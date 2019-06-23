فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

رامي جمال لميريام فارس: لي فلوس عندك يا تقيلة

تحرير:التحرير ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م
رامي جمال
رامي جمال
هاجم الفنان والملحن رامي جمال، المطربة اللبنانية ميريام فارس، بسبب تصريح لها تكشف خلاله عن سر عدم إحيائها حفلات غنائية في مصر منذ فترة طويلة، إذ قالت في مؤتمر عُقد لها على هامش مهرجان موازين بالمغرب، إنها كانت تحيي حفلات كثيرة في مصر قبل الثورة ثم توقفت في فترة التوتر الأمني وعندما عادت الحفلات كان وضعها قد تغير. وفي ردها على سؤال عن سبب عدم إقامتها أي حفلات فنية في مصر، قالت الفنانة ميريام فارس: "الصراحة صرت تقيلة على مصر، صرت أكبر وأجري أعلى ومتطلباتي أكتر بصراحة صلت تقيلة على مصر ومش عاوزاكوا تزعلوا من صراحتي".
وحرص رامي جمال على الرد على ميريام فارس، وكتب عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الفنانة اللي بتقول إنها بقت تقيلة على مصر ليّ عندها فلوس بقالها سنة والله، ادفعيهم الأول يا تقيلة". واحتل اسم "ميريام فارس" مركزا متقدما في قائمة التريند الخاصة بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وحرص المدونون على
اقرأ المزيد
وليد-منصور

وليد منصور لميريام: أجرك يدوب ثمن سماعات حفلة للهضبة

هاجم المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور، اليوم الأحد، المطربة اللبنانية ميريام فارس، بسبب تصريح لها تكشف خلاله سر عدم إحيائها حفلات غنائية في مصر منذ فترة طويلة، إذ قالت في مؤتمر عُقد لها على هامش مهرجان موازين بالمغرب، إنها كانت تحيي حفلات كثيرة في مصر قبل الثورة ثم توقفت في فترة التوتر الأمني، وعندما عادت الحفلات كان وضعها قد تغير، مضيفة: "الصراحة صرت تقيلة على مصر، صرت أكبر وأجري أعلى ومتطلباتي أكتر بصراحة صرت تقيلة على مصر ومش عاوزاكوا تزعلوا من صراحتي".
ميريام-فارس

هجوم على ميريام فارس بعد كشفها سر غيابها عن مصر

جدل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريح الفنانة اللبنانية ميريام فارس بسبب عدم إحيائها حفلات غنائية في مصر منذ فترة طويلة، إذ قالت خلال مؤتمر عقد لها على هامش مهرجان موازين بالمغرب، إنها كانت تحيي حفلات كثيرة في مصر قبل الثورة ثم توقفت في فترة التوتر الأمني وعندما عادت الحفلات كان وضعها قد تغير. وفي ردها على سؤال عن سبب عدم إقامتها أي حفلات فنية في مصر، قالت الفنانة ميريام فارس: "الصراحة صرت تقيلة على مصر، صرت أكبر وأجري أعلى ومتطلباتي أكتر بصراحة صلت تقيلة على مصر ومش عاوزاكوا تزعلوا من صراحتي".
محمد-رمضان (6)

شاهد..محمد رمضان يطرح «أفريقيا» احتفالا بـ«كان 2019»

أعلن الفنان محمد رمضان، اليوم السبت، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، طرحه أغنية "أفريقيا"، على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب. وكتب "رمضان": "الساعة السادسة بتوقيت مصر (لايف) أغنية أفريقيا كاملة، على قناتي الرسمية على يوتيوب، أهلا بكل إخواتنا في أم الدنيا مصر.. ثقة في الله نجاح". ويأتي ذلك بعد يوم واحد من انطلاق مباريات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، وقد انتهت المباراة الافتتاحية التي جمعت بين المنتخب الوطني ونظيره الزيمبابوي، بفوز الفراعنة.
اقرأ المزيد من الأخبار
وليد-منصور

وليد منصور لميريام: أجرك يدوب ثمن سماعات حفلة للهضبة

هاجم المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور، اليوم الأحد، المطربة اللبنانية ميريام فارس، بسبب تصريح لها تكشف خلاله سر عدم إحيائها حفلات غنائية في مصر منذ فترة طويلة، إذ قالت في مؤتمر عُقد لها على هامش مهرجان موازين بالمغرب، إنها كانت تحيي حفلات كثيرة في مصر قبل الثورة ثم توقفت في فترة التوتر الأمني، وعندما عادت الحفلات كان وضعها قد تغير، مضيفة: "الصراحة صرت تقيلة على مصر، صرت أكبر وأجري أعلى ومتطلباتي أكتر بصراحة صرت تقيلة على مصر ومش عاوزاكوا تزعلوا من صراحتي".
ميريام-فارس

هجوم على ميريام فارس بعد كشفها سر غيابها عن مصر

جدل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريح الفنانة اللبنانية ميريام فارس بسبب عدم إحيائها حفلات غنائية في مصر منذ فترة طويلة، إذ قالت خلال مؤتمر عقد لها على هامش مهرجان موازين بالمغرب، إنها كانت تحيي حفلات كثيرة في مصر قبل الثورة ثم توقفت في فترة التوتر الأمني وعندما عادت الحفلات كان وضعها قد تغير. وفي ردها على سؤال عن سبب عدم إقامتها أي حفلات فنية في مصر، قالت الفنانة ميريام فارس: "الصراحة صرت تقيلة على مصر، صرت أكبر وأجري أعلى ومتطلباتي أكتر بصراحة صلت تقيلة على مصر ومش عاوزاكوا تزعلوا من صراحتي".
هاني-شاكر

هاني شاكر يحيي ذكرى وفاة ابنته بهذه الطريقة

حرص الفنان هاني شاكر على إحياء ذكرى وفاة ابنته التى رحلت عن عالمنا منذ 8 سنوات بسبب إصابتها بمرض السرطان، ونشر صورة معها عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وكتب: "اليوم الذكرى الثامنة لوفاة دينا هاني شاكر.. اللَّهُمَّ اغفر لها وارحمها وعافِها واعفُ عنها وأكرم نزُلَها ووسِّعْ مُدخَلَها.. اللهُم إنها صبرت على البلاء فلم تجزع فامنحها درجة الصّابرين الذين يوفّون أجورهم بغير حساب"، وقام عدد من الفنانين والإعلاميين بمواساته منهم الإعلامية بوسي شلبي.
أمير-كرارة (2)

أمير كرارة في الاستاد.. يردد النشيد الوطني (فيديو)

حرص الفنان أمير كرارة على الحضور في أولى مباريات المجموعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية، والتي حسمها منتخب مصر لصالحه بهدف مقابل لا شيء أمام منتخب زيمبابوي، ونشر فيديو له من استاد القاهرة الدولي عبر حسابه على «إنستجرام»، وهو يرتدي "تيشيرت" المنتخب، والحضور حوله في المدرجات، ويردد معهم النشيد الوطني، وظهر معه في الفيديو مدرب اللياقة علي مظهر، وعلق "كرارة" على الفيديو قائلا: "تحيا مصر"، ولم يكن هو الفنان الوحيد الذي حرص على الحضور فى الاستاد لتشجيع المنتخب.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org