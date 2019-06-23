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إيرادات أفلام العيد.. «الممر» 3 أضعاف «سبع البرمبة»

تحرير:التحرير ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٣ ص
الممر
الممر
يواصل فيلم "الممر" حصده النصيب الأكبر من إيرادات أفلام عيد الفطر لليوم التاسع على التوالي، إذ حقق أمس السبت، إيرادا بلغ مليونا و528 ألفا و99 جنيها. "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، وبطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت. ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
ويستمر تراجع فيلم "كازابلانكا" للمركز الثاني، محققا مليونا و148 ألفا و549 جنيها، ويشارك فى بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم أمير كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل، وهو إخراج بيتر ميمي. وفي المركز الثالث، فيلم "سبع البرمبة" بإيراد 503 آلاف و399 جنيها، وهو من بطولة رامز جلال،
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عاطف الطيب.. صعيدي وقف ضد الحكومة بالسينما

عاطف الطيب.. الفلاح القادم إلى القاهرة من الصعيد الجوّاني ليصنع نقلة سينمائية في تاريخ الفن المصري، صاحب "البريء" و"التخشيبة" و"ضد الحكومة"، شكّلت رؤيته النقدية الجذرية لنظام الحكم والمجتمع مادته الأساسية، سينماه امتلئت حيوية وإيقاعًا وصوتًا خاصًا لا يشبه أحدًا، صوت الوطن، والألم، مخرج سينما البسطاء الذي أعادها لـتيار الواقعية بعدما سيطر عليها جيل الحداثة والاقتباس من الخارج، قيل وسيُقال عنه الكثير، لكنه يبقى أحد أهم مجددي السينما في القرن الماضي.
Josh Gad

جوش جاد يكشف حقيقة انسحابه من فيلم «The Batman»

كشف النجم العالمي جوش جاد أنه لن يقدم دور Penguin، وهو الشخصية الشريرة الحاضرة في أحدث نسخ أفلام Batman، التي تنتجها شركة DC-Comics؛ ما جعل العديد من رواد السوشيال ميديا يعربون عن استيائهم من هذا الخبر. "جاد"، على مدار الشهور الماضية، أعرب عن حبه الشديد لشخصية Penguin، وأن تجسيدها يمثل حلمًا خلال مسيرته الفنية، وعندما أعلنت الشركة انضمام النجم العالمي روبرت باتينسون ضمن فريق عمل فيلم Batman، أعلن "جاد" عن اقترابه من حلمه، وأن الشركة بدأت في التواصل معه.
هوليوود

وضع نجمة لـ«Batman» في شارع المشاهير بـ«هوليوود»

يستعد ممشى المشاهير في هوليوود، لاستقبال نجمة خاصة بشخصية القصص المصورة الشهيرة، باتمان (Batman)، حسبما نقلت تقارير أجنبية. وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها وضع نجمة لشخصية افتراضية في الممشى، حيث اعتدنا خلال السنوات الماضية أن تكون نجومه لصالح أبطال هوليوود من عاملين في مجال الغناء والإخراج والتمثيل وغيرهم، أو أن يتم إدراج اسم الفنان وتحته الشخصية التي جسدها، لكن لم تحدث من قبل لأي من الشخصيات الافتراضية الموجودة في أفلام والقصص المصورة للأبطال الخارقين أن سجلت حضورها في الممشى.
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إيرادات أفلام العيد.. «كازابلانكا» يواصل تراجعه

يواصل فيلم "الممر" حصده النصيب الأكبر من إيرادات أفلام عيد الفطر لليوم الثامن على التوالي، إذ حقق أمس الجمعة، إيرادا بلغ مليونا و261 ألفا و727 جنيها. "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، وبطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
الــممر (1)

إيرادات أفلام العيد.. «الممر» 10 أضعاف «حملة فرعون»

يواصل فيلم "الممر" حصده النصيب الأكبر من إيرادات أفلام عيد الفطر لليوم السابع على التوالي، حيث حقق أمس الخميس، إيرادا 2 مليون و14 ألفا و414 جنيها، العمل من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، وتمت الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
الــممر (2)

إيرادات أفلام العيد.. «الممر» يكتسح لليوم السادس

يواصل فيلم "الممر" حصده النصيب الأكبر من إيرادات أفلام عيد الفطر لليوم السادس على التوالي، حيث حقق أمس الأربعاء مليونا و605 آلاف و419 جنيها، العمل من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، وتمت الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
فيلم-الممر

إيرادات أفلام العيد.. «الممر» يواصل تقدمه

يواصل فيلم "الممر" حصده النصيب الأكبر من إيرادات أفلام عيد الفطر لليوم الخامس على التوالي، حيث حقق أمس الثلاثاء مليونا و642 ألف جنيها، العمل من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، وتمت الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
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