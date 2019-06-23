بعد غلق باب التظلمات| تعرف على فئات الحذف من التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن غلق باب التظلمات التى استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر، على أن تبدأ المرحلة التالية من حذف غير المستحقين للدعم الذين رفضت تظلماتهم
انتهت المرحلة الثالثة من تنقية البطاقات التموينية المستهدفة غير المستحقين للدعم التمويني، والتى بدأت منذ ما يقرب من 6 أشهر متتالية، وتم غلق باب التظلم الذى تم فتحه أمام المواطنين على مدار ما يقرب من 105 أيام. واستهدفت مرحلة التظلم مَن لهم الأحقية في صرف السلع التموينية والأكثر احتياجا أو من تم حذفهم من بطاقات التموين وفقًا لبيانات غير صحيحة، وتم إنذار المواطنين قبل حذفهم وسُمح لهم بالتظلم ليتم قبوله أو رفضه خلال الفترة الماضية، وقد انتهت فترة التظلم فعليا لتبدأ مرحلة الحذف مع أول يوليو المقبل.
مراحل تنقية بطاقات التموين
قال اللواء عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، إن عملية تنقية البطاقات التموينية تمت على ثلاث مراحل وتم تنفيذ الأولى والثانية منها خلال شهري فبراير ومارس، والثالثة تم البدء فى تنفيذها منذ شهر أبريل الماضى.
وأضاف مدكور أن مراحل التنقية
مراحل تنقية بطاقات التموين
قال اللواء عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، إن عملية تنقية البطاقات التموينية تمت على ثلاث مراحل وتم تنفيذ الأولى والثانية منها خلال شهري فبراير ومارس، والثالثة تم البدء فى تنفيذها منذ شهر أبريل الماضى.
وأضاف مدكور أن مراحل التنقية الثلاث وصلت إلى عدد من الضوابط التى يتم وفقا لها حذف غير المستحقين للدعم التمويني، مؤكدا أن الهدف من عمليات التنقية هو إعادة التوزيع العادل للدعم التمويني ليحصل الأكثر احتياجا على حقوقهم ويحرم كل من لا يستحق من استغلال الغير وإهدار المال العام بحصولهم على الدعم وهم غير مستحقين.
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إجمالى الشروط والضوابط التى سيتم الحذف بموجبها والفئات التي ستحذف
تم الإعلان عن عدد من المحددات لمستحقي الدعم التموينى على أن يحذف من ينطبق عليه أحد الشروط المتمثلة فى:
- من تزيد فاتورة استهلاك الكهرباء لديه على 650 كيلووات/ شهريا.
- من تزيد فاتورة استهلاك المحمول لديه على 800 جنيه/ شهريا.
- من تصل مصاريف المدارس لديه إلى 30 ألف جنيه/ سنويا فأكثر للفرد الواحد داخل الأسرة.
- من يمتلك سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث.
- من يكون من شاغلى الوظائف العليا.
وأكد اللواء عمرو مدكور أن الفئات التى سيتم حذفها من الدعم التموينى هم من تنطبق عليهم أحد البنود المذكورة، مضيفا أن حذف المواطنين غير المستحقين ستتبعه إضافة ما يقرب من 6 ملايين مولود، تنحصر أعمارهم بين عام 2006 وعام 2015 وهم من فتحت الأبواب أمام إضافتهم خلال الفترة من أغسطس حتى نوفمبر 2018، ولم تتم إضافتهم حتى الآن تأثرا بعمليات التنقية التي استمرت خلال الفترة الماضية.
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وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مراحل تنقية البطاقات التموينية لم تنته بعد ولكنها مستمرة حتى يحصل كل مستحق على الدعم ويتم حذف آخر فرد لا يستحق، موضحا أن قاعدة البيانات الخاصة بالسلع التموينية والدعم التمويني باتت دقيقة وصحيحة بنسبة تجاوزت الـ95%، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اكتمال دقة تلك القاعدة تماما.
وأضاف المصيلحى أن الوزارة بالتعاون مع ممثلى لجنة العدالة الاجتماعية المنعقدة تحت إشراف مجلس الوزراء، قد وضعت عددا من الضوابط التى يتم بموجبها تحديد المستحقين وغير المستحقين للدعم التموينى لإيصال الدعم لكل من يستحقه.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن مؤخرا نفيه ما تم نشره من أخبار حول اعتزام وزارة التموين إلغاء الدعم التمويني المقدم للمواطنين بشكل نهائي.
وأوضح المركز الإعلامي في تقرير لتوضيح الحقائق، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لم ولن يتم رفع الدعم التمويني عن الأسر الفقيرة والمستحقة والأكثر احتياجا.
وشددت الوزارة على استمرارها في تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا باعتباره دورًا أصيلا من أدوارها لا يمكن التخلي عنه، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.
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