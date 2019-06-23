وليد منصور لميريام: أجرك يدوب ثمن سماعات حفلة للهضبة

تحرير:التحرير ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

وليد منصور

هاجم المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور، اليوم الأحد، المطربة اللبنانية ميريام فارس، بسبب تصريح لها تكشف خلاله سر عدم إحيائها حفلات غنائية في مصر منذ فترة طويلة، إذ قالت في مؤتمر عُقد لها على هامش مهرجان موازين بالمغرب، إنها كانت تحيي حفلات كثيرة في مصر قبل الثورة ثم توقفت في فترة التوتر الأمني، وعندما عادت الحفلات كان وضعها قد تغير، مضيفة: "الصراحة صرت تقيلة على مصر، صرت أكبر وأجري أعلى ومتطلباتي أكتر بصراحة صرت تقيلة على مصر ومش عاوزاكوا تزعلوا من صراحتي".

وكتب وليد منصور، عبر حسابه بـ"فيسبوك" موجهًا حديثه لميريام فارس: "بالنسبة للفنانة التقيلة على مصر، كام كيلو يعني بالظبط علشان أقدر أحسب تقيلة بجد ولا إيه، والله العظيم عيب إنتي كنت بتخدي 20 ألف دولار لما كنا بنشغلك والدولار كان بـ7 جنيه يعني بتخدي ما يوازي 140 ألف جنيه، يعني يدوب ثمن إيجار السماعات