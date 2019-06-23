جريمة

رعب في ميدان عبد المنعم رياض بالفيوم بسبب «نصبة شاي»

تحرير:أسماء أبو السعود ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م
جسم غريب - أرشيفية
جسم غريب - أرشيفية
أثار جسم غريب الرعب والفزع في قلوب المواطنين الجالسين بالحدائق العامة الموجودة بميدان عبد المنعم رياض بمحافظة الفيوم، اليوم الأحد، ليفروا إلى منازلهم فورًا بعد العثور على صندوق خشبي صغير الحجم مربوط بسلسلة حديدية في أحد الأعمدة الكهربائية خلف نقطة الميدان، والتي تعتبر المتنفس الوحيد لأهالي المحافظة للترفيه عن أنفسهم فى أوقات الفراغ، بعد أن اعتقد الجميع أنّ الصندوق يحتوى على قنبلة أو عبوة ناسفة معدة للانفجار، بسبب غرابة شكله وربطه فى عامود الكهرباء بهذا الشكل.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد بورود بلاغ من الخدمات المعينة على نقطة مرور عبد المنعم رياض بوجود جسم غريب مشتبه فيه خلف النقطة بالميدان دائرة القسم. وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والمفرقعات وسيارات الإسعاف، وتم تمشيط المنطقة وتعقيمها والتعامل مع
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بلاغ للنجدة: «ألو.. فيه واحدة مقتولة هنا في الزيتون»

هدوء يسيطر عليه ظلام دامس، غير أن رائحة كريهة انبعثت من أحد الشوارع الجانبية قادت أهالي منطقة الزيتون للعثور على جثة سيدة مقتولة وملقاة في القمامة. سادت بعدها حالة من الفزع والرعب انتابت أهالي المنطقة، الذين بادروا بالاتصال بشرطة النجدة: «ألو.. ألو.. لقينا واحدة ست مقتولة هنا في الزبالة يا باشا»، دقائق قليلة مرت على تلقي شرطة النجدة البلاغ حتى سارع الضباط رفقة قوة أمنية لتفقد موقع العثور على الجثة، وتبين من المناظرة الأولية تلقيها طعنات متفرقة في جسدها.
اسعاف

إصابات وأزمة مرورية بسبب انقلاب سيارة بطريق الفيوم

تسبب انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر الفيوم الصحراوي، اليوم الأحد، بعد محطة الرسوم بـ3 كيلو في اتجاه الفيوم، في أزمة مرورية كبيرة تطلبت التدخل من قبل قوات الحماية المدنية وإدارة المرور، وتمكنوا من إزالة آثار الحادث وتخليص الطريق من الإشغالات وتسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية بطول الطريق محل الحادث، فيما نتج عن الحادث إصابة ثلاثة مواطنين من بينهم قائد السيارة والذى نفى وجود شبهة جنائية، مؤكدًا أن السبب فى انقلاب السيارة اختلال عجلة القيادة بين يديه بعد انفجار الإطارات الأمامية.
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«القتل الخطأ والنصب» 15 جريمة يجوز فيها التصالح

آلاف القضايا تعج بها ساحات المحاكم يوميا على مستوى الجمهورية، تتنوع ما بين قضايا الجنح والجنايات والأسرة، وغيرها من المنازعات المدنية والعمالية في محاكم الاستئناف العالي، وتصدر يوميا دوائر المحاكم أحكاما قضائية ضد متهمين في تلك القضايا، غير أن القانون نص على جواز التصالح في عدد من القضايا، شريطة إجراءات واتباع تعليمات معينة أمام النيابة العامة ورجال القضاء، «التحرير» سأل خبراء قانون عن طبيعة ونوعية القضايا التي يجوز فيها التصالح حتى ولو صدرت فيها أحكام قضائية.
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ربنا يغنيها بالحلال.. مجند يعيد 93 ألف جنيه لصاحبها

«أهم حاجة الستر والحرام مابينفعش وربنا يغنيها بالحلال» كانت تلك المبادئ التي تربى عليها مجند فرد أمن بمحطة مترو أنفاق العتبة، فلم يغرِه زهو المال ولا ظروف المعيشة، وقرر إعادة حقيبة بها 93 ألف جنيه لصاحبها الذي فقد الأمل في استرجاعها نظرا لكون المبلغ كبيرا. تم العثور على صاحب الحقيبة الذي أدلى بأوصافها وقيمة المبلغ وهيئته، وقدم الشكر والامتنان للمجند الأمين، الذي يعكس الوجه المشرف للشرطة المصرية، كما قدم الشكر لقيادات أمن المحطة على جهودهم ويقظتهم.
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شلل مروري بالمحور بعد تصادم 4 سيارات واحتراق إحداها

شهد طريق المحور باتجاه مدينة 6 أكتوبر، حادثا مروريا، عقب تصادم 4 سيارات، واشتعال النيران بإحداها نتيجة قوة التصادم، مما أدى إلى مصرع مواطن وإصابة 3 أخرى، وانتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور، وقوات الحماية المدنية لمكان الحادث لإخماد حريق السيارة، ورفع السيارات المتصادمة من عرض الطريق، بينما تشهد غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حالة من الطوارئ بسب كثرة حوادث اليوم، ومنها حادث انقلاب شاحنة نقل "فنطاس" على الطريق الدائري، وانسكاب حمولتها "صابون سائل" مما تسبب فى إغلاق الطريق الدائرى من بهتيم باتجاه مسطرد.
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السيطرة على حريق في الأزبكية دون سقوط إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة الأزبكية، فيما لم يسفر الحريق عن قتلى أو مصابين.. حيث تلقى اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق بشقة سكنية دائرة قسم شرطة الأزبكية، ليتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، حيث تم السيطرة عليه ومنع امتداده لباقي الشقق والعقارات المجاورة، فيما تم انتداب فريق من المعمل لجنائي لمعرفة سبب الحريقي وما إذا كان جنائيا من عدمه.
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حريق مصنع بلاستيك بشبرا الخيمة.. و4 سيارات لإطفائه

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب في مصنع بلاستيك بمنطقة أبو المنجا بشبرا الخيمة دون مصابين أو خسائر في الأرواح، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق داخل مصنع بلاستيك ملك "بشوى . م . م" مقام على مساحة 300 متر والتهمت النيران مخلفات بلاستيك أعلى سطح المصنع. انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين بالمنطقة.
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إصابة أمين شرطة ومساعد في حادث سير بالبحيرة

أصيب، اليوم الجمعة، أمين ومساعد شرطة بكسور وسحجات وكدمات بـأنحاء الجسم، إثر انقلاب سيارة شرطة على الطريق الزراعي السريع في نطاق مركز كفر الدوار في البحيرة، بسبب السرعة الزائدة وانفجار إطار السيارة، ما أدى إلى عدم تحكم السائق في عجلة القيادة وانقلبت على الطريق، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجاري إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها، بواسطة قوات الحماية المدنية بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالبحيرة.
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