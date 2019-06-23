إثيوبيا.. رئيس الأركان قُتل في منزله بـ«رصاص الحارس»

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م

رئيس وزراء إثيوبيا - أرشيفية

نقلت قناة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل منذ قليل، عن رئاسة الوزراء الإثيوبية، إن "رئيس أركان الجيش الإثيوبي سيرى ميكونين، قُتل في منزله بعد أن أطلق عليه حارسه النار". ونقلت صحيفة "إثيوبيا أوبزرفر"، عن رئيس الوزراء أبي أحمد، إنه تم دفع أموال لأفراد حرس رئيس الأركان من قبل أشخاص مأجورين؛ لتنفيذ الهجوم. وأعلن رئيس وزراء إثيوبيا إلقاء القبض على منفذي الهجوم على رئيس أركان الجيش الإثيوبي ، ورئيس إقليم أمهرة أمباتشيو ميكونين، والذى أسفر عن مقتلهما بالإضافة إلى شخصين آخرين خلال محاولة انقلاب فاشلة في إقليم أمهرة.

وقال "أحمد"، إن قوات الأمن فرضت سيطرتها الكاملة على ولاية أمهرة، في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة. كان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أعلن في خطاب تلفزيوني بعد منتصف الليلة الماضية- تعرض رئيس الأركان لهجوم في الوقت الذي أُحبطت فيه محاولة انقلاب على الحكومة في إقليم أمهرة. واتهم "أحمد" جهات مأجورة بتنفيذ