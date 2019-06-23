«هما دول المصريين».. وزير نيجيري يشيد بتنظيم «الكان» بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م

وزير الإسكان النيجيري ومحافظ الإسكندرية

أشاد وزير الإشغال والكهرباء والإسكان النيجيري راجي فاشولا، بالتنظيم المصري لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة على أرض مصر، مقدمًا الشكر لمحافظة الإسكندرية على حفاوة الاستقبال مؤكدا أنه أمرا ليس بالجديد على المصريين، إذ أعرب عن سعادته بالمظهر الجمالي الرائع الذي شاهده منذ وصوله للمحافظة، وكذا المنطقة المحيطة باستاد الإسكندرية، مقر استضافة مباريات المجموعة الثانية والتي تشارك فيها نيجيريا مع منتخبات "مدغشقر وبوروندي وغينيا"، مشيرا غلى هذا يدل على حجم المجهودات المبذولة من قيادة ناجحة لفريق عمل متعاون.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية للوزير النيجيري والوفد المرافق له، وذلك لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين، على هامش حضور الوزير والوفد المرافق له مباريات المنتخب النيجيري على ملعب استاد الإسكندرية الرياضي. من جانبه قال قنصوة، إن الإسكندرية أرض الحضارة والثقافة والتاريخ