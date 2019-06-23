حريق يلتهم 3 منازل بسوهاج ولا خسائر في الأرواح

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م

حريق - أرشيفية

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج، اليوم الأحد، فى السيطرة على حريق كبير نشب فى منزل من طابق واحد ومسقوف بالبوص وأجزاع النخيل، وارتفعت ألسنة اللهب لتنال من ثلاثة منازل بمركز دار السلام جنوبى المحافظة، ولم تنتج عن الحريق أى خسائر أو إصابات فى الأرواح البشرية، وطبقًا للتحريات وشهادة أصحاب المنازل المتضررة، فقد تبين أن الحريق سببه حدوث ماس كهربائى في المنزل الأول دون وجود أى شبهة جنائية، فيما تم إخطار النيابة العام لمباشرة التحقيقات فى أسباب الواقعة.

البداية عندما تلقى اللواء هشام الشافعى مدير أمن محافظة سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة دار السلام يفيد بنشوب حريق طال ثلاثة منال فى دائرة المركز، وبالتحريات تبين نشوب الحريق بمنزل من طابق واحد ملك خالد محمد على، 50 سنة، عامل، قبل أن تطال ألسنة اللهب منزلين مجاورين ملكًا لنادية.م، 64 سنة، ربة منزل، ووردة.ح،