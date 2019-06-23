انطلاق انتخابات الإعادة في «إسطنبول»

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص

انتخابات تركيا - أرشيفية

اتجه الناخبون في إسطنبول إلى صناديق الاقتراع، مرة ثانية، من أجل اختيار رئيس بلدية المدينة في سباق الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى. وفتحت المراكز الانتخابية أبوابها في تمام الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، فيما تجرى الانتخابات بموجب قرار اللجنة العليا للانتخابات الصادر في 6 مايو الماضي، والذي يقضي بإلغاء نتائج الانتخابات المحلية التي أعلنت في نهاية شهر مارس الماضي. واعتبر حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، قرار إعادة إجراء الانتخابات في أسطنبول دليلا على "الديكتاتورية" في البلاد.

وكتب نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أونورسال أديجوزال، الشهر الماضي، عبر حسابه على "تويتر"، إنه من غير القانوني الفوز على حزب العدالة والتنمية "الحزب الحاكم"، مشيرا إلى أن هذه المنظومة التي تتجاوز إرادة الشعب وتتجاهل القانون ليست ديمقراطية ولا شرعية، هذه ديكتاتورية سافرة. وأشارت نتائج فرز الأصوات في انتخابات