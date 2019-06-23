أمير طعيمة: بلاش مصر يا ميريام فارس

تحرير:التحرير ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م

أمير طعيمة

هاجم الشاعر أمير طعيمة، المطربة اللبنانية ميريام فارس، بسبب تصريح لها تكشف خلاله عن سر عدم إحيائها حفلات غنائية في مصر منذ فترة طويلة، إذ قالت في مؤتمر عُقد لها على هامش مهرجان موازين بالمغرب، إنها كانت تحيي حفلات كثيرة في مصر قبل الثورة ثم توقفت في فترة التوتر الأمني وعندما عادت الحفلات كان وضعها قد تغير. وفي ردها على سؤال عن سبب عدم إقامتها أي حفلات فنية في مصر، قالت الفنانة ميريام فارس: "الصراحة صرت تقيلة على مصر، صرت أكبر وأجري أعلى ومتطلباتي أكتر، بصراحة صرت تقيلة على مصر ومش عاوزاكوا تزعلوا من صراحتي".

وردا على ميريام فارس، كتب أمير طعيمة عبر حسابه بـ"تويتر": "معظم نجوم الصف الأول في لبنان أقاموا حفلات في مصر بعد الثورة، زي إليسا ونوال ونانسي وراغب وحتى العظيمة ماجدة الرومي وغيرهم، وأنا وإنتِ عارفين الأرقام وإنهم بياخدوا أجر يفوقك بمراحل والفرق الكبير بينهم وبينك. بلاش مصر يا ميريام، إن ماكنش من باب