دراسة: يوجد ارتباط كبير بين العيوب الخلقية والسرطان

على الرغم من أن العيوب الخلقية تزيد بشكل كبير من مخاطر إصابة الطفل بالسرطان، فهذا لا يعني أن هؤلاء الأطفال معرضون بشكل فردي لخطر كبير، فما زال احتمال الإصابة ضئيلًا

تحرير:إسراء سليمان ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

التشوهات الخلقية

تحاول جميع الدول توفير بيئة صالحة للمرأة الحامل من أجل ميلاد أطفال خالين تمامًا من العيوب الخلقية، على سبيل المثال يضع الأطباء روشتة في أول بنودها أن تبتعد المرأة عن التلوث، وتحرص على تناول الخضراوات والفواكه الطازجة، إضافة إلى الابتعاد عن الأماكن التي يوجد فيها مدخنون، وقد اقترحت بعض الأبحاث الجديدة أن الأطفال الذين يولدون بعيوب خلقية هم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان بنسبة تتراوح بين مرتين و12 مرة، من المؤكد أن هذا الموضوع يحتاج إلى كثير من البحث، للحفاظ على أطفالنا، وذلك نقلًا عن "dailymail".

تعرف العلماء منذ فترة طويلة على الرابط بين العيوب الخلقية فيما يتعلق بالمواد الوراثية في الكروموسومات وأمراض السرطان لدى الأطفال، ولكن العلاقة بين العيوب الخلقية الأخرى والسرطان ليست واضحة بشكل كبير، فمن خلال دراسة جديدة وُجد أن 10 ملايين من المواليد، أجرتها كلية بايلور للطب، كشفت رابطا لا يمكن إنكاره