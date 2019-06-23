رعب في ميدان عبد المنعم رياض بالفيوم بسبب «نصبة شاي»

تحرير:أسماء أبو السعود ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م

جسم غريب - أرشيفية

أثار جسم غريب الرعب والفزع في قلوب المواطنين الجالسين بالحدائق العامة الموجودة بميدان عبد المنعم رياض بمحافظة الفيوم، اليوم الأحد، ليفروا إلى منازلهم فورًا بعد العثور على صندوق خشبي صغير الحجم مربوط بسلسلة حديدية في أحد الأعمدة الكهربائية خلف نقطة الميدان، والتي تعتبر المتنفس الوحيد لأهالي المحافظة للترفيه عن أنفسهم فى أوقات الفراغ، بعد أن اعتقد الجميع أنّ الصندوق يحتوى على قنبلة أو عبوة ناسفة معدة للانفجار، بسبب غرابة شكله وربطه فى عامود الكهرباء بهذا الشكل.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد بورود بلاغ من الخدمات المعينة على نقطة مرور عبد المنعم رياض بوجود جسم غريب مشتبه فيه خلف النقطة بالميدان دائرة القسم. وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والمفرقعات وسيارات الإسعاف، وتم تمشيط المنطقة وتعقيمها والتعامل مع