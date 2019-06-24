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دراسة: يوجد ارتباط كبير بين العيوب الخلقية والسرطان

على الرغم من أن العيوب الخلقية تزيد بشكل كبير من مخاطر إصابة الطفل بالسرطان، فهذا لا يعني أن هؤلاء الأطفال معرضون بشكل فردي لخطر كبير، فما زال احتمال الإصابة ضئيلًا
تحرير:إسراء سليمان ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
التشوهات الخلقية
التشوهات الخلقية
تحاول جميع الدول توفير بيئة صالحة للمرأة الحامل من أجل ميلاد أطفال خالين تمامًا من العيوب الخلقية، على سبيل المثال يضع الأطباء روشتة في أول بنودها أن تبتعد المرأة عن التلوث، وتحرص على تناول الخضراوات والفواكه الطازجة، إضافة إلى الابتعاد عن الأماكن التي يوجد فيها مدخنون، وقد اقترحت بعض الأبحاث الجديدة أن الأطفال الذين يولدون بعيوب خلقية هم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان بنسبة تتراوح بين مرتين و12 مرة، من المؤكد أن هذا الموضوع يحتاج إلى كثير من البحث، للحفاظ على أطفالنا، وذلك نقلًا عن "dailymail".
تعرف العلماء منذ فترة طويلة على الرابط بين العيوب الخلقية فيما يتعلق بالمواد الوراثية في الكروموسومات وأمراض السرطان لدى الأطفال، ولكن العلاقة بين العيوب الخلقية الأخرى والسرطان ليست واضحة بشكل كبير، فمن خلال دراسة جديدة وُجد أن 10 ملايين من المواليد، أجرتها كلية بايلور للطب، كشفت رابطا لا يمكن إنكاره
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مزيلات-العرق-وسرطان-الثدي

الروزماري والطماطم.. استمتعي بالصيف بدون رائحة العرق

رائحة العرق من أكثر الأمور المزعجة التي تسبب لكل منا مواقف محرجة، خاصة في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة التي تسبب انتشار البكتيريا وظهور رائحة العرق، يزداد الأمر سوءا إذا كنتِ ممن يقضين وقتا طويلا خارج المنزل وبنفس الملابس، الأمر يحتاج إلى استخدام بعض الوصفات الطبيعية للتخلص من رائحة العرق خاصة أن مزيلات العرق تحتوي على مواد كيميائية تضر بالجلد ولا تؤدي الغرض المطلوب لساعات طويلة، في السطور التالية نساعدك في الاستمتاع بالصيف ومعرفة وصفات طبيعية من مطبخك تساعد في التخلص من رائحة العرق.
سيلان-الأنف-والصداع

الحمل والحساسية.. أسباب الصداع المرافق لسيلان الأنف

كل من سيلان الأنف والصداع من الأعراض الشائعة الناتجة عن بعض الأمراض أو المشكلات الصحية مثل نزلات البرد أو التهاب الجيوب الأنفية والحساسية والعدوى الناتجة من تلوث الهواء، أو عدوى بكتيرية في الجهاز التنفسي كما إن كثير من السوائل الموجودة في الفم أو المخاط الغليظ قد يتسبب في حدوث ضغط على الجيوب الأنفية، وذلك يحفز آلام الصداع، وفي بعض الأحيان قد يكون الصداع وسيلان الأنف غير مرتبطان على الإطلاق، ولكن يمكن أن يحدثا في نفس الوقت، وذلك نقلًا عن "healthline".
مرض-السكرى

اكتشاف بروتين يمنع الإصابة بمرض السكري

يعد مرض السكري من النوع الثاني، مرضا يتم خلاله تدمير وإتلاف خلايا بيتا في البنكرياس لأسباب أغلبها وراثي، مدعومة بعوامل خارجية، هذه العملية بطيئة جدا وتستمر عشرات السنين. لكن يظل احتمال إصابة شخص يتمتع بوزن مناسب وبصحة جيدة بمرض السكري ضئيلا، حتى وإن كان لديه هبوط في إفراز الأنسولين. أما احتمالية إصابة شخص سمين لا يمارس نشاطا بدنيا ولا أي رياضة، بمرض السكري فهو احتمال كبير، نظرا لكونه أكثر عرضة للإصابة بـ"مقاومة الأنسولين"، وبالتالي السكري من النوع الثاني.
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