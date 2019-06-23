«ولد الغزواني».. من وزارة الدفاع إلى رئاسة موريتانيا

ولد الغزواني الصديق المقرب للرئيس الموريتاني المنتهية ولايته أصبح الأوفر حظا لقيادة موريتانيا خلال السنوات الخمس المقبلة، بعد تقدمه في النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة

تحرير:وفاء بسيوني ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م

بعد تاريخ طويل من الانقلابات، خطت موريتانيا خطوة جديدة للأمام، أمس السبت، بالتوجه إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد، حيث سيشكل هذا الاقتراع أول انتقال للسلطة من رئيس انتهت ولايته إلى آخر منتخب في موريتانيا التي هزتها سلسلة انقلابات بين 1978 و2008. ويترك الرئيس محمد ولد عبد العزيز منصبه بعد أن قضى فترتين رئاسيتين مدة كل منهما خمس سنوات وهو الحد الأقصى لتولي الرئاسة، ويدعم الرئيس المنتهية ولايته، محمد ولد الغزواني (62 عاماً) وهو وزير دفاع سابق.

وهذه الانتخابات هي الأولى في تاريخ البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1960 التي يختار فيها الناخبون خليفة لرئيس منتخب ديمقراطياً. 6 مرشحين تنافس في هذه الانتخابات 6 مرشحين على خلافة الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز الذى يحكم البلاد منذ 10 سنوات ولا يمكنه بموجب الدستور الترشح لولاية ثالثة، كما

وهذه الانتخابات هي الأولى في تاريخ البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1960 التي يختار فيها الناخبون خليفة لرئيس منتخب ديمقراطياً.

6 مرشحين

تنافس في هذه الانتخابات 6 مرشحين على خلافة الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز الذى يحكم البلاد منذ 10 سنوات ولا يمكنه بموجب الدستور الترشح لولاية ثالثة، كما رفض دعوات من أنصاره لتعديله.



وإذا لم يحصل أحد المرشحين المتنافسين على أكثر من 50% من أصوات الناخبين في الجولة الأولى، يتأجل الإعلان عن رئيس موريتانيا الجديد إلى الشهر المقبل، بعد إجراء جولة ثانية من الانتخابات، سيتنافس فيها حسب التوقعات، مرشح المعارضة سيدي محمد ولد بوبكر، ووزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني، المدعوم من أحزاب الأغلبية والرئيس محمد ولد عبد العزيز.

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الجنرال السابق محمد ولد الغزوانى، حليف الرئيس المنتهية ولايته منذ سنوات، صاحب الحظ الأوفر للفوز، تعهد بإيجاد مناخ سياسى هادئ ومحاربة الرشوة والفساد، ومنحه استطلاع للمركز الموريتانى للدراسات والبحوث الاستراتيجية 29.5% من الأصوات، يليه فى المركز الثانى رئيس الحكومة الأسبق سيدى محمد ولد بوبكر بـ23% من الأصوات، الذى يأمل أن يفرض جولة ثانية فى 6 يوليو.

وأفادت النتائج الأولية التي نشرتها المواقع الإخبارية المحلية، بعد فرز أصوات 186 مكتباً انتخابياً من أصل 3861، حصول الغزواني على 96728 صوتا أي نسبة 51.925% من الأصوات، يليه مرشح المعارضة سيد محمد بوبكر، الذي حاز على تأييد 34785 ناخباً، أي نسبة 18.673%.



فيما حل المرشح بيرام الداه اعبيدي ثالثاً بـ30557 صوتا، أي 16.404%، أما المرشح كان حاميدو بابا، فقد احتل المرتبة الرابعة في هذه النتائج الأولية بعد حصوله على 16248 صوتان أي نسبة 8.722%، وبفارق بعيد، جاء كل من المرشحين محمد ولد مولود ومحمد الأمين الوافي، بنسبة أصوات ضئيلة لم تتجاوز 3%، حسب "العربية.نت".

"الخيار الأفضل"

"الخيار الأفضل"، هكذا وصف الرئيس المنتهية ولايته ترشح صديقه المقرب ورفيق دربه "ولد الغزواني" للانتخابات الرئاسية، ونظم المرشحون الستة للرئاسة فعاليات متزامنة حاشدة في مناطق مختلفة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، قبل انطلاق الانتخابات، وكان الحشد الأكبر من نصيب المرشح الأوفر حظاً محمد ولد الغزواني، المدعوم من قبل الرئيس ولد عبد العزيز، بساحة المطار القديمة، بوسط العاصمة نواكشوط، وبحضور الرئيس المنتهية ولايته وكبار الشخصيات السياسية الداعمة له.



وفي الوقت الذي لم يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات بشكل نهائي، أعلن ولد الغزواني، فوزه في الانتخابات بعد تجاوزه عتبة الـ50% في الدورة الأولى.

وقال مصدر من هيئة الانتخابات إن الغزواني تجاوز العتبة بنحو نصف نقطة مئوية بعد فرز 80% من الأصوات.

والغزواني الذي شغل منصب وزير الدفاع وقائد الجيش سابقا، أعلن عن فوزه في حضور الرئيس الحالي المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز.



واحتجت المعارضة على الإعلان، وهي التي كانت قد حذرت في سابق من أن أي حسم دون الذهاب لجولة الإعادة سيعني حصول تزوير واسع في الانتخابات.



من هو "ولد الغزواني"؟

ولد الغزواني هو الاسم الأكثر تداولاً في أوساط الموريتانيين، منذ اختياره من طرف النظام كمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعوة الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز إلى دعمه، وتأكيد ذلك من طرف الوزير الناطق باسم الحكومة ورئيس الحزب الحاكم سيدي محمد ولد محم.

اسمه الكامل محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزواني، وهو ينحدر من أسرة علمية وصوفية معروفة في موريتانيا، من مقاطعة "بومديد" شرقي البلاد.

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"الغزواني" البالغ من العمر 63 عاماً، يصفه المقربون منه بأنه "هادئ وكتوم"، عسكري محترف ومثقف، يحظى بثقة واحترام أغلب أفراد المؤسسة العسكرية، حسب "صحراء ميديا".



ولد الغزواني الحاصل على ماجستير في العلوم الإدارية والعسكرية، انخرط في صفوف الجيش سنة 1978.

وفي أغسطس 2005 كان يقود سلاح المدرعات وهو برتبة عقيد، حين شارك رفيقه الرئيس محمد ولد عبد العزيز الانقلاب على الرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، بقيادة الرئيس السادس علي ولد محمد فال، وفي 2005 أصبح مديرًا لإدارة الأمن الوطني برتبة لواء.

أما في أغسطس 2008 فشارك مرة أخرى رفيقه الرئيس محمد ولد عبد العزيز انقلابه الثاني على الرئيس السابع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وأصبح قائدا لأركان الجيش، وتمت ترقيته إلى رتبة فريق ثم فريق أول، وتقاعد في نوفمبر 2018 ليعين وزيرا للدفاع.

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خاض في 22 يونيو 2019 الانتخابات الرئاسية الموريتانية، ليحرز تقدما كبيرا ويحصد أكثر من 50% من الأصوات، ويعلن فوزه في هذه الانتخابات كرئيس للجمهورية، ومن المنتظر أن يحكم موريتانيا لخمس سنوات مقبلة.