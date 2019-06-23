رأي

مقالات

كاريكاتير

الحياة قصاصات على الجدار.. ذاكرة ملص وإيقاع قيس

ناهد صلاح
بقلم: ناهد صلاح
كاتبة، ناقدة وباحثة سينمائية . شاركت في تأسيس صحيفة الأسبوع المصرية وكتبت في مجالات عدة بها وشغلت منصب رئيس قسم الفن ونائب رئيس التحرير.
٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م
قيس الزبيدي
قيس الزبيدي
كيف يتخذ السينمائي كل تدابيره لصناعة الصورة عابراً من واقعه، كيف يفلت من حُراس مجتمعه المخلصين لكل القيم الكلاسيكية، ويتحرر من الكليشيهات المتعددة والمتراكمة، ويصبح مديراً لموهبته؛ يعيد بناء العالم مثل لعبة "البازل"، صور متراصة يرتبها وفق وعيه وحلمه وتوازنه بين المتوقع والمباغت؟
لا أعرف لماذا طوقني هذا السؤال فيما كنت أتجول في شوارع بيروت مؤخراً، ربما لأنها مدينة مثيرة، سيرتها تقطع الأنفاس وسينماها على الأغلب تتعاظم بين الحرب والتمرد، وربما لأنها كانت مَعْبراً لسينمائيين كبار من أمثال "قيس الزبيدي" الذي داهمني اسمه على غلاف كتاب معروض في مكتبة أنطوان بشارع الحمرا: "قيس الزبيدي،
اقرأ المزيد
فيلم-محمد-حسين (2)

محمد جيم سعد كاري

جيم كارى ممثل مدهش ينتمى لمدرسة كوميديا العاهات والبهلوانات. هذا النوع من الكوميديا ربما يعتبره البعض رخيصاً ومبتذلاً، ولكن فى حقيقة الأمر هو نوع من التعبير التمثيلى لا يقدر عليه سوى من يملك لياقة بدنية عالية وقدرة هائلة على المبالغة فى تلوين ملامح وجهه بصورة كارتونية تضحك الكبار قبل الصغار.
رجل-دين (2)

رجل الدين العصري: سردية مختصرة حول التكوين والتحولات والأسئلة

رجل الدين العصرى، اختلف كثيرًا عن رجل الدين التقليدى فى المراحل التأسيسية للأديان الكبرى السماوية أو الوضعية، تلك الأديان المفتوحة فى خطاباتها العقائدية والطقوسية والقيمية على مطلق الإنسان أيا كان، وتخاطبه فى وجوده وكينونته ومألاته وعدمه. رجل الدين التقليدى تشكل تكوينه من حفظ النصوص التأسيسية المقدسة سواء أكانت قداسة سماوية تنطق بأسم الله جل وعلا، أو قداسة وضعية ارتبطت بمؤسسى الأديان الآخرى كالبوذية والهندوسية والبهائية وغيرها من الديانات الوضعية.
قراءة-قرآن-مصحف

تجليات النار (7)

نعم.. لدينا دعاة بالمعنى الحقيقي والمنير والمستنير. نعم.. ثمة دعاة يدركون معنى الآية العظيمة (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِين) "فصلت: 33". نعم.. هناك من يعمل ألف حساب لكل حرف ينطقه، ولكل كلمة يصدرها، في فضاء الدعوة إلى كلمة الحق وما تتجلى به من نور وخير وجمال وجلال. نعم.. وهناك من لا يخشى في الحق لومة لائم.. لأنه من ثلة (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) "فاطر:28".
الــممر (1)

«الممر».. هكذا يولد النصر من رحم الهزيمة

هل عبرنا أخيرًا في السينما عقدة هزيمة 1967؟ وهل -وهو الأهم- عبرنا حواجز التوجس والحذر الأمني المفرط عندما نتعرض لقوتنا العسكرية؟ سؤالان طرحا نفسيهما بقوة عليَّ وأنا أتابع أو ألاحق الأحداث المتسارعة ما بين القاهرة وتل أبيب، قبل تدمير الطيران المصري ومن بعدها الانسحاب المهين، فكانت تلك الشاشة الجديدة علينا بمشاهد الخذلان المفصلة لكل ضابط وجندي، الملونة بالرصاص والقنابل في قلوب وصدور جنودنا، لتعلن أن هذا العمل بلا (تابو) الاقتراب من الهزيمة شكلًا وموضوعًا وفعلًا، جاءت مرونة الدولة بانفراجة انعكست على حركة الأبطال والسيناريو من أول لقطة. ولم أتوقف لألتقط أنفاسي إلا مع البطل ينتقل من كابوس الحرب وعار الهزيمة إلى كابوس الإذلال من الأهل.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org