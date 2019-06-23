المدمن وست البيت.. 100 جنيه تقتل سيدة في الدقهلية
تحرير:رانيا الديداموني
٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م
طعن - أرشيفية
لقيت ربة منزل مصرعها بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، متأثرة بطعنات متفرقة في منطقتي الصدر والبطن، عندما اقتحم شاب مدمن للمخدرات منزلها في محاولة لسرقتها، وعندما تعالى صوتها للاستغاثة بالجيران لنجدتها، كتم الجاني أنفاسها وطعنها للتخلص منها خوفًا من افتضاح أمره وإلقاء القبض عليه، وواصل بحثه فى منزلها دون أن يجد ما يسرقه من شقتها سوى هاتف محمول ومبلغ مالى قدره 100 جنيه، ثم خرج من المنزل بشكل هادئ فى محاولة لعدم إثارة الشبهات وتجنب أنظار الجيران.
وتلقى اللواء محمد حجي مدير أمن محافظة الدقهلية، إخطارًا من المباحث الجنائية بوصول سيدة إلى مستشفى المنصورة جثة هامدة، وأقر زوجها أنه خرج لعمله، وعاد لمنزله ليلًا فوجد زوجته جثة هامدة على الأرض.
وبتفتيش كاميرات المراقبة، تبين أن "إ"، 43 عامًا، مقيم بدائرة مركز طلخا، سابق اتهامه بالتعاطي، وأحد العاملين
وتلقى اللواء محمد حجي مدير أمن محافظة الدقهلية، إخطارًا من المباحث الجنائية بوصول سيدة إلى مستشفى المنصورة جثة هامدة، وأقر زوجها أنه خرج لعمله، وعاد لمنزله ليلًا فوجد زوجته جثة هامدة على الأرض.
وبتفتيش كاميرات المراقبة، تبين أن "إ"، 43 عامًا، مقيم بدائرة مركز طلخا، سابق اتهامه بالتعاطي، وأحد العاملين لديه وراء الجريمة.
وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم الذى أقر بارتكاب الجريمة، وأنه استغل معرفة المجني عليها به، وبمجرد فتحها الباب دفعها وحاول سرقتها، للحصول على أموال بدافع شراء مواد مخدرة للتعاطي، وأنه لم يتمكن سوى من سرقة 100 جنيه على منضدة غرفة المعيشة وهاتف محمول، وباعه نظير شراء مخدرات.
وأدلى بمكان تخلصه من السكين أداة الجريمة ومكان بيع الهاتف المحمول، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.