة التي تستضيف فيها آسيا المونديال.
عمرو وردة (2)

أول تعليق من المنتخب على واقعة تحرش عمرو وردة

تحدث إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، عن الواقعة التي انتشرت عبر السوشيال ميديا، خلال الساعات الماضية، بشأن ما أثير داخل معسكر الفراعنة، بنشر موديل على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» وتدعى «ميرهان»، بعض المحادثات، التي تتهم فيها عمرو وردة بالتحرش بها، كما نشرت «ميرهان» فيديو بخاصية «ستوري» عبر حسابها على «إنستجرام» وقالت خلاله: «استنوا عليّ شوية النهارده بس أفضى وأنزلكم حاجة هتسليكم جدا وهتحزنكم وتقرفكم برضو جدا بس ده الواقع اللي لازم نفهمه».
نيمار (4)

برسالة واتس آب.. نيمار يؤكد عودته إلى برشلونة

أخبر النجم البرازيلي لفريق باريس سان جيرمان، نيمار، زملاءه السابقين في برشلونة بأنه على ثقة تامة بعودته من جديد إلى صفوف الفريق الكتالوني هذا الصيف، وذلك حسب تقارير إسبانية، وانضم نيمار من البرسا للفريق الفرنسي في عام 2017 في صفقة قياسية هي الأغلى في تاريخ كرة القدم مقابل 222 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين سجل اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، 51 هدفًا في 58 مباراة خاضها مع بطل فرنسا، إلا أن النجم البرازيلي يشعر بالإحباط من غياب المنافسة في الدوري الفرنسي واللعب تحت أنظار أقل من 20 ألف متفرج.
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كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجيز

كيف علقت صديقة رونالدو على عدم دعوته لزفاف راموس؟

تكفلت جورجينا رودريجيز، صديقة كريستيانو رونالدو، بالرد على الدولي الإسباني سيرجيو راموس، بعدما تجاهل رونالدو في حفل زفافه وعدم دعوته لحضور حفل الزفاف، حيث فسرت صحيفة "ديلي ستار"، الصورة التي نشرتها الجميلة الإسبانية عبر حسابها على "انستجرام"، على أنها رسالة لراموس، بأن الأسرة لا تبالي بتجاهلها لحضور حفل زفافه على الإعلامية الشهيرة بيلار روبيو، المقرر إقامته في كاتدرائية إشبيلية. ونشرت صديقة رونالدو صورة من داخل الطائرة الخاصة به، ومعهم الأطفال الأربعة، متجهين نحو اليونان، للاستمتاع بالعطلة الصيفية، في نفس توقيت حفل راموس.
تتويج-البرتغال‎

رونالدو يرصد 7 إنجازات حققها في 2019

توجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، للاحتفال بموسم 2018- 2019، والذي نجح خلاله في تحقيق العديد من الإنجازات وتحطيم الأرقام القياسية برفقة فريقه يوفنتوس ومنتخب البرتغال، وعلى الرغم من عدم تتويج رونالدو بلقب دوري أبطال أوروبا برفقة اليوفي، بعد الخروج من ربع النهائي على يد أياكس الهولندي، فإن الرحيل عن ريال مدريد العام الماضي، لم يؤثر على المستويات المميزة التي يقدمها رونالدو في أرض الملعب أو في التتويج بالألقاب.
تتويج-البرتغال‎

رونالدو: البرتغال ستستمر بكريستيانو أو بدونه

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية أمس، وذلك بعد تغلب منتخب بلاده في المباراة النهائية على هولندا بهدف نظيف، وقال رونالدو في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا": "أشعر بسعادة غامرة، الأمر كان مميزا، الفوز بلقب هنا في البرتغال أمام جماهيرنا شرف عظيم، الجماهير تستحق هذا اللقب، ودعمونا بقوة منذ الدقيقة الأولى في مباراة سويسرا وفي النهائي، وهذا الكأس لا ينتمي للمنتخب فقط، بل للبرتغال ككل".
رونالدو - البرتغال‎

ليلة تألق رونالدو.. البرتغال تقسو على سويسرا بثلاثية

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منتخب بلاده إلى الدور النهائي من دوري الأمم الأوروبية، بعد الفوز على منتخب سويسرا، بثلاثة أهداف مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الدور نصف النهائي على استاد أفونسو هنريكيس. وتمكن كريستيانو رونالدو من تسجيل هاتريك في الشباك السويسرية، الأول جاء من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 25، لينتهي الشوط الأول بتقدم البرتغال بهدف دون رد، المنتخب السويسري انتفض في الشوط الثاني واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء دراماتيكية للمنتخب السويسري بعد الرجوع لتقنية الفيديو.
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