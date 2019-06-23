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غريب في بيتي.. أشهر 5 أفلام جمعت جمهور الكرة والفن

لا أحد ينسى شخصية «شحاتة أبو كف» التي جسدها الراحل نور الشريف، لاعب الكرة اللامع الذي يطارده المعجبون، ولكن هل تعلم أن محمود الخطيب كان سيقوم بهذا الدور؟
تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
فيلم غريب فى بيتي
فيلم غريب فى بيتي
هناك ترابط بين الفن وكرة القدم، فعشقهما يوحد الشعوب، وهناك الكثيرون من الفنانين الذين قدموا شخصية لاعب الكرة، وبعضهم نال شهرة واسعة بسبب هذا الدور الذي كان بمنزلة بوابة عبور إلى قلوب جمهور الرياضة والفن معًا، وبمناسبة كأس إفريقيا، مع انطلاق فعاليات بطولة الأمم الإفريقية «كان 2019»، دعونا نسترجع أبرز الأعمال السينمائية التي اقتحمت حياة لاعب كرة القدم، وقدمت صورة مختصرة عن لاعبي الكرة، ولسنا هنا بصدد الاتفاق أو الاختلاف مع الصورة التي قدمها الفن للاعب كرة القدم، ولكن نذكر القراء بالأفلام والنجوم الذين جسدوا الشخصية.
1- شحاتة أبو كف.. غريب في بيتي يأتي على رأس هذه الأفلام «غريب فى بيتى» بطولة نور الشريف وسعاد حسني، وإخراج سمير سيف وتأليف وحيد حامد، والذى عرض عام 1982، وحقق نجاحا كبيرا، ونالت شخصية "شحاتة أبو كف" شهرة واسعة، وما لا يعلمه البعض أن المرشح الأول للشخصية لم يكن الراحل نور الشريف، إذ عرضت
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عاطف-الطيب-صعيدي-وقف-ضد-الحكومة-بالسينما

عاطف الطيب.. صعيدي وقف ضد الحكومة بالسينما

عاطف الطيب.. الفلاح القادم إلى القاهرة من الصعيد الجوّاني ليصنع نقلة سينمائية في تاريخ الفن المصري، صاحب "البريء" و"التخشيبة" و"ضد الحكومة"، شكّلت رؤيته النقدية الجذرية لنظام الحكم والمجتمع مادته الأساسية، سينماه امتلئت حيوية وإيقاعًا وصوتًا خاصًا لا يشبه أحدًا، صوت الوطن، والألم، مخرج سينما البسطاء الذي أعادها لـتيار الواقعية بعدما سيطر عليها جيل الحداثة والاقتباس من الخارج، قيل وسيُقال عنه الكثير، لكنه يبقى أحد أهم مجددي السينما في القرن الماضي.
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إيرادات أفلام العيد.. «الممر» 3 أضعاف «سبع البرمبة»

يواصل فيلم "الممر" حصده النصيب الأكبر من إيرادات أفلام عيد الفطر لليوم التاسع على التوالي، إذ حقق أمس السبت، إيرادا بلغ مليونا و528 ألفا و99 جنيها. "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، وبطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت. ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
Josh Gad

جوش جاد يكشف حقيقة انسحابه من فيلم «The Batman»

كشف النجم العالمي جوش جاد أنه لن يقدم دور Penguin، وهو الشخصية الشريرة الحاضرة في أحدث نسخ أفلام Batman، التي تنتجها شركة DC-Comics؛ ما جعل العديد من رواد السوشيال ميديا يعربون عن استيائهم من هذا الخبر. "جاد"، على مدار الشهور الماضية، أعرب عن حبه الشديد لشخصية Penguin، وأن تجسيدها يمثل حلمًا خلال مسيرته الفنية، وعندما أعلنت الشركة انضمام النجم العالمي روبرت باتينسون ضمن فريق عمل فيلم Batman، أعلن "جاد" عن اقترابه من حلمه، وأن الشركة بدأت في التواصل معه.
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شاهد..محمد رمضان يطرح «أفريقيا» احتفالا بـ«كان 2019»

أعلن الفنان محمد رمضان، اليوم السبت، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، طرحه أغنية "أفريقيا"، على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب. وكتب "رمضان": "الساعة السادسة بتوقيت مصر (لايف) أغنية أفريقيا كاملة، على قناتي الرسمية على يوتيوب، أهلا بكل إخواتنا في أم الدنيا مصر.. ثقة في الله نجاح". ويأتي ذلك بعد يوم واحد من انطلاق مباريات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، وقد انتهت المباراة الافتتاحية التي جمعت بين المنتخب الوطني ونظيره الزيمبابوي، بفوز الفراعنة.
محمد-صلاح

وفاء عامر لـ«محمد صلاح»: ماتخفش على نفسك والعب

وجهت الفنانة وفاء عامر، رسالة للنجم الدولى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، من خلال برنامج «عرب وود» المذاع على قناة «روتانا»، بعد مباراة المنتخب المصري أمام زيمبابوي، والتي حسمها اللاعب محمود تريزيجيه لصالح المنتخب الوطني، وحثته خلال رسالتها على اللعب ورفع اسم مصر عاليا، إذ قالت: «ماتخفش على نفسك والعب، الكرة لازم تلاقى حد بيزقك وحد بيجرى وراك، إحنا بنحبك، واسم مصر متعلق فى رقبتك، سواء هنا أو بره»، وكانت وفاء عامر قد حرصت على دعم وتشجيع المنتخب قبل ساعات من انطلاق المباراة أمس الجمعة، من خلال فيديو نشرته على «إنستجرام».
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شاهد.. حكيم يقود التشجيع في مدرجات استاد القاهرة

نشر الفنان حكيم، مساء اليوم الجمعة، مقطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع التواصل "انستجرام" من داخل استاد القاهرة، الذي يستضيف حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية، والمباراة الأولى في البطولة، والتي ستجمع بين المنتخب الوطني ونظيره الزيمبابوي. وظهر "حكيم" في الفيديو وهو يلوح بيده إلى الجمهور الذي ملأ جنبات المدرج، ومع حركاته ترتفع صيحات التشجيع، لينجح الفنان الذي اختير لتمثيل مصر في حفل الافتتاح، في إشعال حماس الجمهور، الذي يأمل في بداية قوية لمنتخب الفراعنة.
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أحدث ظهور لـ«نورا» من الاحتفال بعيد ميلادها (فيديو)

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة المعتزلة نورا. وظهرت في الفيديو الفنانة مي نور الشريف، وعلّقت بوسي على الفيديو: "كل سنة وأحلى روقة طيبة، النجمة الجميلة نورا". نورا من مواليد 18 يونيو 1956، في مدينة القاهرة، اسمها الحقيقي "علوية مصطفى محمد قدري"، وهي الشقيقة الصغرى للفنانة بوسي، بدأت حياتها الفنية وهي طفلة في فيلم "وفاء للأبد" مع مديحة يسري وعماد حمدي وعمر الحريري عام 1962، ومسرحية "لوكاندة الفردوس" عام 1964، ومسرحية "فندق الأشغال الشاقة" عام 1969.
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