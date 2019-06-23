قصة الفتى النبيل الذي غير تاريخ رونالدو
٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٢ ص
كريستيانو رونالدو
لا يشبع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من تحطيم الأرقام القياسية في كل موسم، فهو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا، تلك البطولة التي توج بلقبها 5 مرات من قبل، وهو قائد البرتغال عند التتويج بلقبها الأول في تاريخها في 2016 والهداف التاريخي للبرتغال وريال مدريد، ويملك مسيرة مظفرة بالألقاب والأرقام تضعه بدون شك بين أفضل اللاعبين الذين مروا على تاريخ كرة القدم، إلا أن تلك المسيرة لم تكن لتخرج للنور بدون ألبرت فانترو، الاسم الذي يدين له رونالدو ربما بالفضل الأكبر في كل ما وصل إليه.
كل ما سيأتي ذكره أتى على لسان رونالدو بحسب ما نقل موقع "sportskeeda".
"لعبت أنا وفانترو في نفس الفريق، وفي يوم ما أتى مستكشف للمواهب وقال إن اللاعب الذي سيسجل أهدافًا أكثر سينضم إلى أكاديمية سبورتنج لشبونة، وفي تلك المباراة فزنا 3-0، وحينها سجلت أنا الهدف الأول، وسجل ألبرت الهدف الثاني من رأسية متقنة،
كل ما سيأتي ذكره أتى على لسان رونالدو بحسب ما نقل موقع "sportskeeda".
"لعبت أنا وفانترو في نفس الفريق، وفي يوم ما أتى مستكشف للمواهب وقال إن اللاعب الذي سيسجل أهدافًا أكثر سينضم إلى أكاديمية سبورتنج لشبونة، وفي تلك المباراة فزنا 3-0، وحينها سجلت أنا الهدف الأول، وسجل ألبرت الهدف الثاني من رأسية متقنة، أما الهدف الثالث فبهرنا جميعًا".
"في لقطة الهدف الثالث، انفرد ألبرت بحارس المرمى ونجح في مراوغته وكنت أركض حينها إلى جانبه، وكان كل ما أحتاج إليه هو وضع الكرة في الشباك الفارغة، ولكنه قرر تمرير الكرة إلى وسجلت الهدف وانضممت إلى الأكاديمية".
"عقب المباراة توجهت إليه وسألته لماذا؟ وكان رده، لأنك أفضل مني"، ويبدو أن ألبرت كان محقا وامتلك رؤية ساهمت في تغيير تاريخ كرة القدم وظهور واحد من أفضل اللاعبين في التاريخ.