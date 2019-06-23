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«ولد الغزواني».. من وزارة الدفاع إلى رئاسة موريتانيا

ولد الغزواني الصديق المقرب للرئيس الموريتاني المنتهية ولايته أصبح الأوفر حظا لقيادة موريتانيا خلال السنوات الخمس المقبلة، بعد تقدمه في النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة
تحرير:وفاء بسيوني ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م
ولد الغزواني يدلي بصوته في الانتخابات
ولد الغزواني يدلي بصوته في الانتخابات
بعد تاريخ طويل من الانقلابات، خطت موريتانيا خطوة جديدة للأمام، أمس السبت، بالتوجه إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد، حيث سيشكل هذا الاقتراع أول انتقال للسلطة من رئيس انتهت ولايته إلى آخر منتخب في موريتانيا التي هزتها سلسلة انقلابات بين 1978 و2008. ويترك الرئيس محمد ولد عبد العزيز منصبه بعد أن قضى فترتين رئاسيتين مدة كل منهما خمس سنوات وهو الحد الأقصى لتولي الرئاسة، ويدعم الرئيس المنتهية ولايته، محمد ولد الغزواني (62 عاماً) وهو وزير دفاع سابق.
وهذه الانتخابات هي الأولى في تاريخ البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1960 التي يختار فيها الناخبون خليفة لرئيس منتخب ديمقراطياً. 6 مرشحين تنافس في هذه الانتخابات 6 مرشحين على خلافة الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز الذى يحكم البلاد منذ 10 سنوات ولا يمكنه بموجب الدستور الترشح لولاية ثالثة، كما
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800 ألف ريال.. بدء التقدم للإقامة المميزة بالسعودية

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الغزواني يتصدر انتخابات موريتانيا بعد فرز 80%.. ويهنئ أنصاره

يتجه محمد ولد الغزواني، وزير الدفاع الموريتاني السابق، إلى الفوز بانتخابات الرئاسة في موريتانيا، التي جرت السبت، من جولتها الأولى؛ حيث لا يزال متصدرا بأكثر من نصف الأصوات بعد فرز نحو 80% من مراكز الاقتراع. هنأ "الغزواني" صباح اليوم الأحد، أنصاره بعد تصدره بفارق كبير نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت، مشيرا إلى أنه لم يتبق سوى 20% من مراكز الاقتراع لم يتم فرزها، وأنها لن تؤثر على النتيجة المعلنة. وقال في كلمة أمام عدد من أنصاره بالعاصمة نواكشوط: "أهنئكم وأهنئ الشعب الموريتاني، لم يتبقَّ سوى 20% ولن تؤثر على النتيجة".
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