دراسة: يوجد ارتباط كبير بين العيوب الخلقية والسرطان

على الرغم من أن العيوب الخلقية تزيد بشكل كبير من مخاطر إصابة الطفل بالسرطان، فهذا لا يعني أن هؤلاء الأطفال معرضون بشكل فردي لخطر كبير، فما زال احتمال الإصابة ضئيلًا
تحاول جميع الدول توفير بيئة صالحة للمرأة الحامل من أجل ميلاد أطفال خالين تمامًا من العيوب الخلقية، على سبيل المثال يضع الأطباء روشتة في أول بنودها أن تبتعد المرأة عن التلوث، وتحرص على تناول الخضراوات والفواكه الطازجة، إضافة إلى الابتعاد عن الأماكن التي يوجد فيها مدخنون، وقد اقترحت بعض الأبحاث الجديدة أن الأطفال الذين يولدون بعيوب خلقية هم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان بنسبة تتراوح بين مرتين و12 مرة، من المؤكد أن هذا الموضوع يحتاج إلى كثير من البحث، للحفاظ على أطفالنا، وذلك نقلًا عن "dailymail".
تعرف العلماء منذ فترة طويلة على الرابط بين العيوب الخلقية فيما يتعلق بالمواد الوراثية في الكروموسومات وأمراض السرطان لدى الأطفال، ولكن العلاقة بين العيوب الخلقية الأخرى والسرطان ليست واضحة بشكل كبير، فمن خلال دراسة جديدة وُجد أن 10 ملايين من المواليد، أجرتها كلية بايلور للطب، كشفت رابطا لا يمكن إنكاره
تعرف العلماء منذ فترة طويلة على الرابط بين العيوب الخلقية فيما يتعلق بالمواد الوراثية في الكروموسومات وأمراض السرطان لدى الأطفال، ولكن العلاقة بين العيوب الخلقية الأخرى والسرطان ليست واضحة بشكل كبير، فمن خلال دراسة جديدة وُجد أن 10 ملايين من المواليد، أجرتها كلية بايلور للطب، كشفت رابطا لا يمكن إنكاره تقريبا، وهو أن الأطفال الذين يعانون من عيوب خلقية غير كروموسومية معرضون للإصابة بالسرطان في عمر الثامنة عشرة.
ففي كل أربع دقائق أو نصف دقيقة، يولد طفل يعاني من عيب خلقي واحد على الأقل حول العالم، فالعيب الخلقي هو مجموعة واسعة من المصطلحات التي تتعلق بالتشوهات، فهي تشمل على كل جزء مختلف في هيكل الطفل، وقد يكون أي شيء بداية من تشوه في إصبع القدم إلى تغيرات واسعة في المخ، وهذه التشوهات يكون لها سبب محدد، فنحو ما يقرب من 70% من العيوب الخلقية، لا يجد لها الآباء تفسيرا واضحا من الأطباء، مما يشعرهم بالحيرة والارتباك.
كما أن الأطفال الذين يعانون من العيوب الخلقية هم في الواقع في خطر كبير فيما يتعلق بالإصابة بالسرطان، وذلك وفقًا لدراسة جديدة، وللتأكد بشكل واضح قام الباحثون بتحليل بيانات لأكثر من 10 ملايين من المواليد، وكان من بينهم 2.123 يعانون من عيوب خلقية، ولكن ليس نتيجة تشوهات في الكروموسومات، وبالتالي فإن جزءا صغيرا من الأطفال الذين يولدون دون تشوهات كروموسومية من المحتمل أن يصابوا بالسرطان قبل إتمام عامهم الثامن عشر، وذلك بنسبة 2.5 مرة.
وجدت هذه الدراسة أن مثل هذه التشوهات لا تعرض الأطفال للخطورة مقارنة بما تسببه التشوهات الكروموسومية، حيث إن الأطفال الذي يولدون بهذه التشوهات يتعرضون لخطر الإصابة بالسرطان بنسبة 11.6 مرة، ولكنهم يحدثون فرقا مميزا بناء على نوع وعدد التوشهات الخلقية، كما أن أنواع السرطان التي من المحتمل أن تصيب الأطفال تتنوع أيضًا.
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فمتلازمة داون هي أحد التشوهات الكروموسومية، ترتبط بشكل كبير بزيادة خطورة الإصابة بنوع معين من سرطان الدم بمعدل كبير يصل إلى 20 ضعفًا، يعتقد العلماء أن معظم السرطانات التي تصيب الأطفال بالفعل تبدأ في التطور والنمو منذ أن كان الطفل في الرحم، ولهذا السبب يعتقدون أيضًا أن السرطانات والعيوب الخلقية ربما تتشارك بعض الجينات في أثناء نمو الجنين.
يقول الطبيب فيليب لوبو، عالم الأورام للأطفال في بايلور والمؤلف المشارك للدراسة، إن الدراسة الجديدة دعمت هذه الفكرة، وأضاف قائلًا: "لقد أصيبت بنوع من أنواع السرطان التي نراها بسبب عيوب غير كروموسومية: ورم الخلايا البدائية العصبية وورم الكبد"، كما أنه توجد ملحوظة هامة أن هذه الخلايا لها أصول جينية، فليس من المدهش أن نرى الأورام في الخلايا الجنينية ترتبط بعيوب خلقية غير كروموسومية.
فلا يهم أي عضو في جسم الطفل تأثر بالعيوب الخلقية غير الكروموسومية، فقد كانت مخاطر السرطان موحدة إلى حد ما، بالرغم من أن الذين يعانون من تشوهات السمع كان لديهم معدلات عالية من ورم الخلايا البدائية العصبية، وعلى الجانب الآخر فإن سرطان العظام أو الأورام العضلية الخبيثة غير مرتبطة بالعيوب الخلقية.
فبالرغم من أن العيوب الخلقية تزيد بشكل كبير من مخاطر إصابة الطفل بالسرطان، فإن هذا لا يعني أن هؤلاء الأطفال معرضون بشكل فردي لخطر كبير، إضافة إلى أننا يمكن أن نرى خطرًا كبيرًا على الأطفال في هذه الدراسة، ولكن احتمال إصابتهم بالسرطان لا يزال ضئيلًا للغاية.
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