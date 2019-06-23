بعد غلق باب التظلمات| تعرف على فئات الحذف من التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن غلق باب التظلمات التى استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر، على أن تبدأ المرحلة التالية من حذف غير المستحقين للدعم الذين رفضت تظلماتهم

تحرير:أسماء فتحى ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م

بطاقات التموين

انتهت المرحلة الثالثة من تنقية البطاقات التموينية المستهدفة غير المستحقين للدعم التمويني، والتى بدأت منذ ما يقرب من 6 أشهر متتالية، وتم غلق باب التظلم الذى تم فتحه أمام المواطنين على مدار ما يقرب من 105 أيام. واستهدفت مرحلة التظلم مَن لهم الأحقية في صرف السلع التموينية والأكثر احتياجا أو من تم حذفهم من بطاقات التموين وفقًا لبيانات غير صحيحة، وتم إنذار المواطنين قبل حذفهم وسُمح لهم بالتظلم ليتم قبوله أو رفضه خلال الفترة الماضية، وقد انتهت فترة التظلم فعليا لتبدأ مرحلة الحذف مع أول يوليو المقبل.

مراحل تنقية بطاقات التموين قال اللواء عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، إن عملية تنقية البطاقات التموينية تمت على ثلاث مراحل وتم تنفيذ الأولى والثانية منها خلال شهري فبراير ومارس، والثالثة تم البدء فى تنفيذها منذ شهر أبريل الماضى. وأضاف مدكور أن مراحل التنقية