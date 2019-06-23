المدمن وست البيت.. 100 جنيه تقتل سيدة في الدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م

طعن - أرشيفية

لقيت ربة منزل مصرعها بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، متأثرة بطعنات متفرقة في منطقتي الصدر والبطن، عندما اقتحم شاب مدمن للمخدرات منزلها في محاولة لسرقتها، وعندما تعالى صوتها للاستغاثة بالجيران لنجدتها، كتم الجاني أنفاسها وطعنها للتخلص منها خوفًا من افتضاح أمره وإلقاء القبض عليه، وواصل بحثه فى منزلها دون أن يجد ما يسرقه من شقتها سوى هاتف محمول ومبلغ مالى قدره 100 جنيه، ثم خرج من المنزل بشكل هادئ فى محاولة لعدم إثارة الشبهات وتجنب أنظار الجيران.

وتلقى اللواء محمد حجي مدير أمن محافظة الدقهلية، إخطارًا من المباحث الجنائية بوصول سيدة إلى مستشفى المنصورة جثة هامدة، وأقر زوجها أنه خرج لعمله، وعاد لمنزله ليلًا فوجد زوجته جثة هامدة على الأرض. وبتفتيش كاميرات المراقبة، تبين أن "إ"، 43 عامًا، مقيم بدائرة مركز طلخا، سابق اتهامه بالتعاطي، وأحد العاملين