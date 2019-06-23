جريمة

ربنا يغنيها بالحلال.. مجند يعيد 93 ألف جنيه لصاحبها

تحرير:سماح عوض الله ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م
أموال
أموال
«أهم حاجة الستر والحرام مابينفعش وربنا يغنيها بالحلال» كانت تلك المبادئ التي تربى عليها مجند فرد أمن بمحطة مترو أنفاق العتبة، فلم يغرِه زهو المال ولا ظروف المعيشة، وقرر إعادة حقيبة بها 93 ألف جنيه لصاحبها الذي فقد الأمل في استرجاعها نظرا لكون المبلغ كبيرا. تم العثور على صاحب الحقيبة الذي أدلى بأوصافها وقيمة المبلغ وهيئته، وقدم الشكر والامتنان للمجند الأمين، الذي يعكس الوجه المشرف للشرطة المصرية، كما قدم الشكر لقيادات أمن المحطة على جهودهم ويقظتهم.
كان قسم شرطة خامس المترو بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات تلقى بلاغا من الخدمة الأمنية المعينة بمحطة العتبة الجديدة لمترو الأنفاق بأنه في أثناء قيام أحد أفراد قوة تأمين محطة المترو "مجند" بملاحظة الحالة، عثر على حقيبة يد على أحد المقاعد، وبداخلها مبلغ مالى قدره ثلاثة وتسعون ألف جنيه. تم اتخاذ
اقرأ المزيد
محاكمة لجين

رفض دعوى وقف بث قناة «LTC» واستمرار غلقها

عدم قبول الدعوى المقامة من سميرة الدغيدي، رئيسة مجلس إدارة قناة "Ltc"، والمطالبة بوقف القرار الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث القناة، لزوال شرط المصلحة، كان قرار الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد. سبق أن أصدر المجلس الأعلى للإعلام بيانا يفيد قيام قناة "LTC" الفضائية بخروقات تسيء للإعلام وتستغل الحريات الممنوحة للإعلاميين في ارتكاب جرائم إعلامية بشكل سافر، وتمثل إهانة لمهنة الإعلام واستخفافا بالقوانين والدستور، وإهانة للمشاهدين لمخالفتها المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
حريق (2)

حريق يلتهم 3 منازل بسوهاج ولا خسائر في الأرواح

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج، اليوم الأحد، فى السيطرة على حريق كبير نشب فى منزل من طابق واحد ومسقوف بالبوص وأجزاع النخيل، وارتفعت ألسنة اللهب لتنال من ثلاثة منازل بمركز دار السلام جنوبى المحافظة، ولم تنتج عن الحريق أى خسائر أو إصابات فى الأرواح البشرية، وطبقًا للتحريات وشهادة أصحاب المنازل المتضررة، فقد تبين أن الحريق سببه حدوث ماس كهربائى في المنزل الأول دون وجود أى شبهة جنائية، فيما تم إخطار النيابة العام لمباشرة التحقيقات فى أسباب الواقعة.
عنف طلاب

المتهم بتشويه «طفل المطرية»: «مقصدتش أعوره في وشه»

استكملت نيابة المطرية، اليوم الأحد، تحقيقاتها في واقعة تشويه وجه طفل لم يتخطَّ الـ13 عاما، على يد عاطل بواسطة «كاتر»، وخلال التحقيقات أنكر المتهم الاتهامات الموجهة إليه بالتعدي بالضرب بالسلاح على المجني عليه، وتهديده والاستيلاء منه على مبلغ كرها عنه، وأكد المتهم: "مقصدتش أجرحه في وشه، أنا كنت بخوّفه بس»، بينما طلبت النيابة العامة استعجال التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الحادث، ليأمر قاضي المعارضات بتجديد حبسه 15 يوما جديدا.
حريق-هائل-أسفل نادي-الزراعيين-بالدقهلية (3)

عامل يشعل النيران في شقة صديقه بحلوان

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، فى كشف لغز حريق شقة سكنية بمنطقة حلوان، إذ تبين أن عاملا وراء الواقعة بدافع الانتقام من صديقه صاحب الشقة؛ بسبب وجود خلافات مالية بينهما. تعود التفاصيل إلى تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة كائنة بدائرة القسم، فانتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ وتمكنت من السيطرة على الحريق وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة كائنة بالطابق الأرضى من العقار محل البلاغ، ما نتج عنه احتراق بعض محتويات غرفة النوم، دون حدوث إصابات.
اقرأ المزيد من الأخبار
حبس-كلابشات

يا سهرة ماتمت..فضيحة مهندس سقط في كمين «فتاة فيسبوك»

تتكرر حوادث استدراج أشخاص بدعوى ممارسة الحب الحرام والراغبين فى المتعة الحرام، ولم تختلف تفاصيلها فى كل مرة، وتعاد المشاهد بنفس أركان الجريمة ولكن باختلاف الشخصيات فقط. وتزايدت تلك الوقائع خلال الفترة الأخيرة وذلك نتيجة اليقظة الأمنية واستمرار رجال الشرطة فى مطاردة الخارجين عن القانون ومتابعة عتاة الإجرام عقب خروجهم من السجون، ومن هنا تلجأ تلك العصابات لسرقة وابتزاز المواطنين وهى الوسيلة الأفضل على الإطلاق، وتعد مضمونة عقب استدراج الضحية عن طريق سيدة، ولم يفق المجني عليه إلا وهو فى الكمين وتصويره عارياً والحصول على أمواله.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org