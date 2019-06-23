رياضة

أول تعليق من المنتخب على واقعة تحرش عمرو وردة

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م
عمرو وردة
عمرو وردة
تحدث إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، عن الواقعة التي انتشرت عبر السوشيال ميديا، خلال الساعات الماضية، بشأن ما أثير داخل معسكر الفراعنة، بنشر موديل على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» وتدعى «ميرهان»، بعض المحادثات، التي تتهم فيها عمرو وردة بالتحرش بها، كما نشرت «ميرهان» فيديو بخاصية «ستوري» عبر حسابها على «إنستجرام» وقالت خلاله: «استنوا عليّ شوية النهارده بس أفضى وأنزلكم حاجة هتسليكم جدا وهتحزنكم وتقرفكم برضو جدا بس ده الواقع اللي لازم نفهمه».
وكشف لهيطة في تصريحات تليفزيونية لقناة «تايم سبورتس» اليوم الأحد: «ما حدث ليس شائعات، في عصر السوشيال ميديا أصبحت الأمور صعبة. حرصنا على الحديث مع اللاعبين وقام المدير الفني خافيير أجيري بتوجيه الجميع، مطالبا إياهم بضرورة الالتزام والتركيز خلال الفترة المقبلة، فالموضوع ليس بحجم ما
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دول الآسيان ترغب في استضافة مونديال 2034

أعلنت دول جنوب شرق آسيا عزمها الترشح من أجل استضافة نهائيات كأس العالم في عام 2034، وذلك بعد أن أشار برايوت تشان أوتشا، رئيس الوزراء في تايلاند، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا، إلى أن القادة في دول الآسيان تدعم بشدة فكرة التقدم بملف مشترك لتنظيم البطولة، مطالبًا شعوب الآسيان بدعم اتحادات كرة القدم من أجل تحقيق ذلك الحلم، خاصة أنه لم يسبق أن استضافت أي من الدول العشر الأعضاء في الآسيان كأس العالم من قبل، وفي حال تحقق ذلك الحلم ستكون تلك المرة الثالثة التي تستضيف فيها آسيا المونديال.
نيمار (4)

برسالة واتس آب.. نيمار يؤكد عودته إلى برشلونة

أخبر النجم البرازيلي لفريق باريس سان جيرمان، نيمار، زملاءه السابقين في برشلونة بأنه على ثقة تامة بعودته من جديد إلى صفوف الفريق الكتالوني هذا الصيف، وذلك حسب تقارير إسبانية، وانضم نيمار من البرسا للفريق الفرنسي في عام 2017 في صفقة قياسية هي الأغلى في تاريخ كرة القدم مقابل 222 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين سجل اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، 51 هدفًا في 58 مباراة خاضها مع بطل فرنسا، إلا أن النجم البرازيلي يشعر بالإحباط من غياب المنافسة في الدوري الفرنسي واللعب تحت أنظار أقل من 20 ألف متفرج.
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مدرب تونس عن مواجهة أنجولا: ليس لدينا سقف للطموح

أكد الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس، جاهزية فريقه لخوض مواجهة أنجولا، المقرر لها في تمام الساعة السابعة مساء غد الإثنين، في أولى مباريات المجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أنجولا، صباح اليوم الأحد، بقاعة المؤتمرات باستاد السويس: «علينا الانطلاق بصورة جيدة ولا توجد مشكلات لدينا وقمنا بتحذير اللاعبين بعد مباراة بوروندي وننتظر المباراة بشغف ولكن في هدوء. ليس لدينا سقف محدد للطموح في البطولة».
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جدل على السوشيال ميديا بسبب حساب مضروب للاعب المنتخب

أثارت صورة «مفبركة» لنجمي المنتخب الوطني محمود حمدي (الونش)، وعمرو وردة، جدلًا كبيرًا، خلال الساعات القليلة الماضية، على موقع «السوشيال ميديا»، بعد ساعات قليلة من نشر موديل على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» وتدعى «ميرهان»، بعض المحادثات، التي تتهم فيها عمرو وردة بالتحرش، كما نشرت «ميرهان» فيديو بخاصية «ستوري» على حسابها على «إنستجرام» قالت خلاله: «استنوا عليا شوية النهارده بس أفضى وانزلكم حاجة هتسليكم جدا وهتحزنكم وتقرفكم برضو جدا، بس ده الواقع اللي لازم نفهمه».
صلاح-الإحتفال

بعد التتويج.. كيف تغنى محمد صلاح بجماهير ليفربول؟

وجه محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، رسالة لجماهير فريقه بعد الاحتفال الجنوني بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما قاد صلاح صاحب الـ26 عامًا، الريدز للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي، حيث سجل الفرعون المصري هدف فريقه الأول من ركلة جزاء، ليحقق الريدز الفوز (2-0) على حساب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ليصبح محمد صلاح أول لاعب مصري في التاريخ يتوج بدوري أبطال أوروبا، بعدما شارك في المباراة النهائية للعام الثاني على التوالي.
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كيف جسد الملك صلاح شعار «أنا ابن مصر أنا ضد الكسر»؟

«آمن، واعمل بجد، وسيتحقق ما تريد».. بهذه الكمات كشف الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي عن سر تحقيق حلم طفولته برفع كأس ذات الأذنين، بعدما نجح في قيادة فريقه الريدز بالتتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، بتسجيله هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة (2- 0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.
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ماذا قال نجوم الكرة بعد تتويج صلاح بدوري الأبطال؟

حرص عدد كبير من نجوم الكرة المصرية، على تهنئة الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، بعدما نجح في تتويج فريقه الريدز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخ النادي، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة (2- 0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.
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