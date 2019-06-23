أول تعليق من المنتخب على واقعة تحرش عمرو وردة

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م

عمرو وردة

تحدث إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، عن الواقعة التي انتشرت عبر السوشيال ميديا، خلال الساعات الماضية، بشأن ما أثير داخل معسكر الفراعنة، بنشر موديل على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» وتدعى «ميرهان»، بعض المحادثات، التي تتهم فيها عمرو وردة بالتحرش بها، كما نشرت «ميرهان» فيديو بخاصية «ستوري» عبر حسابها على «إنستجرام» وقالت خلاله: «استنوا عليّ شوية النهارده بس أفضى وأنزلكم حاجة هتسليكم جدا وهتحزنكم وتقرفكم برضو جدا بس ده الواقع اللي لازم نفهمه».

وكشف لهيطة في تصريحات تليفزيونية لقناة «تايم سبورتس» اليوم الأحد: «ما حدث ليس شائعات، في عصر السوشيال ميديا أصبحت الأمور صعبة. حرصنا على الحديث مع اللاعبين وقام المدير الفني خافيير أجيري بتوجيه الجميع، مطالبا إياهم بضرورة الالتزام والتركيز خلال الفترة المقبلة، فالموضوع ليس بحجم ما

وكشف لهيطة في تصريحات تليفزيونية لقناة «تايم سبورتس» اليوم الأحد: «ما حدث ليس شائعات، في عصر السوشيال ميديا أصبحت الأمور صعبة. حرصنا على الحديث مع اللاعبين وقام المدير الفني خافيير أجيري بتوجيه الجميع، مطالبا إياهم بضرورة الالتزام والتركيز خلال الفترة المقبلة، فالموضوع ليس بحجم ما يثار».



وقال لهيطة: «كان الحديث مع جميع اللاعبين ولم يختص أحدًا بعينه، حيث طالبهم أجيري بالتركيز لتحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية، خاصة أن البطولة تقام في مصر».



واتهمت إحدى عارضات الأزياء الرباعي عمرو وردة وأيمن أشرف وأحمد حسن كوكا ومحمود الونش بإرسال رسائل إليها عبر حسابها بموقع إنستجرام، في أثناء وجود اللاعبين في معسكر المنتخب.

