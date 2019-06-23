ملك دوري أبطال أوروبا يحتفل بميلاده الـ47

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م

زين الدين زيدان

يحتفل أسطورة كرة القدم الفرنسية ومدرب ريال مدريد الحالي زين الدين زيدان بعيد ميلاده الـ47، حيث ولد يوم 23 يونيو من عام 1972، ويعد من بين أعظم من لعب كرة القدم في التاريخ بفضل مهارته العالية في مركز صناعة اللعب، وبدأ زيزو مسيرته رفقة كان، ومنه انتقل إلى بوردو قبل أن ينضم إلى يوفنتوس ويبدأ مسيرته الحقيقية، حيث توج مع اليوفي بلقبين في دوري أبطال أوروبا، قبل أن ينضم إلى ريال مدريد في عام 2001 في صفقة قياسية في ذلك التوقيت مقابل 77,5 مليون يورو، ويقود الريال للتتويج التاريخي بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 2002.

وسجل زيدان في نهائي دوري الأبطال عام 2002 في شباك باير ليفركوزن واحدا من أفضل أهداف المسابقة عبر تاريخها، وخاض زيزو 108 مباريات دولية مع فرنسا وتوج بلقب كأس العالم عام 1998 ويورو 2000، ووصل إلى نهائي مونديال 2006، الذي شهد ختام مسيرته بنطحته الشهيرة للمدافع الإيطالي ماركو ماتيراتزي. وحصل زيدان على