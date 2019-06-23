رفض دعوى وقف بث قناة «LTC» واستمرار غلقها

تحرير:يونس محمد ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م

أرشيفية

عدم قبول الدعوى المقامة من سميرة الدغيدي، رئيسة مجلس إدارة قناة "Ltc"، والمطالبة بوقف القرار الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث القناة، لزوال شرط المصلحة، كان قرار الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد. سبق أن أصدر المجلس الأعلى للإعلام بيانا يفيد قيام قناة "LTC" الفضائية بخروقات تسيء للإعلام وتستغل الحريات الممنوحة للإعلاميين في ارتكاب جرائم إعلامية بشكل سافر، وتمثل إهانة لمهنة الإعلام واستخفافا بالقوانين والدستور، وإهانة للمشاهدين لمخالفتها المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

كما سبق وأحال المجلس مقدمي ومعدي برنامجي "صح النوم، وكلام في الكورة" وكذلك مدير القناة، للتحقيق، نظرًا لما ورد منهم من تجاوزات ومخالفات في هذه البرامج. وفي وقت سابق أصدر المجلس قرارًا بوقف برنامج "المشاغبة" لمدة أسبوعين بسبب تجاوز مهني، وتحويل مقدمة البرنامج إلى نقابة الإعلاميين للتحقيق في الواقعة. يشار