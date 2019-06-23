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ريهام عبد الغفور تفاجئ جمهورها بصورتها مع ابنها

تحرير:التحرير ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
الكثير من المشاهير يفضلون إبعاد أي تفاصيل تتعلق بحياتهم الشخصية عن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينهم الفنانة ريهام عبد الغفور، التي لا تنشر أبدًا أي صور لها مع أولادها أو زوجها، لكنها قررت الكشف أخيرًا عن صورة ابنها الأكبر "يوسف" في أثناء احتفالها بعيد ميلاده، حيث نشرت ابنة الفنان القدير أشرف عبد الغفور، عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على موقع "إنستجرام"، صورتها مع نجلها الذي ظهر شابًا يفوقها طولًا، وكتبت لتهنئته بعيد ميلاده، وذكرت أنه أهم شيء في حياتها وأنها فخورة به.
ومن جانبه كان "يوسف" قد نشر نفس الصورة مع والدته الفنانة ريهام عبد الغفور، قبل أيام، وكتب معلّقًا بالإنجليزية: "MY MOM". يشار إلى أن ريهام عبد الغفور شاركت في بطولة مسلسل "زي الشمس" الذي عرض في رمضان 2019، عبر شبكة "MBC مصر"، وحققت من خلاله بدور "فريدة" نجاحًا كبيرًا، والعمل من بطولة دينا الشربيني،
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ياسمين صبري

كلاكيت ثالث مرة| ياسمين صبري تعتذر بسبب متلازمة داون

خرجت الفنانة ياسمين صبري، لتقديم الاعتذار لأصحاب متلازمة داون، للمرة الثالثة، وكتبت على حسابها بموقع «تويتر»: «أحب وأقدر إخوتي وأصحابي من أصحاب متلازمة الحب، وأعتذر عن أي خطأ غير مقصود لم أتعمده وأقدم احترامي لإنجازاتهم وقدراتهم، لهم ولأهاليهم جزيل الاحترام والتقدير». يأتي ذلك على خلفية نشرها منذ عدة أيام، صورة لها على «إنستجرام» وهي واقفة على رأسها، وقدماها مرفوعتان لأعلى من داخل صالة الألعاب الرياضية، ليعلق أحد الأشخاص بأنه فعل هذه الحركة عندما كان عمره 6 سنوات، لترد: «نعم، أراهن أنك فعلت هذا وهو السبب في أن لديك الآن متلازمة داون».
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أحمد فهمي يعلن موعد زفافه على هنا الزاهد (فيديو)

كشف الفنان أحمد فهمي خلال لقائه مع برنامج «عرب وود» المذاع على قناة روتانا، عن موعد حفل زفافه على الفنانة هنا الزاهد، حيث أكد أنه سيكون نهاية الصيف الحالي. ونوه أنه لا يحب الأفراح، لكن لن تسمح خطيبته بألا يقيم لها حفل زفاف، لافتا إلى أنهما عندما يختاران الموعد بالتحديد، سيعلنه إلى جمهوره. وفي سياق آخر، يسافر فهمي صحبة الفنان أحمد عز، إلى بلغاريا منتصف الشهر المقبل، من أجل تصوير المشاهد الخارجية لفيلم «العارف»، وسيستمر التصوير هناك لمدة أسبوعين، ثم تصور المشاهد المتبقية في القاهرة فور عودتهما.
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أحمد فهمي: أمن الدولة سحبني مع هشام وشيكو لهذا السبب

حكى الفنان أحمد فهمي عن واقعة حدثت معه منذ 17 عامًا، عندما كان طالبًا في الجامعة، حينها قدم فيلمًا كوميديًّا مع صديقيه الفنانين هشام ماجد وشيكو يحمل اسم "رجال لا تعرف المستحيل"، الذي تسبب لهم في مشكلة كبيرة. وقال "فهمي" في تصريحات خلال مقابلة مع برنامج "تخاريف"، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، "اتسحبت أنا وهشام ماجد وشيكو في جهاز أمن الدولة بسبب هذا الفيلم؛ لأنه تضمن سخرية من بعض الرموز السياسية وقتها، بحسب قول الضابط الذي حقق معي".
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دينا الشربيني: عمرو دياب إنسان طيب ولازم يتحب

عادت الفنانة دينا الشربيني إلى الحديث عن النجم عمرو دياب، والثناء على صفاته "التي لا يعرفها سوى المقربين منه فقط"، حسب تعبيرها، وذلك بسبب ظهوره القليل في وسائل الإعلام. وقالت خلال حلولها ضيفة مع الإعلامية إنجي علي في برنامج "أسرار النجوم" على نجوم FM، اليوم الخميس: "عمرو دياب لازم يتحب"، معددة طباعه الجيدة، التي جعلتها تشعر بالألفة معه، فتعقب: "هو إنسان طيب وجدع ورجل وحنون، ولديه خبرات كبيرة، ومحب للحياة، ويدفعني دائما للأمام، وهو أضاف لي الكثير وغير شخصيتي للأفضل".
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منتج «زي الشمس»: لم نسرق فكرة المسلسل.. ولكن

أعرب منتج مسلسل "زي الشمس"، محمد مشيش، عن غضبه بسبب الاتهامات التي وجهت إلى صناع العمل؛ بزعم أنه مسروق من مسلسل أجنبي، كما استنكر الهجوم على مسلسلات درامية أخرى عرضت في شهر رمضان الماضي. وأوضح منتج العمل، وهو من بطولة الفنانة دينا الشربيني، أن هناك فرقا بين تنفيذ نسخة عربية لمسلسل أو فيلم سينمائي وسرقة الفكرة، أو كما يسميه البعض "اقتباس"، منوهًا بأنه حال تنفيذ نسخة عربية لعمل ما، يكون هناك قيمة مادية كبيرة مدفوعة بالدولار لمؤلف العمل الأصلي وشركة الإنتاج.
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أهم تصريحات دينا الشربيني| رأيها في نهاية «زي الشمس»

حلت الفنانة دينا الشربيني ضيفة في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على فضائية MBC مصر، وتحدثت خلال البرنامج لأول مرة عن علاقتها بالفنان عمرو دياب، وأيضا كواليس تصوير مسلسل "زي الشمس"، وأصعب المشاهد التى تعرضت لها خلال تصوير المسلسل، وشرحت للجمهور نهاية العمل بعد الجدل الكبير الذي أثير بعد الحلقة الأخيرة، إذ كان هناك عدد كبير من الجمهور لم يفهم نهاية العمل، وأوضحت حقيقة تقديم جزء ثان للعمل، ولماذا كان سينسحب الفنان أحمد السعدني من تصوير الحلقة الأخيرة قبلها بساعات. وإليك أبرز تصريحاتها:
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دينا الشربيني: عمرو دياب فرحان بـ«زي الشمس» أكتر مني

كشفت الفنانة دينا الشربيني، عن الضغوطات التي تعرض لها أبطال مسلسل "زي الشمس" أثناء التصوير، خاصة وأنه استمر لـ29 رمضان، وقالت: "تعرضنا للكثير من الضغوطات بسبب ضيق الوقت ونجاح المسلسل، فأثناء تصوير آخر مشهد من المسلسل في المواجهة بيني وبين أحمد السعدني، قرر فجأة الانسحاب لعدم إعجابه بالمشهد". وتابعت: "ركضت وراءه أنا وأحمد داوود لإقناعه بالعودة، ولكنه فورا تراجع وعاد للتصوير. وأضافت: "وبعدها فقدت أعصابي أنا أيضا ورفضت الحديث معه، وكل هذا يرجع لضغط التصوير واستمراره لقبل عرض الحلقة الأخيرة بساعات".
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