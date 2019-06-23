برسالة واتس آب.. نيمار يؤكد عودته إلى برشلونة

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م

نيمار

أخبر النجم البرازيلي لفريق باريس سان جيرمان، نيمار، زملاءه السابقين في برشلونة بأنه على ثقة تامة بعودته من جديد إلى صفوف الفريق الكتالوني هذا الصيف، وذلك حسب تقارير إسبانية، وانضم نيمار من البرسا للفريق الفرنسي في عام 2017 في صفقة قياسية هي الأغلى في تاريخ كرة القدم مقابل 222 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين سجل اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، 51 هدفًا في 58 مباراة خاضها مع بطل فرنسا، إلا أن النجم البرازيلي يشعر بالإحباط من غياب المنافسة في الدوري الفرنسي واللعب تحت أنظار أقل من 20 ألف متفرج.

وحسب صحيفة "مترو" البريطانية، أخبر نيمار مالك باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي بأنه لم يعد يرغب في مواصلة اللعب في سان جيرمان، وأنه يرغب في العودة إلى برشلونة وهو الفريق الذي لم يكن من المفترض أن يرحل عنه. وحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، أرسل نيمار رسالة على الواتس آب إلى لاعبي برشلونة أكد خلالها بأن