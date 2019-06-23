غريب في بيتي.. أشهر 5 أفلام جمعت جمهور الكرة والفن

لا أحد ينسى شخصية «شحاتة أبو كف» التي جسدها الراحل نور الشريف، لاعب الكرة اللامع الذي يطارده المعجبون، ولكن هل تعلم أن محمود الخطيب كان سيقوم بهذا الدور؟

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

هناك ترابط بين الفن وكرة القدم، فعشقهما يوحد الشعوب، وهناك الكثيرون من الفنانين الذين قدموا شخصية لاعب الكرة، وبعضهم نال شهرة واسعة بسبب هذا الدور الذي كان بمنزلة بوابة عبور إلى قلوب جمهور الرياضة والفن معًا، وبمناسبة كأس إفريقيا، مع انطلاق فعاليات بطولة الأمم الإفريقية «كان 2019»، دعونا نسترجع أبرز الأعمال السينمائية التي اقتحمت حياة لاعب كرة القدم، وقدمت صورة مختصرة عن لاعبي الكرة، ولسنا هنا بصدد الاتفاق أو الاختلاف مع الصورة التي قدمها الفن للاعب كرة القدم، ولكن نذكر القراء بالأفلام والنجوم الذين جسدوا الشخصية.

1- شحاتة أبو كف.. غريب في بيتي يأتي على رأس هذه الأفلام «غريب فى بيتى» بطولة نور الشريف وسعاد حسني، وإخراج سمير سيف وتأليف وحيد حامد، والذى عرض عام 1982، وحقق نجاحا كبيرا، ونالت شخصية "شحاتة أبو كف" شهرة واسعة، وما لا يعلمه البعض أن المرشح الأول للشخصية لم يكن الراحل نور الشريف، إذ عرضت

1- شحاتة أبو كف.. غريب في بيتي

يأتي على رأس هذه الأفلام «غريب فى بيتى» بطولة نور الشريف وسعاد حسني، وإخراج سمير سيف وتأليف وحيد حامد، والذى عرض عام 1982، وحقق نجاحا كبيرا، ونالت شخصية "شحاتة أبو كف" شهرة واسعة، وما لا يعلمه البعض أن المرشح الأول للشخصية لم يكن الراحل نور الشريف، إذ عرضت الشركة المنتجة بطولة الفيلم على الكابتن محمود الخطيب، وعندما قرأ السيناريو اعتذر عن عدم تجسيده.

قال «بيبو» فى أحد اللقاءات التليفزيونية، إنه عندما عُرض عليه تجسيد شخصية شحاتة أبو كف بعد اعتزاله كرة القدم في مطلع الثمانينيات «قمت بقراءة السيناريو لمدة 3 أشهر أمام المرآة، ولكن كنت أشعر بغرابة شديدة، لذلك اعتذرت لأن التمثيل موهبة».

أحداث الفيلم تدور حول (شحاتة أبو كف) الذى يهوى كرة القدم، وجاء من الصعيد إلى القاهرة، من أجل احترافها بنادي الزمالك، يتعرض لعملية نصب من قبل صاحب الشقة المفروشة، الذى يقوم بتأجيرها لشخصين فى نفس الوقت، ويضطر لأن يعيش مع (عفاف عبد الواحد) -سعاد حسني- فى بيت واحد، وتقع بينهما قصة حب تدخله فى مشكلات كثيرة في عمله.

2- فارس بكر.. الحريف

وبعدها بعامين خرج فيلم «الحريف» للنور، بطولة عادل إمام وفردوس عبد الحميد، تأليف بشير الديك وإخراج محمد خان، والذى رغم انصراف الجمهور عنه بالسينمات، لعدم تقبلهم رؤية بطل الفيلم فى دور بعيد عن الكوميديا، فإنه يبقى من أهم الأفلام التي صنعت عن لاعب كرة القدم، وشخصية (فارس بكر) اللاعب الذي احترف الكرة منذ أن كان يلعب كرة شراب بالحارة، من الشخصيات التي حفرت فى أذهان الجمهور.

ولم يكن «الزعيم» حينها هو المرشح الأول للدور، بل كان الراحل أحمد زكي، الذى خسر الدور الذى ظل يندم عليه، بعد أن اختلف مع محمد خان على قصة شعر الشخصية، حيث قام بتقصير شعره دون الرجوع إليه، ما جعل مخرج العمل يستبعده ويزكى عادل إمام عليه.

وحقق فيلم «الحريف» نجاحا كبيرا مع عرضه بالتليفزيون، ونال إشادات واسعة من قبل النقاد وحصل على عدة جوائز بالمهرجانات، وتدور أحداثه حول (فارس) يعمل بمصنع أحذية ويقيم بغرفةٍ على سطح أحد المنازل، ويهوى ممارسة كرة القدم (الشراب) في الشوارع والساحات الشعبية مقابل المراهنات.





3- زيزو.. أنكل زيزو حبيبي



بينما لعب أيضا الفنان محمد صبحي واحدة من أشهر الشخصيات للاعب كرة القدم، فى فيلم «أنكل زيزو حبيبي» تأليف يسري الإبياري وعبد الحى أديب وإخراج نيازي مصطفى عام 1977، وكانت تدور قصته حول (زيزو) لاعب كرة القدم الخارق، الذى يتحول من شاب ضعيف إلى قوي بفضل خلطة الأعشاب السحرية، ويقع فى غرام «وفاء» -الفنانة بوسي-، ولكن هذا الحب يوقعه فى مشكلات كثيرة.

وتحدث نجم الأهلي السابق عبد العزيز عبد الشافي، فى برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» عن علاقته بفيلم «أنكل زيزو حبيبي»، مؤكدا أنه التقى مع الفنان محمد صبحي، في أثناء تصوير الفيلم فى النادي الأهلي، وسأله هل يمانع في أن يضع اسم (زيزو) الذى يشتهر به عنوانا للفيلم، ووافق على الفور.

4- زيكو.. رجل فقد عقله

جسد أيضا الفنان عادل إمام شخصية لاعب كرة شهير في فيلم «رجل فقد عقله» إلى جوار الفنان فريد شوقي، والفيلم من تأليف على الزرقانى وإخراج محمد عبد العزيز، وتدور أحداث الفيلم حول رجل أعمال شهير، ابناه الاثنان يلعبان بالنادي الأهلي، ويعجب هو بممثلة شابة وعندما يعلم ابناه، يقوم (زيكو) -الزعيم- بالإيقاع بها لينقذ أسرته.

وشارك فى بطولة الفيلم حارس مرمى الأهلي الأسبق، إكرامي، بدور شقيق (زيكو) وابن فريد شوقي، وكشف فى لقاء سابق له مع برنامج «معكم» عن أنه وافق على المشاركة لأنه كان على علاقة جيدة جدا بكل من فريد شوقي وعادل إمام.

5- منصور.. 424



وينضم إليهم فيلم «424» بطولة "يونس شلبي، سمير غانم، وحيد سيف، أمين الهنيدي، لبلبة"، للمخرج أحمد فؤاد، الذى أنتج عام 1981، والذى أخذ اسمه من تشكيلة توزيع اللاعبين في مباريات كرة القدم، وتدور أحداثه حول (منصور) الذى ورث من والده مصنعا وفريق كرة قدم، ولعدم خبرته فى الرياضة يقوم ببيع الفريق بثمن زهيد، ولكن مع رفض الجمهور لذلك يقوم بتكوين فريق من الهواة لينافس على الدوري المصري.

وقد كانت هناك محاولات مؤخرا لتقديم أفلام عن لاعب كرة القدم ولكنها لم تحظَ بنفس الشعبية، منها «العالمي» بطولة يوسف الشريف، وأيضا «كابتن مصر» بطولة محمد إمام.