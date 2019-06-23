ربنا يغنيها بالحلال.. مجند يعيد 93 ألف جنيه لصاحبها

تحرير:سماح عوض الله ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م

أموال

«أهم حاجة الستر والحرام مابينفعش وربنا يغنيها بالحلال» كانت تلك المبادئ التي تربى عليها مجند فرد أمن بمحطة مترو أنفاق العتبة، فلم يغرِه زهو المال ولا ظروف المعيشة، وقرر إعادة حقيبة بها 93 ألف جنيه لصاحبها الذي فقد الأمل في استرجاعها نظرا لكون المبلغ كبيرا. تم العثور على صاحب الحقيبة الذي أدلى بأوصافها وقيمة المبلغ وهيئته، وقدم الشكر والامتنان للمجند الأمين، الذي يعكس الوجه المشرف للشرطة المصرية، كما قدم الشكر لقيادات أمن المحطة على جهودهم ويقظتهم.

كان قسم شرطة خامس المترو بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات تلقى بلاغا من الخدمة الأمنية المعينة بمحطة العتبة الجديدة لمترو الأنفاق بأنه في أثناء قيام أحد أفراد قوة تأمين محطة المترو "مجند" بملاحظة الحالة، عثر على حقيبة يد على أحد المقاعد، وبداخلها مبلغ مالى قدره ثلاثة وتسعون ألف جنيه. تم اتخاذ