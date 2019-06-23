دول الآسيان ترغب في استضافة مونديال 2034

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م

كأس العالم

أعلنت دول جنوب شرق آسيا عزمها الترشح من أجل استضافة نهائيات كأس العالم في عام 2034، وذلك بعد أن أشار برايوت تشان أوتشا، رئيس الوزراء في تايلاند، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا، إلى أن القادة في دول الآسيان تدعم بشدة فكرة التقدم بملف مشترك لتنظيم البطولة، مطالبًا شعوب الآسيان بدعم اتحادات كرة القدم من أجل تحقيق ذلك الحلم، خاصة أنه لم يسبق أن استضافت أي من الدول العشر الأعضاء في الآسيان كأس العالم من قبل، وفي حال تحقق ذلك الحلم ستكون تلك المرة الثالثة التي تستضيف فيها آسيا المونديال.

واحتضنت كوريا الجنوبية واليابان نهائيات كأس العالم في عام 2002، تلك البطولة التي شهدت تحقيق أفضل نتيجة لأي منتخب آسيوي في تاريخ البطولة، بوصول كوريا الجنوبية إلى نصف النهائي، في الوقت الذي توجت فيه البرازيل بلقب البطولة. وتستعد آسيا لاستضافة البطولة للمرة الثانية في عام 2022 عبر قطر، وهو المونديال المثار