رياضة

مدرب تونس عن مواجهة أنجولا: ليس لدينا سقف للطموح

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م
آلان جيريس
آلان جيريس
أكد الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس، جاهزية فريقه لخوض مواجهة أنجولا، المقرر لها في تمام الساعة السابعة مساء غد الإثنين، في أولى مباريات المجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أنجولا، صباح اليوم الأحد، بقاعة المؤتمرات باستاد السويس: «علينا الانطلاق بصورة جيدة ولا توجد مشكلات لدينا وقمنا بتحذير اللاعبين بعد مباراة بوروندي وننتظر المباراة بشغف ولكن في هدوء. ليس لدينا سقف محدد للطموح في البطولة».
وقلل آلان جيريس من صعوبة خوض اللاعبين مباريات كأس إفريقيا، بسبب حرارة الطقس، موضحا أن درجة الحرارة في مصر أقل من نظيراتها في دول إفريقية أخرى، مؤكدًا: «درجات الحرارة في أثناء مباريات كان، حتى في شهر يناير، ترتفع جدا، ولكن إقامة المباريات في السابعة مساءً هي أمر جيد حتى يكون الجو مناسبا، ومن غير
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كأس-العالم (2)

دول الآسيان ترغب في استضافة مونديال 2034

أعلنت دول جنوب شرق آسيا عزمها الترشح من أجل استضافة نهائيات كأس العالم في عام 2034، وذلك بعد أن أشار برايوت تشان أوتشا، رئيس الوزراء في تايلاند، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا، إلى أن القادة في دول الآسيان تدعم بشدة فكرة التقدم بملف مشترك لتنظيم البطولة، مطالبًا شعوب الآسيان بدعم اتحادات كرة القدم من أجل تحقيق ذلك الحلم، خاصة أنه لم يسبق أن استضافت أي من الدول العشر الأعضاء في الآسيان كأس العالم من قبل، وفي حال تحقق ذلك الحلم ستكون تلك المرة الثالثة التي تستضيف فيها آسيا المونديال.
عمرو وردة (2)

أول تعليق من المنتخب على واقعة تحرش عمرو وردة

تحدث إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، عن الواقعة التي انتشرت عبر السوشيال ميديا، خلال الساعات الماضية، بشأن ما أثير داخل معسكر الفراعنة، بنشر موديل على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» وتدعى «ميرهان»، بعض المحادثات، التي تتهم فيها عمرو وردة بالتحرش بها، كما نشرت «ميرهان» فيديو بخاصية «ستوري» عبر حسابها على «إنستجرام» وقالت خلاله: «استنوا عليّ شوية النهارده بس أفضى وأنزلكم حاجة هتسليكم جدا وهتحزنكم وتقرفكم برضو جدا بس ده الواقع اللي لازم نفهمه».
نيمار (4)

برسالة واتس آب.. نيمار يؤكد عودته إلى برشلونة

أخبر النجم البرازيلي لفريق باريس سان جيرمان، نيمار، زملاءه السابقين في برشلونة بأنه على ثقة تامة بعودته من جديد إلى صفوف الفريق الكتالوني هذا الصيف، وذلك حسب تقارير إسبانية، وانضم نيمار من البرسا للفريق الفرنسي في عام 2017 في صفقة قياسية هي الأغلى في تاريخ كرة القدم مقابل 222 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين سجل اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، 51 هدفًا في 58 مباراة خاضها مع بطل فرنسا، إلا أن النجم البرازيلي يشعر بالإحباط من غياب المنافسة في الدوري الفرنسي واللعب تحت أنظار أقل من 20 ألف متفرج.
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نيجيريا

إبداع سابق لغينيا في الإسكندرية وذكرى سيئة لنيجيريا

تنطلق اليوم السبت مباريات المجموعة الثانية في النسخة رقم 32 لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، التي تضم منتخبات نيجيريا وبوروندي وغينيا ومدغشقر، تلك المجموعة التي تقام مبارياتها في مدينة الإسكندرية وهي المدينة التي يملك فيها بعض منتخبات تلك المجموعة ذكريات جيدة وأخرى سيئة معها في منافسات الكان السابقة، التي استضافتها مصر وتحديدًا نسخ 2006 و1986 و1974، بعيدًا عن منتخبي بوروندي ومدغشقر، اللذين يشاركان للمرة الأولى في تاريخهما بكأس الأمم الإفريقية.
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مدغشقر تستهل مشاركتها الأولى في الكان بمواجهة غينيا

تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، وذلك عندما تواجه غينيا نظيرتها مدغشقر في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب الإسكندرية، وتشارك مدغشقر في الكان للمرة الأولى في تاريخها بعدما حلت في المركز الثاني في التصفيات برصيد 10 نقاط خلف المتصدر السنغال، بينما تشارك غينيا في البطولة للمرة الـ12 في تاريخها، وحققت أفضل نتائجها بالوصول إلى المباراة النهائية في نسخة إثيوبيا عام 1976 وخسرت حينها أمام المغرب.
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كان 2019.. نسور نيجيريا يسعون لافتراس عصافير بوروندي

يلتقي اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً، منتخبا نيجيريا وبوروندي في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية ضمن منافسات الدور الأول لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وينتظر أن تشهد المباراة مواجهة مثيرة بين الهجوم النيجيري القوي بقيادة أوديون إيجالو وأحمد موسى ومن خلفهما أليكس إيوبي ودفاع بوروندي الذي أثبت كفاءته في التصفيات وفي مباريات الفريق الودية رغم قلة الخبرة، فيما يقود سايدو بيراهينو هجوم بوروندي في مواجهة الدفاع النيجيري الذي ينتظر أن يعتمد بشكل كبير على لاعب الوسط المدافع جون ميكيل إيوبي للتصدي لهجمات العصافير.
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آلان جيريس يتحدث عن صعوبات منتخب تونس في أمم إفريقيا

تحدث آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس، عن الصعوبات التي سيواجهها فريقه في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وقال جيريس في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الثلاثاء: «تحقيق الفوز في المباراة الودية الأخيرة قبل السفر إلى مصر لخوض البطولة يعد أمرًا إيجابيا للغاية على المستوى الذهني»، موضحًا: «واجهنا منتخب بوروندي وهو مثال للصعوبات التي سوف نواجهها في البطولة».
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