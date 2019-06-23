مدرب تونس عن مواجهة أنجولا: ليس لدينا سقف للطموح

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م

آلان جيريس

أكد الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس، جاهزية فريقه لخوض مواجهة أنجولا، المقرر لها في تمام الساعة السابعة مساء غد الإثنين، في أولى مباريات المجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أنجولا، صباح اليوم الأحد، بقاعة المؤتمرات باستاد السويس: «علينا الانطلاق بصورة جيدة ولا توجد مشكلات لدينا وقمنا بتحذير اللاعبين بعد مباراة بوروندي وننتظر المباراة بشغف ولكن في هدوء. ليس لدينا سقف محدد للطموح في البطولة».

وقلل آلان جيريس من صعوبة خوض اللاعبين مباريات كأس إفريقيا، بسبب حرارة الطقس، موضحا أن درجة الحرارة في مصر أقل من نظيراتها في دول إفريقية أخرى، مؤكدًا: «درجات الحرارة في أثناء مباريات كان، حتى في شهر يناير، ترتفع جدا، ولكن إقامة المباريات في السابعة مساءً هي أمر جيد حتى يكون الجو مناسبا، ومن غير

وقلل آلان جيريس من صعوبة خوض اللاعبين مباريات كأس إفريقيا، بسبب حرارة الطقس، موضحا أن درجة الحرارة في مصر أقل من نظيراتها في دول إفريقية أخرى، مؤكدًا: «درجات الحرارة في أثناء مباريات كان، حتى في شهر يناير، ترتفع جدا، ولكن إقامة المباريات في السابعة مساءً هي أمر جيد حتى يكون الجو مناسبا، ومن غير المقبول إقامة المباريات في الرابعة عصرًا».



وتابع: «التغييرات في تشكيل الفريق أمر طبيعي وعلى المدرب الناجح التأقلم مع الظروف المتغيرة واختيار الأفضل دائمًا».



ورد جيريس على استفسار بشأن قراره المفاجئ باستبعاد علي معلول نجم الأهلي، من قائمة نسور قرطاج في البطولة، قائلا: «الفريق يعول كثيرا على اللاعبين الذين شاركوا في المونديال ولديهم خبرة دولية كبيرة، والتخلي عن معلول هو قرار فني في المقام الأول، هو لاعب جيد ولكن عليّ اختيار 23 لاعبًا فقط».

