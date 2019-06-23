قصة الفتى النبيل الذي غير تاريخ رونالدو

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٢ ص

كريستيانو رونالدو

لا يشبع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من تحطيم الأرقام القياسية في كل موسم، فهو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا، تلك البطولة التي توج بلقبها 5 مرات من قبل، وهو قائد البرتغال عند التتويج بلقبها الأول في تاريخها في 2016 والهداف التاريخي للبرتغال وريال مدريد، ويملك مسيرة مظفرة بالألقاب والأرقام تضعه بدون شك بين أفضل اللاعبين الذين مروا على تاريخ كرة القدم، إلا أن تلك المسيرة لم تكن لتخرج للنور بدون ألبرت فانترو، الاسم الذي يدين له رونالدو ربما بالفضل الأكبر في كل ما وصل إليه.

كل ما سيأتي ذكره أتى على لسان رونالدو بحسب ما نقل موقع "sportskeeda". "لعبت أنا وفانترو في نفس الفريق، وفي يوم ما أتى مستكشف للمواهب وقال إن اللاعب الذي سيسجل أهدافًا أكثر سينضم إلى أكاديمية سبورتنج لشبونة، وفي تلك المباراة فزنا 3-0، وحينها سجلت أنا الهدف الأول، وسجل ألبرت الهدف الثاني من رأسية متقنة،