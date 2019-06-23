ريهام عبد الغفور تفاجئ جمهورها بصورتها مع ابنها

تحرير:التحرير ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م

ريهام عبد الغفور

الكثير من المشاهير يفضلون إبعاد أي تفاصيل تتعلق بحياتهم الشخصية عن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينهم الفنانة ريهام عبد الغفور، التي لا تنشر أبدًا أي صور لها مع أولادها أو زوجها، لكنها قررت الكشف أخيرًا عن صورة ابنها الأكبر "يوسف" في أثناء احتفالها بعيد ميلاده، حيث نشرت ابنة الفنان القدير أشرف عبد الغفور، عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على موقع "إنستجرام"، صورتها مع نجلها الذي ظهر شابًا يفوقها طولًا، وكتبت لتهنئته بعيد ميلاده، وذكرت أنه أهم شيء في حياتها وأنها فخورة به.

ومن جانبه كان "يوسف" قد نشر نفس الصورة مع والدته الفنانة ريهام عبد الغفور، قبل أيام، وكتب معلّقًا بالإنجليزية: "MY MOM". يشار إلى أن ريهام عبد الغفور شاركت في بطولة مسلسل "زي الشمس" الذي عرض في رمضان 2019، عبر شبكة "MBC مصر"، وحققت من خلاله بدور "فريدة" نجاحًا كبيرًا، والعمل من بطولة دينا الشربيني،