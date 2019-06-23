سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

إثيوبيا.. رئيس الأركان قُتل في منزله بـ«رصاص الحارس»

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م
رئيس وزراء إثيوبيا - أرشيفية
رئيس وزراء إثيوبيا - أرشيفية
نقلت قناة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل منذ قليل، عن رئاسة الوزراء الإثيوبية، إن "رئيس أركان الجيش الإثيوبي سيرى ميكونين، قُتل في منزله بعد أن أطلق عليه حارسه النار". ونقلت صحيفة "إثيوبيا أوبزرفر"، عن رئيس الوزراء أبي أحمد، إنه تم دفع أموال لأفراد حرس رئيس الأركان من قبل أشخاص مأجورين؛ لتنفيذ الهجوم. وأعلن رئيس وزراء إثيوبيا إلقاء القبض على منفذي الهجوم على رئيس أركان الجيش الإثيوبي ، ورئيس إقليم أمهرة أمباتشيو ميكونين، والذى أسفر عن مقتلهما بالإضافة إلى شخصين آخرين خلال محاولة انقلاب فاشلة في إقليم أمهرة.
وقال "أحمد"، إن قوات الأمن فرضت سيطرتها الكاملة على ولاية أمهرة، في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة. كان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أعلن في خطاب تلفزيوني بعد منتصف الليلة الماضية- تعرض رئيس الأركان لهجوم في الوقت الذي أُحبطت فيه محاولة انقلاب على الحكومة في إقليم أمهرة. واتهم "أحمد" جهات مأجورة بتنفيذ
اقرأ المزيد
ابى-احمد-على-النائب العام-الإثيوبي (5)

رئيس وزراء إثيوبيا: اعتقال منفذي «انقلاب أمهرة»

أعلن رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، إلقاء القبض على منفذي الهجوم على رئيس أركان الجيش الإثيوبي سيرى ميكونين، ورئيس إقليم أمهرة أمباتشيو ميكونين، والذى أسفر عن مقتلهما بالإضافة إلى شخصين آخرين خلال محاولة انقلاب فاشلة في إقليم أمهرة شمالي البلاد. ونقلت صحيفة "إثيوبيا أوبزرفر"، المستقلة- على موقعها الإلكتروني-عن رئيس الوزراء الاثيوبى قوله إنه تم دفع أموال لأفراد حرس رئيس الأركان من قبل أشخاص مأجورين؛ لتنفيذ الهجوم.
محاولة-انقلاب-فى-اثيوبيا (3)

انقلاب في إثيوبيا.. ماذا يحدث في منبع النيل الأزرق؟

في الوقت الذي كان يبحث فيه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عن حل للأزمة التي يشهدها جاره السودان، كانت تتحرك أذرع خفية في البلد الإفريقي، لتقويض حالة الاستقرار التي شهدتها البلاد مؤخرا بعد وصول أحمد للسلطة، العام الماضي، إذ وقعت محاولة انقلاب في ولاية أمهرة، الواقعة على الحدود الشمالية للبلاد، مساء أمس السبت، في محاولة للسيطرة على الحكم في الولاية التي تعد أحد الأقسام العرقية التسعة في إثيوبيا، وتعد وطن الشعب الأمهري. الأنباء الآتية من إثيوبيا لم تكن واضحة بما يكفي، وذلك لانقطاع خدمة الإنترنت عن جميع أنحاء البلاد، فماذا حدث هناك؟
انتخابات-تركيا

انطلاق انتخابات الإعادة في «إسطنبول»

اتجه الناخبون في إسطنبول إلى صناديق الاقتراع، مرة ثانية، من أجل اختيار رئيس بلدية المدينة في سباق الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى. وفتحت المراكز الانتخابية أبوابها في تمام الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، فيما تجرى الانتخابات بموجب قرار اللجنة العليا للانتخابات الصادر في 6 مايو الماضي، والذي يقضي بإلغاء نتائج الانتخابات المحلية التي أعلنت في نهاية شهر مارس الماضي. واعتبر حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، قرار إعادة إجراء الانتخابات في أسطنبول دليلا على "الديكتاتورية" في البلاد.
محاولة-انقلاب-فى-اثيوبيا (5)

إثيوبيا.. مقتل رئيس الأركان وحاكم ولاية أمهرة

أعلنت الحكومة الإثيوبية، صباح اليوم الأحد، مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي سعري مكنن، وحاكم ولاية أمهرة ونائبه إثر تعرضهم لإطلاق نار، وذلك بعد ساعات من محاولة انقلاب فاشلة ضد حكومة إقليم أمهرة. وذكرت قناة العربية في نبأ عاجل عبر حسابها على "تويتر"، منذ قليل، نقلا عن التليفزيون الإثيوبي، أن "جنرالا في الجيش الإثيوبي يقف وراء الانقلاب في أمهرة". يذكر أن إقليم أمهرة هو ضمن الأقاليم الإثيوبية التسعة ويتمتع بحكم شبه ذاتي ضمن النظام الفيدرالي المتبع في إثيوبيا.
اقرأ المزيد من الأخبار
محاولة-انقلاب-فى-اثيوبيا (3)

انقلاب في إثيوبيا.. ماذا يحدث في منبع النيل الأزرق؟

في الوقت الذي كان يبحث فيه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عن حل للأزمة التي يشهدها جاره السودان، كانت تتحرك أذرع خفية في البلد الإفريقي، لتقويض حالة الاستقرار التي شهدتها البلاد مؤخرا بعد وصول أحمد للسلطة، العام الماضي، إذ وقعت محاولة انقلاب في ولاية أمهرة، الواقعة على الحدود الشمالية للبلاد، مساء أمس السبت، في محاولة للسيطرة على الحكم في الولاية التي تعد أحد الأقسام العرقية التسعة في إثيوبيا، وتعد وطن الشعب الأمهري. الأنباء الآتية من إثيوبيا لم تكن واضحة بما يكفي، وذلك لانقطاع خدمة الإنترنت عن جميع أنحاء البلاد، فماذا حدث هناك؟
صحف-سعودية1

صحف سعودية: الخيار العسكري قائم بين واشنطن وطهران

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، بالعديد من القضايا والموضوعات المتنوعة وتصدر تطورات الأزمة بين واشنطن وطهران عناوين الصحف، كما تناولت الأوضاع في اليمن وتنوعت العناوين بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. تحت عنوان "ترامب يبقي الخيار العسكري مطروحا"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه رسالة مزدوجة لإيران أمس، متوعداً من جهة بتشديد العقوبات عليها والإبقاء على الخيار العسكري معها، ومن جهة أخرى بأن يكون "أفضل أصدقائها" إذا تخلت عن برنامجها النووي.
محاولة-انقلاب-فى-اثيوبيا (5)

إثيوبيا.. مقتل رئيس الأركان وحاكم ولاية أمهرة

أعلنت الحكومة الإثيوبية، صباح اليوم الأحد، مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي سعري مكنن، وحاكم ولاية أمهرة ونائبه إثر تعرضهم لإطلاق نار، وذلك بعد ساعات من محاولة انقلاب فاشلة ضد حكومة إقليم أمهرة. وذكرت قناة العربية في نبأ عاجل عبر حسابها على "تويتر"، منذ قليل، نقلا عن التليفزيون الإثيوبي، أن "جنرالا في الجيش الإثيوبي يقف وراء الانقلاب في أمهرة". يذكر أن إقليم أمهرة هو ضمن الأقاليم الإثيوبية التسعة ويتمتع بحكم شبه ذاتي ضمن النظام الفيدرالي المتبع في إثيوبيا.
ابى-احمد-على-النائب العام-الإثيوبي (5)

تلفزيون إثيوبيا: جنرال بالجيش وراء الانقلاب في أمهرة

ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل عبر حسابها على "تويتر"، منذ قليل، نقلا عن التلفزيون الإثيوبي، أن "جنرالا في الجيش الإثيوبي يقف وراء الانقلاب في أمهرة". وأعلن أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا أن رئيس أركان الجيش الجنرال سياري ميكونين أصيب بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار، ولم يعط أي تفاصيل إضافية حول الوضع الصحي لرئيس الأركان، وذلك بعد الإعلان عن إفشال محاولة للانقلاب وقعت السبت للإطاحة بزعيم إحدى ولايات البلاد التسع.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org