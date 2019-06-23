رياضة

دول الآسيان ترغب في استضافة مونديال 2034

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م
كأس العالم
كأس العالم
أعلنت دول جنوب شرق آسيا عزمها الترشح من أجل استضافة نهائيات كأس العالم في عام 2034، وذلك بعد أن أشار برايوت تشان أوتشا، رئيس الوزراء في تايلاند، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا، إلى أن القادة في دول الآسيان تدعم بشدة فكرة التقدم بملف مشترك لتنظيم البطولة، مطالبًا شعوب الآسيان بدعم اتحادات كرة القدم من أجل تحقيق ذلك الحلم، خاصة أنه لم يسبق أن استضافت أي من الدول العشر الأعضاء في الآسيان كأس العالم من قبل، وفي حال تحقق ذلك الحلم ستكون تلك المرة الثالثة التي تستضيف فيها آسيا المونديال.
واحتضنت كوريا الجنوبية واليابان نهائيات كأس العالم في عام 2002، تلك البطولة التي شهدت تحقيق أفضل نتيجة لأي منتخب آسيوي في تاريخ البطولة، بوصول كوريا الجنوبية إلى نصف النهائي، في الوقت الذي توجت فيه البرازيل بلقب البطولة. وتستعد آسيا لاستضافة البطولة للمرة الثانية في عام 2022 عبر قطر، وهو المونديال المثار
اقرأ المزيد
اجيري (4)

تفاصيل جلسة أجيري مع لاعبي المنتخب بعد أزمة السوشيال

علمت "التحرير" تفاصيل الجلسة التي عقدها خافيير أجيري المدير الفني المكسيكي للمنتخب الوطني مع لاعبيه ظهر اليوم بعد الأزمة التي تفجرت عقب نشر موديل على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» وتدعى «ميرهان»، بعض المحادثات التي تتهم فيها عمرو وردة بالتحرش بها، كما نشرت الموديل فيديو بخاصية «ستوري» عبر حسابها على «إنستجرام» قالت خلاله: «استنوا عليّ شوية النهارده بس أفضى وأنزلكم حاجة هتسليكم جدا وهتحزنكم وتقرفكم برضو جدا بس ده الواقع اللي لازم نفهمه». وبمجرد أن نشرت الموديل "البوست" على صفحتها انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة وسط ردود أفعال واسعة.
بوفون (4)

عرض من الدوري الإنجليزي لضم جيانلويجي بوفون

لا يزال الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون يجذب أنظار الأندية، فوفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، يرغب نادي ليدز يونايتد في التعاقد مع الحارس البالغ من العمر 41 عامًا، والذي أصبح حرًا في الانتقال إلى فريق بنهاية عقده مع باريس سان جيرمان هذا الصيف، ويبدو أن ليدز يونايتد سيجد منافسة قوية لضم بوفون مع كل من فريق فلومينينزي البرازيلي وبورتو البرتغالي، ويبحث ليدز يونايتد عن التعاقد مع لاعبين بارزين للصعود إلى البريميرليج الموسم بعد المقبل بعد غياب طويل عن المسابقة.
عمرو وردة (5)

أول رد فعل من عمرو وردة بعد اتهامه بالتحرش

بعد ساعات قليلة على الواقعة التي انتشرت عبر «السوشيال ميديا»، خلال الساعات الماضية، بشأن ما أثير داخل معسكر الفراعنة، باتهام موديل على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» وتدعى «ميرهان»، ونشرها بعض المحادثات، التي تتهم فيها عمرو وردة بالتحرش، قام لاعب منتخب مصر عمرو وردة، بإغلاق حسابه الرسمي على «إنستجرام»، بعد الحملة التي تعرض لها، من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب واقعة التحرش المتهم فيها مع 3 لاعبين آخرين وهم: لاعب الزمالك محمود حمدي الونش، ولاعب الأهلي أيمن أشرف، ومهاجم منتخب مصر، أحمد حسن كوكا.
اقرأ المزيد من الأخبار
ميسي (2)

سيناريوهات تأهل الأرجنتين لربع نهائي كوبا أمريكا

تعاني الأرجنتين كثيرًا في نسخة كوبا أمريكا المقامة حاليا في البرازيل، حيث تتذيل ترتيب المجموعة الثانية بعد جولتين، بعد أن خسرت في المباراة الأولى أمام كولومبيا بهدفين دون رد، وتعادلت في الجولة الثانية أمام باراجواي 1-1، لتنتظرها مباراة مصيرية في الجولة الأخيرة أمام قطر يوم الأحد المقبل، وتحتاج إلى الانتصار بشدة من أجل تعزيز حظوظها في التأهل إلى ربع النهائي وتفادي الخروج المبكر من دور المجموعات، خاصة أن كولومبيا ضمنت التأهل في صدارة المجموعة حيث تملك في رصيدها 6 نقاط، مقابل نقطتين لباراجواي في المركز الثاني ونقطة وحيدة لكل من قطر والأرجنتين.
كوبا-أمريكا-2019 (1)

متى بدأت دعوات المشاركة في كوبا أمريكا؟

انطلقت بطولة كوبا أمريكا 2019 في البرازيل، في نسختها السادسة والأربعين، علمًا بأن في الأصل كان من المقرر أن تستضيف تشيلي منافسات كأس أمريكا 2019، في حين كان من المقرر أن تستضيف البرازيل منافسات كوبا أمريكا 2015، لكن بسبب تنظيم كأس القارات 2013، وكأس العالم 2014، و دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 في البرازيل، قررت البرازيل عدم استضافة منافسات كوبا أمريكا 2015، وناقش الاتحاد البرازيلي والتشيلي فكرة التبديل حول ترتيب استضافة بطولتي 2015 و2019، وتمت الموافقة على هذا الاتفاق من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية في عام 2012.
قطر‎ (2)

قطر تفلت من السقوط الأول في كوبا أمريكا

حقق منتخب قطر تعادلا ثمينًا أمام نظيره باراجواي، بهدفين لكل منهما، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين مساء اليوم الأحد، على ملعب «ماراكاتا»، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًّا بالبرازيل. بدأت المباراة قوية بين الفريقين، قبل أن يتمكن أوسكار كاردوزو، من إحراز هدف التقدم مبكرًا لصالح باراجواي في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء، وتبادل بعدها المنتخبان السيطرة على مجريات اللعب، وفشل المنتخب القطري في إدراك التعادل لينتهي الشوط الأول بتقدم باراجواي بهدف دون رد.
منتخب-قطر

قطر وأستراليا يضمنان المشاركة في كوبا أمريكا 2020

من جديد سيشارك المنتخب القطري في كوبا أمريكا 2020 إلى جانب نظيره الأسترالي ببطاقة الدعوة، وذلك حسبما أكد اتحاد أمريكا الجنوبية، وتستعد قطر للمشاركة إلى جانب اليابان في نسخة كوبا أمريكا التي تنطلق فجر غد السبت في البرازيل، حيث توجد في المجموعة الثانية إلى جانب كل من الأرجنتين وكولومبيا وباراجواي، وستنضم بالتالي قطر وأستراليا للمنتخبات العشرة في أمريكا الجنوبية للمشاركة في البطولة التي ستقام في دولتين للمرة الأولى في كولومبيا والأرجنتين، لتشارك قطر في نسختين متتاليتين من كوبا أمريكا.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org