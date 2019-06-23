رامي جمال لميريام فارس: لي فلوس عندك يا تقيلة

تحرير:التحرير ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م

رامي جمال

هاجم الفنان والملحن رامي جمال، المطربة اللبنانية ميريام فارس، بسبب تصريح لها تكشف خلاله عن سر عدم إحيائها حفلات غنائية في مصر منذ فترة طويلة، إذ قالت في مؤتمر عُقد لها على هامش مهرجان موازين بالمغرب، إنها كانت تحيي حفلات كثيرة في مصر قبل الثورة ثم توقفت في فترة التوتر الأمني وعندما عادت الحفلات كان وضعها قد تغير. وفي ردها على سؤال عن سبب عدم إقامتها أي حفلات فنية في مصر، قالت الفنانة ميريام فارس: "الصراحة صرت تقيلة على مصر، صرت أكبر وأجري أعلى ومتطلباتي أكتر بصراحة صلت تقيلة على مصر ومش عاوزاكوا تزعلوا من صراحتي".

وحرص رامي جمال على الرد على ميريام فارس، وكتب عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الفنانة اللي بتقول إنها بقت تقيلة على مصر ليّ عندها فلوس بقالها سنة والله، ادفعيهم الأول يا تقيلة". واحتل اسم "ميريام فارس" مركزا متقدما في قائمة التريند الخاصة بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وحرص المدونون على